최선한

- <삶은 도서관>이라는 제목은 어떻게 탄생했나요?

- 도서관이라는 하나의 공간 안에서 계속 새로운 에피소드가 이어지는 구조가 인상적이면서도 부러웠습니다. 처음부터 '도서관'이라는 큰 틀을 염두에 두고 쓰신 건가요?

- 오늘 가장 여쭙고 싶었던 질문입니다. 저도 3년 반 동안 40여 편의 글을 써왔는데요. 책으로 묶기 위해 하나의 주제를 정하고 글을 추려보니 절반 정도만 남더라고요. 그런데 덜어낸 글들 역시 제게는 소중한 기록이라 쉽게 포기할 수가 없었습니다. 작가님도 <삶은 도서관>을 만들면서 비슷한 고민을 하셨나요? 그랬다면 흩어진 글들 속에서 하나의 결을 만들어 가신 과정이 궁금합니다.

- 결국 글을 버린 게 아니라 심폐소생을 하신 거네요.

인터뷰를 진행 중인 <삶은 도서관>의 저자 이인자 작가."원래 제목은 '대부업은 아니지만 대출하는 사람입니다'였어요(웃음). 도서관에서 일하다 보면 하루에도 수십 번씩 '대출되었습니다'라는 말을 해요. 그러다 보니 제가 마치 금융회사 직원이 된 것 같은 기분이 들어서 재미있게 붙인 제목이었죠. 그런데 출판사에서 책 제목으로는 어렵겠다고 하더라고요. 온 가족이 머리를 맞대고 고민하던 중, 당시 고3이던 조카가 도서관에 다녀와 소파에 드러누우며 툭 한마디를 던졌어요. '삶은 도서관이지'. 그 말을 듣는 순간 바로 이거다 싶었죠.""처음 브런치를 시작한 것도 다시 글을 쓰고 싶어서였어요. 매일 한 편씩 쓰자는 마음으로 일상을 기록했죠. 그런데 대출대 위에 놓인 책들을 본 순간 생각이 달라졌습니다. 암 환자 식단, 청약, 자격증 같은 책들이 결국 누군가의 현재 삶이라는 걸 깨달았거든요. 그때부터 도서관은 책이 아니라 사람의 삶을 보는 공간이 됐고, 그 기록들이 모여 <삶은 도서관>이 됐습니다.""지금은 <삶은 도서관>이 한 권의 책으로 나왔지만, 저도 처음부터 도서관 이야기만 쓴 건 아니었거든요. 카카오 글쓰기 플랫폼인 브런치에 올린 100여 편의 글 가운데 도서관 이야기는 10편 남짓밖에 안 됐어요. 그런데 글이 어느 정도 쌓이고 나니 결국 '이 글들을 어떤 하나의 이야기로 묶을 것인가'라는 고민이 찾아오더라고요. 그래서 경기히든작가 공모에 출품 때 여러 글 가운데 가장 주제가 선명한 게 도서관 이야기였어요.그렇다고 이미 써둔 글들을 포기하고 싶지는 않았습니다. (책에 포함된) '1.5톤의 짜장면'이나 '검은 나비의 마지막 비행'처럼 도서관과 직접 관련은 없지만 무척 아끼는 글들도 있었거든요. 그래서 고민했죠. '이 글들을 어떻게 하면 <삶은 도서관> 안으로 데려올 수 있을까'. 그 과정에서 떠올린 것이 목차였습니다. 웃음의 서가, 인생의 서가, 서가의 안쪽, 추억의 서가, 꿈의 서가처럼 큰 갈래를 만들었죠. 그러고 나니 보이더라고요. 주제는 내용으로만 묶는 것이 아니라 목차와 구성만으로도 하나의 결을 만들 수 있다는 것을요.""맞아요. 저는 좋은 글은 어떻게든 살려야 한다고 생각해요. 사실 책의 후반부에는 일부러 제가 아끼는 글들도 넣었습니다. 앞부분이 도서관 에피소드 중심이라면, 뒷부분에서는 '이 사람 글을 잘 쓰네'라는 인상을 남기고 싶었거든요. 주제와의 연결이 조금 약하더라도 문장과 글맛이 살아 있는 글이라면 충분히 가치가 있다고 생각합니다."