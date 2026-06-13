이찬재

스페인 레스칼라의 전통 멸치 제조업체 안초베스 솔레스(Anxoves Soles) 박물관에 전시된 카탈루냐 출신 작가 조셉 플라(Josep Pla)의 글. 플라는 “좋은 앤초비는 색과 향, 품질, 식감이 조화를 이뤄야 하며, 생선의 본질은 간직하면서도 비린 맛은 사라진 상태가 가장 이상적”이라고 적었다. 이는 수백 년 동안 이어져 온 레스칼라 앤초비 숙성과 식문화를 보여준다.현대의 수산 가공 산업은 철저한 위생 관리와 생산 효율의 극대화를 위해 거대한 콘크리트 탱크나 대형 스테인리스, 플라스틱 밀폐 용기를 주로 사용한다. 레스칼라에서도 상당수 공장이 플라스틱 탱크를 발효조로 쓰고 있었다.일정한 온도를 인공적으로 유지하며, 단기간에 대량으로 제품을 손쉽게 쏟아내는 이러한 방식은, 상업적 이윤과 작업 효율 측면에서는 더없이 합리적인 시스템일 것이다. 일부 현대 발효공정은 품질 균일화를 위해 단일 균주, 또는 스타터나 통제된 환경을 활용한다. 특정 미생물의 우점과 품질 균일화를 유도하는 방식이기도 하다.그러나 자연이 개입하는 미생물과 효소의 작용이 빚어내는 궁극의 감칠맛이라는 발효의 본질적 관점에서 보면, 이는 외부와 단절된 '통제형 발효 시스템'에 가깝다. 미생물 다양성이 낮을 경우 향미 스펙트럼이 상대적으로 단순해질 수 있다. 식품공학 전공자의 시각으로서는 이러한 한정된 발효를 통해서는 자연적으로 얻을 수 있는 발효 본질의 맛이 제한적일 수밖에 없다.레스칼라의 염장 공장들과 2500년 전 엠푸리에스의 고대 개방형 발효 탱크를 번갈아 방문하며, 우리는 한반도에서 전통 장독대(옹기)를 고집하며 액젓을 빚어내는 한국의 전통 자연 발효 철학이 발효의 가치와 맞닿아 있다는 사실을 확신하게 되었다. 경주 왕신의 액젓은 차갑게 밀폐된 금속 혹은 플라스틱 탱크가 아니라, 미세한 기공으로 숨을 쉬는 장독 안에서 빚어진다.좋은 멸치와 천일염을 버무려 옹기에 담고, 넓은 마당에서 강렬한 햇빛과 혹독한 겨울, 사계절의 바람을 온몸으로 맞으며 천천히 시간을 들여 숙성시킨다. 이 혹독한 계절 변화 속에서 미생물 군집이 변화하며 발효가 진행된다. 다양한 미생물들이 저마다의 역할을 수행하며, 고분자 물질들을 다채로운 형태의 저분자 물질로 정교하게 분해해 나간다. 이 자연주의 발효의 핵심이 바로 '미생물 컨소시엄(Microbial Consortium)'의 위대한 힘이다.복수의 천연 미생물이 상호작용하며 빚어내는 이 컨소시엄 발효는 단일 균주를 인공적으로 주입해 속성으로 익혀내는 현대식 폐쇄 공정으로는 모방하기 어려운 깊은 복합미와 오묘한 풍미를 완성한다. 장독이라는 거대한 요람 속에서 이들은 단백질을 쪼개는 기반 다지기부터 향미 성분의 고도화된 전환, 나아가 유해균의 증식을 억제하는 환경 형성까지 철저한 분업과 공생 체계를 구축해 복합적인 상호작용을 한다.또한, 다양한 미생물 군집은 일정 수준의 환경 변화와 교란에 대한 안정성을 높이는 것으로 알려져 있다. 세월이 지날수록 깊어지는 깊은 감칠맛의 유기적인 생태계를 유지할 수 있는 힘이기도 하다. 물론, 장독 발효 역시 위생 관리와 숙성, 미생물 생태계의 균형을 유지하기 위한 정성과 시간이 필수적이다.한국의 장독은 그냥 흙그릇이 아니다. 단순한 저장 용기를 넘어 미생물과 효소, 원료와 자연환경이 함께 작용하는 발효 공간이다. 외부의 공기와 습도를 기공으로 받아들이며 대자연과 쉼 없이 교감하고 조율하는 하나의 '살아 숨 쉬는 독립된 발효 환경'이자 거대한 복합 미생물 생태계이기 때문이다.대량 생산과 속도만을 맹목적으로 좇는 현대 산업의 한가운데에서, 굳이 햇빛과 바람과 옹기를 고집하며 느릿한 시간을 들여 액젓과 된장, 간장을 삭혀내는 한반도 전통 발효의 고집은, 인류가 수천 년 전 지중해에서부터 깨달았던 가장 본질적인 자연 발효의 철학을 묵묵히 계승하는 위대한 길임을 이 여정에서 새삼 깨달을 수 있었다.