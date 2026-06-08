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서영학 전남 여수시장 당선인이 8일 여수시청에서 당선증을 교부받고 기념사진을 찍고 있다.서영학 당선인
서영학 여수시장 당선인이 "여수를 대체불가한 도시로 도약시키겠다"며 시정 운영에 대한 포부를 밝혔다.
서 당선인은 8일 오전 여수시청 회의실에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식'에 참석해 이태우 여수시선거관리위원장으로부터 당선증을 교부받았다. 이날 행사에는 지역 의원 등 당선인 33명이 자리를 함께했다.
서 당선인은 인사말을 통해 "오늘 받은 당선증은 여수시민이 맡겨주신 책임의 증서이자, 더 낮게 듣고 치열하게 일하라는 준엄한 명령"이라며 "그 무게를 한순간도 잊지 않겠다"고 소회를 밝혔다.
특히 선거 이후의 '지역 통합'을 강조했다. 서 당선인은 "저를 지지해 준 분들은 물론, 다른 선택을 하신 시민들의 마음까지 모두 귀하게 받들어 온전히 시민만을 바라보고 나아가겠다"고 했다.
서 당선인은 또 ▲'2026여수세계섬박람회'의 성공적 개최 ▲여수국가산업단지(여수산단)의 경쟁력 회복 ▲시민 신뢰 회복을 위한 '행정 혁신' 등 여수의 미래를 열어갈 3대 핵심 과제를 제시했다.
마지막으로 서 당선인은 이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 언급한 '대체 불가한 대한민국'을 인용하며 "여수시 역시 독보적인 도시로 만들겠다"고 강조했다.
이어 "이재명 대통령, 민형배 전남광주통합특별시장 당선자와 긴밀히 협력해 중앙정부와 지자체가 한 팀으로서 여수의 새로운 미래를 열어가겠다"고 덧붙였다.
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