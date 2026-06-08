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26.06.08 09:44최종 업데이트 26.06.08 09:44
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서울시장 선거 개표방송4일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 기자실에 마련된 텔레비젼을 통해 서울시장 개표 현황이 생중계로 방송되고 있다.이정민

6.3지방선거 서울시장 선거에서 패배한 정원오 더불어민주당 후보는 민주당 구청장 후보 총 득표에 비해 16만표나 적은 표를 얻은 것으로 나타났다. 자치구별로 보면, 정 후보는 서울 시내 19개 자치구에서 민주당 구청장 후보보다 적은 득표를 기록하는 등 민주당 표심을 고스란히 흡수하지 못했다.

<오마이뉴스>는 중앙선거관리위원회에 등록된 6.3 지방선거 서울 25개 자치구 동별 개표 결과(시장·구청장·광역비례)를 전수 집계해봤다. 서울시장 선거에서 정원오 더불어민주당 후보는 251만5560표(48.1%)를 얻는데 그쳐, 오세훈 국민의힘 후보(257만5819표·49.2%)에게 약 6만 표, 1.2%포인트 차로 졌다. 정 후보 득표율은 15개 자치구에서 오세훈 후보를 앞섰지만, 절대 득표 수에서 밀리면서 고배를 들었다. 반면 민주당 소속 서울 자치구청장은 17곳에서 당선되면서 지난 선거보다는 양호한 성적을 냈다.

자치구청장 선거에서 더불어민주당 후보들은 모두 268만1660표(51.4%)를 얻었다. 이는 국민의힘(244만5585표·46.9%) 후보들이 얻은 득표보다 4.5%포인트 높은 수치다. 정원오 후보(251만5560표)는 더불어민주당 구청장 후보 득표(268만1660표)보다 16만6100표나 적은 표를 얻는데 그쳤다.

즉 민주당 자치구정장 후보를 찍은 표심이 정원오 후보에게 다 돌아가지 못하면서 정 후보가 패배한 것으로 분석된다.
이번 지방선거에선 서울 25개 자치구 가운데 19곳에서 민주당 구청장 후보가 정원오보다 더 많은 표를 받았다. 정원오 후보는 구청장 후보의 표심을 모두 흡수하지 못했다.신상호

구별로 보면 서울 25개 자치구 가운데 19곳에서 민주당 구청장 후보가 정원오보다 더 많은 표를 받았다. 주로 서울 강북 지역에서 정 후보와 민주당 구청장 후보간 득표 격차가 확연했다. 중랑구에서 류경기 구청장 후보는 12만9348표(62.6%)를 얻었지만 정원오 후보는 이보다 1만 9000여표 가량 적은 11만293표(53.3%)를 얻는데 그쳤다.

노원구 서준오 민주당 후보는 16만4941표를 얻은 반면, 정원오 후보는 14만2400표만 득표했고, 구로구(장인홍 후보 12만6741표, 정원오 11만2376표), 관악구(박준희 후보 15만1814표, 정원오 13만4851표), 성북구(이승로 13만9093표, 정원오 12만3800표)도 각각 1만표 이상 정원오 후보 득표가 적었다.

정당에 투표하는 광역비례대표 선거 결과에서도 정원오 후보의 열세가 확인된다. 이번 광역비례선거에서 더불어민주당 득표 수는 228만7569표를 득표했다. 단순히 정원오 후보 득표(251만5560표)와 비교하면 정 후보 득표가 23만여표 많지만, 비례 정당 투표는 양강 후보가 아닌 군소정당으로 분산되는 경향을 고려하면, 절대적 비교는 큰 의미를 둘 수 없다. 실제로 국민의힘의 광역비례득표 수도 229만5093표로, 오세훈 후보(257만5819표)보다 28만여표나 적었다.

다만 더불어민주당과 국민의힘의 광역 비례대표 득표율을 비교하면, 더불어민주당 43.9%, 국민의힘 44.0%로 득표율 격차는 0.1%p 수준에 불과했다. 정원오 후보(48.1%)와 오세훈 후보(49.2%)간 득표율 격차가 1.2%p인 것과 비교하면, 정 후보는 민주당 비례 대표 투표에 비해서도 못한 지지를 얻은 것으로 해석할 수 있다.
#지방선거

6.3 지방선거
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