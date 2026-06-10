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인터뷰를 진행 중인 <삶은 도서관>의 저자 이인자 작가.최선한
- <삶은 도서관>이라는 제목은 어떻게 탄생했나요?
"원래 제목은 '대부업은 아니지만 대출하는 사람입니다'였어요(웃음). 도서관에서 일하다 보면 하루에도 수십 번씩 '대출되었습니다'라는 말을 해요. 그러다 보니 제가 마치 금융회사 직원이 된 것 같은 기분이 들어서 재미있게 붙인 제목이었죠. 그런데 출판사에서 책 제목으로는 어렵겠다고 하더라고요. 온 가족이 머리를 맞대고 고민하던 중, 당시 고3이던 조카가 도서관에 다녀와 소파에 드러누우며 툭 한마디를 던졌어요. '삶은 도서관이지'. 그 말을 듣는 순간 바로 이거다 싶었죠."
- 도서관이라는 하나의 공간 안에서 계속 새로운 에피소드가 이어지는 구조가 인상적이면서도 부러웠습니다. 처음부터 '도서관'이라는 큰 틀을 염두에 두고 쓰신 건가요?
"처음 브런치를 시작한 것도 다시 글을 쓰고 싶어서였어요. 매일 한 편씩 쓰자는 마음으로 일상을 기록했죠. 그런데 대출대 위에 놓인 책들을 본 순간 생각이 달라졌습니다. 암 환자 식단, 청약, 자격증 같은 책들이 결국 누군가의 현재 삶이라는 걸 깨달았거든요. 그때부터 도서관은 책이 아니라 사람의 삶을 보는 공간이 됐고, 그 기록들이 모여 <삶은 도서관>이 됐습니다."
- 오늘 가장 여쭙고 싶었던 질문입니다. 저도 3년 반 동안 40여 편의 글을 써왔는데요. 책으로 묶기 위해 하나의 주제를 정하고 글을 추려보니 절반 정도만 남더라고요. 그런데 덜어낸 글들 역시 제게는 소중한 기록이라 쉽게 포기할 수가 없었습니다. 작가님도 <삶은 도서관>을 만들면서 비슷한 고민을 하셨나요? 그랬다면 흩어진 글들 속에서 하나의 결을 만들어 가신 과정이 궁금합니다.
"지금은 <삶은 도서관>이 한 권의 책으로 나왔지만, 저도 처음부터 도서관 이야기만 쓴 건 아니었거든요. 카카오 글쓰기 플랫폼인 브런치에 올린 100여 편의 글 가운데 도서관 이야기는 10편 남짓밖에 안 됐어요. 그런데 글이 어느 정도 쌓이고 나니 결국 '이 글들을 어떤 하나의 이야기로 묶을 것인가'라는 고민이 찾아오더라고요. 그래서 경기히든작가 공모에 출품 때 여러 글 가운데 가장 주제가 선명한 게 도서관 이야기였어요.
그렇다고 이미 써둔 글들을 포기하고 싶지는 않았습니다. (책에 포함된) '1.5톤의 짜장면'이나 '검은 나비의 마지막 비행'처럼 도서관과 직접 관련은 없지만 무척 아끼는 글들도 있었거든요. 그래서 고민했죠. '이 글들을 어떻게 하면 <삶은 도서관> 안으로 데려올 수 있을까'. 그 과정에서 떠올린 것이 목차였습니다. 웃음의 서가, 인생의 서가, 서가의 안쪽, 추억의 서가, 꿈의 서가처럼 큰 갈래를 만들었죠. 그러고 나니 보이더라고요. 주제는 내용으로만 묶는 것이 아니라 목차와 구성만으로도 하나의 결을 만들 수 있다는 것을요."
- 결국 글을 버린 게 아니라 심폐소생을 하신 거네요.
"맞아요. 저는 좋은 글은 어떻게든 살려야 한다고 생각해요. 사실 책의 후반부에는 일부러 제가 아끼는 글들도 넣었습니다. 앞부분이 도서관 에피소드 중심이라면, 뒷부분에서는 '이 사람 글을 잘 쓰네'라는 인상을 남기고 싶었거든요. 주제와의 연결이 조금 약하더라도 문장과 글맛이 살아 있는 글이라면 충분히 가치가 있다고 생각합니다."
삶과 글쓰기