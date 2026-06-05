성수석 캠프

제9회 전국동시지방선거를 통해 선출된 성수석 이천시장 당선인과 경기도의원·이천시의원 당선인들이 5일 이천시청 대회의실에서 열린 당선증 교부식에 참석해 시민을 위한 책임 있는 역할을 다짐했다.제9회 전국동시지방선거를 통해 선출된 성수석 이천시장 당선인과 경기도의원·이천시의원 당선인들이 5일 이천시청 대회의실에서 열린 당선증 교부식에 참석해 시민을 위한 책임 있는 역할을 다짐했다.이날 오전 10시 30분 이천시청 1층 대회의실에서 열린 교부식에는 성수석 이천시장 당선인을 비롯해 경기도의원 및 이천시의원 당선인, 가족과 선거 관계자, 지역 기관·단체장, 언론인 등이 참석해 당선의 기쁨을 함께 나눴다.행사는 지난 6·3 지방선거에서 시민들의 선택을 받은 시장과 도·시의원 당선인들에게 공식 당선증을 전달하고, 앞으로의 의정활동과 시정 운영에 대한 책임과 사명을 되새기는 자리로 마련됐다.당선증을 받은 성수석 당선인은 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 민선 9기 시정 운영에 대한 각오를 밝혔다.성 당선인은 "이천시장 당선인으로서 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "시민들께서 저를 선택해 주신 것은 새로운 이천의 미래와 더 큰 발전을 바라는 뜻이라고 생각하며 그 무거운 책임을 가슴 깊이 새기고 있다"고 말했다.이어 선거 과정에서 경쟁했던 상대 후보에 대한 감사와 존중의 뜻도 전했다. 그는 "선거 기간 동안 함께 경쟁해 주신 김경희 후보께도 진심으로 위로와 감사의 말씀을 드린다"며 "김경희 전 시장께서 이천 발전을 위해 쏟아온 노력과 열정을 소중히 이어받아 앞으로의 시정에 반영하겠다"고 밝혔다.또 "이제 선거는 끝났다"며 "갈등과 경쟁의 시간을 뒤로하고 시민 통합과 화합, 협력의 시간으로 나아가야 한다"고 강조했다.성 당선인은 "치유는 빠르게 마무리하고 시민 모두가 하나 되어 새로운 이천을 향해 나아갈 수 있도록 시장으로서 최선을 다하겠다"며 "소통과 협력을 바탕으로 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 약속했다.함께 당선된 도·시의원들에게도 협력을 당부했다. 성 당선인은 "오늘 함께 당선된 의원 여러분과 힘을 모아 새로운 이천의 미래를 만들어 가겠다"며 "시민 여러분께서도 지속적인 관심과 응원으로 함께해 주시길 부탁드린다"고 말했다.교부식을 마친 성수석 이천시장 당선인과 도·시의원 당선인들은 기념촬영을 하며 이천 발전을 위한 협력과 상생을 다짐했다.한편 성수석 당선인과 당선자들은 당선증 교부를 시작으로 민선 9기 출범 준비에 본격적으로 나설 예정이며, 향후 인수 준비와 주요 현안 점검 등을 통해 새로운 시정 운영의 밑그림을 그려나갈 계획이다.