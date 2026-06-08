연합뉴스

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다.조 사무총장 또한 대통령 언급을 의식한 듯 "승리이지만 승리라고 얘기 할 수 없는 서울에서의 패배는, '매우 아쉽고 안타깝다'는 심정 표현을 이미 (지도부가) 했다"며 "그런 측면에서 보면, 오늘 대통령이 한 표현과 지도부 말이 그렇게 상충되거나 충돌하진 않는다고 본다"고 말했다.6.3 지선에서 민주당은 전체 광역단체장 선거 16곳 중 12곳에서 승리했으나, 서울시를 비롯 대구.경남.경북 등에서 야당에 뺏기면서 '지도부 책임론'이 불거지고 있다. 당장 8일 이언주 최고위원은 "서울 등 격전지에서 민심을 충분히 얻지 못하는 등 민심의 경고가 결코 가볍지 않다, 최고위원으로서 무거운 책임을 통감한다"며 직을 사퇴했다.조 사무총장은 다른 질문에서도 이를 언급하며 "안타깝게도 지선 평가를 둘러싼 공방이 있는데, 선거 때도 여러 목소리가 단결하지 못해 '패배'라고 얘기할 수 있을 정도의 아쉬운 결과를 만든 요인이 됐다"며 "(결과를 두고) 누구에게 책임을 묻는 게 중요한 게 아니다. 서울 패배에 대해 '2030보수화, 부동산 이슈, 후보와 캠프, 당의 요인' 등 여러 갑론을박이 있는데, 어쨌든 주어진 현실 위에서 불리한 건 바꾸고 유리한 건 키워내는 등 대안을 만드는 게 훨씬 중요하다"고 짚었다.