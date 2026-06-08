서준석

논산시의회 전경오는 7월 출범하는 제10대 논산시의회가 첫 임시회를 앞두고 의장단 구성 준비에 들어간 가운데 시민들의 관심이 높은 시의원 의정비에도 관심이 쏠리고 있다.논산시의회 의원들이 받는 월 의정비는 354만2700원이다. 전국 시·군·구의회 의원에게 동일하게 지급되는 의정활동비 150만원과 논산시가 정한 월정수당 204만2700원을 합한 금액이다.이를 연간으로 환산하면 4251만2400원 수준이다. 다만 실제 수령액은 개인별 연령과 공제 항목에 따라 세금이 차감돼 달라진다.의정비는 지방자치법에 따라 4년마다 의정비심의위원회를 통해 조정된다. 논산시의 경우 그동안 인상 폭이 크지 않아 충남 시·군의회 가운데 비교적 하위권 수준의 의정비를 유지해 온 것으로 알려졌다.의장단에 선출되면 별도의 업무추진비도 지급된다.논산시의회 의장은 월 252만원의 업무추진비와 함께 전용 차량, 비서 인력 등을 지원받는다. 의장은 지방의회 대표로서 각종 행사와 공식 석상에서 논산시장 다음인 의전 서열 2위의 지위를 갖는다.부의장은 월 136만8000원, 운영위원장·행정자치위원장·산업건설위원장 등 상임위원장 3명은 각각 월 100만8000원의 업무추진비를 받는다.제10대 논산시의회 당선인들은 오는 11일 오후 간담회를 열고 의장단 선출 방식과 상임위원회 구성, 향후 의사일정 등을 논의할 예정이다.첫 임시회는 의원 임기가 시작되는 7월 1일 이후 소집 공고 절차를 거쳐 7월 6일 열릴 것으로 전망된다. 첫 회의는 논산시의회 사무국장이 공고하며, 최다선 의원이 임시의장을 맡아 의장과 부의장을 선출한다.