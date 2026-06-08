김동준

- 지방자치단체가 입시 위주의 사교육 카르텔에서 지역 청소년들을 어떻게 보호하고, 학벌 이외의 가치가 인정받는 생태계를 구축할 것인가.

- 현행법상 미성년자는 정기간행물의 '발행인'이나 '편집인'으로 등록할 수 없다. 이는 청소년을 동등한 사회적 주체로 인정하지 않는 제도적 장벽이다. 이와 같은 청소년의 자치적 활동을 가로막는 제도적 장벽을 어떻게 바라보는가.

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지난 5월 30일, 공소자 고양시 시의원 후보(당선인)가 인터뷰를 진행하고 있다."나는 이번 인터뷰 제안을 받고 <주간문필>이 다룬 기사를 읽었다. 김동준 편집국장의 신문 창간사에서 인상 깊었던 대목이 있었다. '기성언론이 무조건 특정 집단과 유착한다고 단정 지을 수 없으나, 그들이 수많은 이해관계 속에 얽혀 있음은 부정할 수 없는 사실'이라는 구절이었다. 나는 그 말이 기성 언론만의 이야기가 아니라고 생각했다.기성 정치에도 똑같이 해당되는 말이다. 사교육 카르텔과 학벌 문제는 의원 혼자 바꿀 수 있는 구조가 아니다. 입시 제도, 노동시장, 학부모의 불안, 청소년의 현실이 모두 얽혀있다. 그렇기 때문에 나는 혼자 하려 하지 않고 함께 하겠다.국회의원과 연계해 제도 개선을 촉구하고, 교육지원청과 협력해 공교육의 빈자리를 채우고, 무엇보다 학부모와 청소년이 직접 목소리를 낼 수 있는 자리를 만들겠다. 고양시의회는 그 연결의 중심이 될 수 있다.첫째, 공공 교육 인프라를 실질적으로 강화하는 것이다. 사교육에 의존할 수밖에 없는 이유 중 하나는 공교육이 채워주지 못하는 빈자리가 있기 때문이다. 나는 지난 임기 동안 교육예산 증액을 통한 창의적 교육도시 구현을 추진해왔고, 고양시교육지원청과의 협력을 통해 방과후 프로그램과 진로직업체험 기회를 지속 확대하겠다.둘째, 학벌이 아닌 다양한 경로를 지역 차원에서 열어주는 것이다. 나는 운동장도 없는 대안교육기관 아이들을 위해 안전펜스를 설치하고, 느린 학습자 아이들을 위해 지역 체육관과 연계한 프로그램을 만들었다. 다음 회기에는 고양시 대안교육기관 지원 조례를 직접 발의해, 제도권 밖에서 자신만의 길을 걷는 청소년들이 사각지대에 놓이지 않도록 하겠다.셋째, 직업계고와 지역 기업 연계를 강화하겠다. 이것은 지자체 단독으로 할 수 없다. 지역 기업, 학교, 학부모가 함께 머리를 맞대야 한다. 고양 시의회가 그 테이블을 만드는 역할을 하겠다. 변화는 한 사람이 만드는 것이 아니다. <주간문필>의 9명이 함께 신문을 만드는 것처럼, 교육 생태계도 여러 주체가 함께 바꿔가는 것이다. 나는 그 과정에서 고양시의회가 맡아야 할 역할을 다하겠다."나는 <경기신문> 보도평가위원으로 활동하면서 언론이 어떻게 작동하는지, 그 안에서 어떤 목소리가 제도적으로 허용되고 어떤 목소리가 배제되는지를 가까이서 지켜봤다. 그래서 이 질문이 단순한 법률 해석의 문제가 아니라는 것을 안다.<주간문필>은 창간호에서 기성 언론이 이해관계 속에 얽혀 있다는 문제를 정면으로 짚었다. 그런데 정작 그 문제를 가장 자유롭게 말할 수 있는 청소년 언론이, 법적으로는 존재 자체를 인정받지 못하는 상황이다. 발행인도, 편집인도 될 수 없다는 것은 "너희의 말은 공식적인 말이 아니다"라고 제도가 선을 긋는 것과 다르지 않다.나는 이것이 잘못됐다고 생각한다. '신문 등의 진흥에 관한 법률'이 미성년자의 발행인·편집인 등록을 막고 있는 현행 구조는, 국민의 표현의 자유와 언론, 출판의 자유를 보장한 헌법 제21조의 정신과 충돌한다. 보호라는 명목 아래 청소년을 사회적 주체에서 배제하는 것은, 보호가 아니라 통제이다.지방의회 의원이 이 법을 직접 바꿀 수는 없다. 하지만 할 수 있는 일이 있다. 현재 전국 여러 지자체에서 미디어교육 조례나 마을미디어 활성화 지원 조례를 이미 운영하고 있는 것으로 보인다. 고양시에는 아직 청소년 미디어 활동을 직접 지원하는 조례가 없다. 당선된다면 이러한 타 지자체 사례를 참고하여 고양시 청소년 미디어 활동 지원 조례 제정 가능성을 검토하겠다.법적 등록이 불가능하더라도, 고양시가 청소년 독립언론의 활동을 공식적으로 인정하고 지원할 수 있는 근거를 마련하는 것이다. 또한 국회의원과 연계해 관련 법률 개정을 촉구하는 건의안을 고양시의회 차원에서 채택하는 것도 함께 검토하겠다. <주간문필>이 나에게 이 질문을 던진 것처럼, 제도가 막고 있는 곳에서도 계속 목소리를 내주길 바란다. 그러한 목소리가 쌓여야 제도도 바뀐다."공소자 당선인과의 이번 인터뷰는 작은 성공에서 구조적 변화로 나아가는 과정에 대한 대화였다. 신호등 하나, 안전펜스 하나를 설치하며 그녀가 깨달은 주민의 체감은 그녀에게 있어서 분명 큰 정치적 동력이었다. 그리고 이제 그녀에게 요구되는 것은 그 이상이다.그녀가 인터뷰 내내 강조한 '연결'은 이제 의회 안에서 실질적인 정책으로 증명되어야 한다. 사교육 카르텔을 무력화하고, 청소년을 사회적 주체로 인정하는 조례를 만드는 것은 한순간에 이루어질 수 있는 것이 아니다. 그녀는 기존의 불문율을 깨고 새로운 통로를 만들어야 하는 과제를 떠안았다.<주간문필>은 이번 인터뷰를 통해 '당선인' 공소자의 약속을 확인했다. 그녀가 말한 연결의 정치는 이제부터 4년이라는 시간 동안 증명될 것이다. 그녀가 거창한 말보다 실천하는 결과를 만들어내는 의정 활동을 보여주기를 기대한다.