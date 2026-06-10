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"진짜 평등이라는 건 자연스레 오는 경우가 거의 없어요. 기울어진 저울을 먼저 수평으로 맞춰야 평등을 논할 수 있습니다. 그러려면 무거운 쪽을 덜어내든, 가벼운 쪽을 더하든 인위적인 조치가 필요해요. 그걸 특혜다, 역차별이다 하며 안 바꾸면 기울기는 영원히 그대로입니다."

2025년 난임부부 시술비 지원사업을 통해 태어난 아이는 4만 8981명이다.워킹맘을 향한 꿈을 향해 가는 길이 이렇게 생긴 것이었을까?숫자를 보면 이게 혼자만의 이야기가 아님을 알 수 있다. 보건복지부에 따르면 2025년 난임부부 시술비 지원사업을 통해 태어난 아이는 4만 8981명이다. 전체 출생아 25만 4457명의 19.2%다. 아이 다섯 명 중 한 명 꼴이다. 2022년엔 9.3%였다. 3년 만에 두 배가 됐다.(보건복지부 보도자료, 2026.5.14.)최근 몇 년 사이 직장 내 난임 관련 제도도 빠르게 촘촘해졌다.인공수정을 받는 날엔 최대 2일, 난자를 채취해 체외수정을 받는 경우엔 최대 4일의 난임치료시술휴가를 쓸 수 있다. 2025년 11월부터는 난임치료 안정휴가가 신설됐다. 시술 후 신체 회복을 위해 추가로 2일, 심리적 회복을 위한 휴가도 연 2일 따로 보장된다. 더 나아가 난임치료 휴직도 있다. 최대 2년까지 가능하고, 1년 이하는 월급의 70%, 2년 이하는 50%를 받는다.그런데 이런 제도는 공공기관이나 공무원에 집중돼 있다. 상위법보다 훨씬 선진적인 수준이다. 결국 일반 사기업이나 중소기업에서 난임휴가나 휴직의 진입장벽은 훨씬 높고 혜택은 적다. 그런데 아이 다섯 명 중 한 명이 난임 시술을 통해 태어나는 시대다. 과연 이게 맞는 환경일까.머리로는 이해한다. 아마 대부분이 그럴 것이다. 그런데 심정은 다른 경우가 많다. '저 정도까지?' 하는 반응이 솔직한 다수의 속마음일 수 있다. 얼마 전 양성평등 조직컨설팅을 하시는 노무사에게서 이런 말을 들었다.어쩌면 저출생 시대에 난임휴가와 난임휴직의 강화는 기울어진 저울을 끌어올리는 인위적이지만 적합한 절차일 뿐이다. 다만 반대편 저울에 앉아있는 사람들에겐 그게 불편하거나 어색할 뿐이다. 애초에 땅이 기울어져 있다는 걸 인지하지 못했기 때문일 수도 있다.그래서 이런 제도엔 명분이 필요하고, 명분만으론 부족하니 강제 드라이브가 필요하다. 자연스럽게 바뀌기를 기다리다간 아무것도 안 바뀐다는 걸, 우리는 이미 여러 번 경험했다.난임치료 안정휴가를 처음 들었을 때, '그것까지?'라고 생각한 사람이 있을 것이다. 솔직히 나도 잠깐 그랬다. 하지만 시술 결과를 기다리며 컴퓨터 앞에 앉아 있어야 하는 사람에게 심리적 안정을 위한 이틀은 특혜가 아니다. 기울어진 저울을 조금 더 빨리 들어올리는 일이다.