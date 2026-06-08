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더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 2026.6.8연합뉴스
조승래 더불어민주당 사무총장(전 중앙선대위 총괄선대본부장)이 8일 "선거 관련, 정말로 서울에서의 패배는 저희로서는 매우 아쉽고 안타깝다. 국민들에게, 서울시민들에게 죄송하다"고 말했다.
5일 전 6.3전국동시지방선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 49.22% 득표, 상대인 정원오 민주당 후보의 48.07% 득표를 6만 표 이상 앞서며 '막판 역전'으로 당선된 가운데, 집권 여당인 민주당이 서울시장 결과를 두고 사과한 건 이번이 처음이다. 정 대표는 앞서 4일 회견에서 "서울을 탈환 못해 아프다. 국민 선택을 존중한다"고 했고, 조 사무총장도 "아쉽지만 승리는 맞다"고만 했었다(관련 기사: "충격, 혼란" 당혹감 짙은 정원오 측... 민주당 내부서 본 패인 https://omn.kr/2ikky
).
조 사무총장은 이날 서울 여의도 국회에서 당무 현안 관련 기자간담회에서 '정청래 당대표는 앞서 지선 결과를 승리라 평가했는데, 오늘 이재명 대통령 입장은 조금 차이가 있는 것 같다'는 질문을 받고 이같이 답했다.
이 대통령은 같은 날 오전 취임 1주년 기자회견에서 '지선 결과 평가'를 묻자 "(선거 결과를 두고) 이겼느냐 졌느냐, 그건 기준에 따라 다르다"면서도 "그런데 '이길 거를 졌다' 또는 '이겨야 되는 곳을 졌다'면 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다"라고 했다. "선거는 제사를 지내는 건데, 그러려면 정말 온 마음을 다 해야 한다"며 절실함이 부족했다는 취지로도 말했다(관련 기사 보기
).
"납득 어려워" 대통령 지적에... 조승래 "서울 패배 두고 갑론을박 있지만, 대안 만들어야"