권우성

2025년 12월 31일 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다.청와대가 5일 "노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 (중앙선관위) 사무총장의 사의 표명을 무겁게 받아들인다"고 했다.노 위원장은 이날 오후 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하면서 "이 모든 사태에 대한 책임을 통감하면서 (허철훈 사무총장과 함께) 저 역시 중앙선관위원장 직에서 물러나겠다"고 밝힌 바 있다.청와대 관계자는 이날 오후 언론에 이러한 입장을 밝히면서 "선관위는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다"고 강조했다.또한 "선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것"이라고 덧붙였다.한편, 이번 사태에 대해서는 국회 차원의 국정조사가 이뤄질 것으로 보인다. 국민의힘에 이어 더불어민주당도 이날 국정조사 추진 입장을 밝혔기 때문이다.김민석 국무총리도 같은 날 엑스(X·옛 트위터)에 "선관위 투표용지 부족 사태는 도저히 묵과할 수 없는 일"이라며 "수사를 포함한 모든 수단과 조치를 통해 이번 사태의 진상을 규명할 것을 지시하고 엄중한 책임을 물을 것이다. 필요하다면 국회의 국정조사나 특검 등을 통해서라도 확실한 규명과 제도 개선을 이뤄내야 할 것"이라고 한 바 있다.