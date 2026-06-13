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26.06.13 10:58최종 업데이트 26.06.13 10:58
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왜 우리는 '세계의 발효'를 찾아 나섰을까. 발효는 인류가 발견한 가장 오래된 '푸드 테크(Food Tech)' 중 하나다. 경주에서 전통 장독으로 액젓, 간장, 된장을 만드는 식품기업 '진아에프앤씨'의 송연실 대표와 이찬재 실장(서울대 푸드테크학과 석사과정)은 세계의 발효문화가 어떻게 발전해 왔는지 궁금했다. 스페인 레스칼라의 엠푸리에스와 타리파의 바엘로 클라우디아, 안달루시아의 하몬과 치즈 마을, 그리고 아프리카의 발효 현장까지. '세계의 발효를 찾아서'는 인간이 자연의 시간과 미생물을 빌려 음식을 만들어 온 문명의 흔적을 따라가는 탐사 기록이다.[기자말]

송연실 진아에프앤씨 대표가 스페인 레스칼라(L'Escala)의 대표 멸치 가공업체인 안초베스 데 레스칼라(Anxoves de L'Escala S.A.)를 둘러보고 있다. 이곳은 1940년부터 전통 방식으로 지중해 멸치를 염장·숙성해 온 기업으로, 레스칼라를 '멸치와 소금의 도시'로 만든 대표 브랜드 가운데 하나다.이찬재

바르셀로나 시푸드 엑스포 글로벌(Seafood Expo Global)에 참가하는 동안 한 가지 의문이 머릿속을 떠나지 않았다. 왜 스페인 액젓 업체는 박람회장에서 좀처럼 눈에 띄지 않는 것일까. 사실 왕신이 베스트셀러 1위를 차지했던 미국 아마존 플랫폼에서도 스페인 액젓업체의 존재감은 찾기 어려웠다. 그 의문을 풀기 위해 엠푸리에스(Empúries) 유적지를 뒤로하고, 레스칼라(L'Escala) 시내로 발걸음을 옮겼다. 2,500년이 훌쩍 넘는 세월이 흘렀음에도 이 작은 해안 도시는 여전히 스페인 제일의 멸치(Anchoa) 가공 산지로 그 명성을 이어가고 있었다.

스페인 카탈루냐, 코스타 브라바의 끄트머리에 자리한 작은 항구도시 레스칼라(L'Escala). '멸치와 소금의 도시'라는 별칭처럼, 이곳에는 고대 엠푸리에스의 어류 염장 유적과 현대 멸치 공장이 나란히 공존한다. 수천 년의 시간이 한 도시 안에 층층이 쌓인 셈이다. 레스칼라 시내의 좁고 구불구불한 골목을 걷다 보면, 지금도 봄과 여름철 연안에서 갓 잡은 멸치를 전통 방식 그대로 소금에 절이고 숙성시키는 장인들의 상점과 공방을 흔하게 만날 수 있다.

고대의 어부들이 작은 목선을 타고 가까운 바다에 나가 멸치를 잡아 오면, 신선도를 유지하기 위해 항구에 닿자마자 즉시 소금 처리를 하던 그 치열한 삶의 방식이 형태만 조금 바뀌었을 뿐이다. 2500년 전 지중해 연안의 어업과 발효 문화는 박물관에 박제된 과거가 아니라, 지역 사람들의 거친 손과 소금기를 머금은 일상을 통해 여전히 살아 숨 쉬는 문화적 자산으로 계승되고 있었다.

전통을 지키는 명가들: 솔레스와 안초베스 데 레스칼라, 랄란사

송연실 진아에프앤씨 대표(왼쪽)와 이찬재 실장이 스페인 레스칼라의 전통 멸치 제조업체 안초베스 솔레스(Anxoves Soles)를 찾았다. 1888년 설립된 이 회사는 멸치 가공 공장과 박물관을 함께 운영하며, 고대 엠푸리에스의 어류 염장 문화와 레스칼라의 전통 멸치 산업 역사를 후대에 전하고 있다.이찬재

레스칼라 마을 곳곳에는 거대한 대량 생산 시스템에 맞서 저마다의 방식으로 지중해 발효의 맥을 잇는 명가들이 자리하고 있다. 스페인과 지중해 지역의 낮잠 문화인 시에스타(오후 2~5시에 휴식을 위해 일시 폐점)로 여러 업체가 문을 닫은 가운데, 그래도 반갑게 맞아준 몇 곳의 양해를 구해 방문할 수 있었다.

가장 먼저 찾은 곳은 레스칼라(L'Escala) 엠푸리에스(Empúries)에서 차로 10분 거리의 안초베스 솔레스(Anchoas Solés)였다. 1888년에 설립되어 무려 5대째 가업을 이어오고 있는 하얀 건물의 이 회사는 마을에서 가장 오래된 염장 공장 건물을 활용해 가문의 130주년을 기념하는 '솔레스 팩토리 뮤지엄'을 운영하고 있었다.

회사 관계자의 안내를 받으며 대대로 내려온 비밀스러운 패밀리 레시피와 오랜 드럼 숙성 공정을 눈앞에서 직접 마주할 수 있었다. 관람을 마치고 야외 테라스에 앉아 카탈루냐 와인과 함께 올리브 오일에 절인 최상급 발효 안초비를 한입 베어 물었다. 입안 가득 퍼지는 비릿한 향기와 깊은 감칠맛은 한국의 잘 삭은 액젓 진액을 처음 맛보았을 때의 감각과 닮아 있었다.

스페인 레스칼라의 전통 멸치 제조업체 안초베스 솔레스(Anxoves Soles) 관계자가 자사 앤초비 제품을 활용한 요리 등 지역 식문화를 방문객에게 소개하고 있다.이찬재

안초베스 솔레스 인근에서 우리는 또 하나의 이름을 만났다. 1940년에 문을 연 전통 멸치 가공업체, 안초베스 데 레스칼라(Anxoves de L'Escala S.A.)다. 지중해에서 건져 올린 멸치를 소금에 절여 오랜 시간 숙성한 뒤 손질해 내놓는 이 회사의 방식은 창업 이래 85년이 지난 지금도 변함이 없다. 레스칼라를 대표하는 멸치 브랜드 가운데 하나로 자리매김한 이곳은 제품을 파는 데 그치지 않고, 지역의 멸치 산업과 식문화를 알리는 일 또한 자신의 몫으로 여긴다.

문을 열고 안으로 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 깔끔하게 정돈된 매장과 전시 공간이었다. 멸치 제품은 물론 각종 절임 식품과 지역 특산품이 단정하게 진열돼 있었고, 공간 전체가 청결하게 유지되고 있었다. 식품을 다루는 제조업체로서 위생과 품질 관리에 각별한 공을 들이고 있다는 인상이 자연스럽게 전해졌다. 이 공간이 단순한 판매장과 달랐던 것은 벽을 따라 이어진 전시물들 때문이었다.

과거 레스칼라 어부들의 삶을 담은 흑백 사진과 옛 항구 풍경이 액자에 담긴 채 나란히 걸려 있었고, 멸치를 염장하고 숙성하는 데 쓰이던 목재 통과 전통 어업 도구들이 원형 그대로 보존돼 있었다. 실제 멸치 어획에 사용했던 대형 그물은 공간 한쪽에 묵직하게 자리를 지키고 있었다. 현대적인 식품 제조 시설 안에 수십 년, 길게는 수백 년 전 어부들의 삶의 흔적이 고스란히 남아 있다는 사실이 적잖이 인상적이었다.

벽에 걸린 옛 항구 사진 속에는 멸치 어선들이 빼곡히 정박해 있었다. 당시 쓰이던 목재 통은 갓 잡은 멸치를 소금에 절여 저장하던 그릇이었고, 오늘날까지 이어지는 레스칼라 멸치 산업의 상징과도 같은 존재다. 공장 곳곳에 남겨진 이러한 유물들은 멸치가 단순한 상품이 아니라, 바다와 함께 살아온 사람들의 노동과 기억, 그리고 세대를 거쳐 전해진 저장과 숙성의 지혜가 응축된 문화유산이었다.

전통 멸치 산업을 보존하려는 의지와 현대적인 위생 관리, 그리고 지역 문화를 관광 자원으로 연결하는 시도가 한 공간 안에서 자연스럽게 어우러진 모습은, 한국의 장독 발효 문화가 앞으로 나아가야 할 방향에 대해서도 숙제를 내주었다.

흥미로운 풍경은 건물 바깥에서도 이어졌다. 이 회사는 1888년 창업의 노포 Anxoves Solés와 불과 10분 거리에 자리하고 있었다. 그리고 그 길 건너편에는 맥도날드가 있었다. 수천 년에 걸쳐 숙성되어 온 지중해의 멸치 염장 문화와 세계적인 패스트푸드 브랜드가 같은 골목에서 마주 보는 장면. 전통과 현대가 묘한 공존을 이루고 있는 오늘날 레스칼라의 단면처럼 느껴졌다.

송연실 진아에프앤씨 대표가 스페인 레스칼라(L'Escala)의 전통 멸치 제조업체 안초베스 솔레스(Anxoves Soles)의 기업 박물관에서 전통 멸치 제조 과정을 체험하고 있다.이찬재

또 다른 명가인 '안초바스 랄란사(Anchoas L'Escala M.A. Lallança)' 공방의 문을 열자, 화려한 식품 공장의 기계 냄새 대신 바다 작업장 특유의 소금 냄새와 생선 비린내가 뒤섞인 묵직한 공기가 나를 맞이했다. 1947년부터 멸치 발효의 맥을 이어온 랄란사는 오직 '소금과 시간'이라는 발효 철학을 고집한다.

장인들은 지중해에서 갓 잡아 올린 신선한 멸치의 머리와 내장을 일일이 수작업으로 제거한 뒤, 소금과 멸치를 층층이 쌓아 올린다. 그 위에 육중한 돌을 얹어 최소 6개월에서 최대 1년 이상 서서히 숙성시키는 랄란사의 방식은, 멸치와 소금이 만나 단백질을 아미노산으로 분해해 낸다. 대량 생산 시스템에서는 결코 흉내 낼 수 없는 이 깊고 진한 감칠맛은, 옹기 속에서 긴 시간을 견뎌낸 한국 전통 액젓의 철학과 놀랍도록 맞닿아 있었다.

하지만, 이번에 방문한 레스칼라 업체들에서는 멸치 뼈와 내장, 머리를 발라내고 살을 염장 처리할 뿐, 멸치 내장의 자가분해효소를 통해 멸치 살과 기름, 뼈까지 통째로 발효시키는 공법은 발견하기 어려웠다. 이로 인해 생선의 살이 형체도 없이 완전히 녹아내리는 한국식 액체 어장(魚醬) 형태와는 다른 방향으로 발전해 왔다. 반면 한국과 동남아시아의 프리미엄 액젓은 멸치 살과 내장, 피, 뼈를 통째로 넣어 내장 속 자체 효소의 분해 작용으로 생선 전체를 액체로 삭혀내어 아미노산 함량을 극한으로 끌어올린다.

특히, 왕신의 경우 화학첨가물 없이, 장독 안을 수시로 직접 저어주며 생선이 가진 효소와 기름, 살, 천일염이 고루 섞이도록 돕는 과정까지 더해진다. 2500년의 간극 속에서 발효를 바라보는 두 문화권의 시각이 얼마나 다른 방향으로 분화해 왔는지를, 이 레스칼라의 공방들에서 확연히 느낄 수 있었다.

시간을 전시하는 곳, '멸치·소금 박물관(MASLE)'

스페인 레스칼라(L'Escala)의 멸치·소금 박물관(MASLE)에 재현된 전통 멸치 염장 작업장. 소금이 깔린 작업대와 대나무 바구니, 목제 작업화, 염장 도구 등이 전시돼 있으며, 벽면에는 멸치 선별·손질·염장·숙성 과정을 기록한 사진들이 걸려 있다.이찬재

레스칼라가 품고 있는 발효 산업의 깊이를 이해하기 위해 마을 중심에 자리한 '멸치·소금 박물관(Museu de l'Anchoa i de la Sal)'으로 향했다. 이 박물관의 건물 자체부터가 이미 역사적 유산이다. 1913년에 지어진 아르누보(Modernista) 양식의 옛 도축장 건물을 리모델링하여 2006년에 정식 개관한 곳이다.

박물관 바로 옆에는 1796년에 만들어진 공공 우물과 빨래터(Font i safareig públic)가 원형 그대로 보존되어 있어, 냉장고가 없던 척박한 시절 물과 소금, 그리고 인간의 생존이 어떻게 얽혀 있었는지를 묵묵히 증언하고 있었다.

박물관 내부로 들어서면 과거 이비자(Ibiza)나 토레비에하 등지에서 배를 타고 레스칼라 항구로 들어오던 소금의 여정부터, 낡은 돛배와 전통 어망 사르디날(Sardinals)을 쓰던 어업 방식, 치열했던 생선 경매(Encante)의 역사가 생생하게 펼쳐진다. 그러나 이 박물관이 지닌 진정한 가치는 낡은 어망이나 나무 통 같은 단순한 전시물에만 있지 않았다.

이곳은 '기억의 실(El Hilo de la Memoria)'이라는 구술 프로젝트를 통해, 수십 년 동안 손으로 직접 멸치를 다듬고 염장해 온 지역 여성 장인들, 즉 '무헤레스 안초에라스(Mujeres anchoeras)'의 생생한 인터뷰와 작업 영상을 보존하고 있었다.

전시실 곳곳에서 흘러나오는 장인들의 흑백 영상과 육성을 듣고 있노라니, 발효라는 것이 단순히 맛을 내는 요리법이 아니라 거친 자연환경을 극복하고 가족을 위해 바다의 식량을 보존하려 했던 인류의 위대한 생존 방식이었음이 가슴 깊이 와 닿았다.

그 아래에는 숱한 어머니들의 묵묵한 노동이 켜켜이 깔려 있었다. 매년 9월 세 번째 토요일이면 온 마을 주민이 18·19세기 전통 어민 복장을 입고 소금 배가 들어오는 모습을 재현하는 '소금 축제(Festa de la Sal)' 역시, 이들이 발효를 단순한 산업이 아닌 숭고한 무형유산으로 아끼고 있음을 생생히 증명한다.

전통의 가치: 왕신의 자연 발효 철학이 향하는 곳

스페인 레스칼라의 전통 멸치 제조업체 안초베스 솔레스(Anxoves Soles) 박물관에 전시된 카탈루냐 출신 작가 조셉 플라(Josep Pla)의 글. 플라는 “좋은 앤초비는 색과 향, 품질, 식감이 조화를 이뤄야 하며, 생선의 본질은 간직하면서도 비린 맛은 사라진 상태가 가장 이상적”이라고 적었다. 이는 수백 년 동안 이어져 온 레스칼라 앤초비 숙성과 식문화를 보여준다.이찬재

현대의 수산 가공 산업은 철저한 위생 관리와 생산 효율의 극대화를 위해 거대한 콘크리트 탱크나 대형 스테인리스, 플라스틱 밀폐 용기를 주로 사용한다. 레스칼라에서도 상당수 공장이 플라스틱 탱크를 발효조로 쓰고 있었다.

일정한 온도를 인공적으로 유지하며, 단기간에 대량으로 제품을 손쉽게 쏟아내는 이러한 방식은, 상업적 이윤과 작업 효율 측면에서는 더없이 합리적인 시스템일 것이다. 일부 현대 발효공정은 품질 균일화를 위해 단일 균주, 또는 스타터나 통제된 환경을 활용한다. 특정 미생물의 우점과 품질 균일화를 유도하는 방식이기도 하다.

그러나 자연이 개입하는 미생물과 효소의 작용이 빚어내는 궁극의 감칠맛이라는 발효의 본질적 관점에서 보면, 이는 외부와 단절된 '통제형 발효 시스템'에 가깝다. 미생물 다양성이 낮을 경우 향미 스펙트럼이 상대적으로 단순해질 수 있다. 식품공학 전공자의 시각으로서는 이러한 한정된 발효를 통해서는 자연적으로 얻을 수 있는 발효 본질의 맛이 제한적일 수밖에 없다.

레스칼라의 염장 공장들과 2500년 전 엠푸리에스의 고대 개방형 발효 탱크를 번갈아 방문하며, 우리는 한반도에서 전통 장독대(옹기)를 고집하며 액젓을 빚어내는 한국의 전통 자연 발효 철학이 발효의 가치와 맞닿아 있다는 사실을 확신하게 되었다. 경주 왕신의 액젓은 차갑게 밀폐된 금속 혹은 플라스틱 탱크가 아니라, 미세한 기공으로 숨을 쉬는 장독 안에서 빚어진다.

좋은 멸치와 천일염을 버무려 옹기에 담고, 넓은 마당에서 강렬한 햇빛과 혹독한 겨울, 사계절의 바람을 온몸으로 맞으며 천천히 시간을 들여 숙성시킨다. 이 혹독한 계절 변화 속에서 미생물 군집이 변화하며 발효가 진행된다. 다양한 미생물들이 저마다의 역할을 수행하며, 고분자 물질들을 다채로운 형태의 저분자 물질로 정교하게 분해해 나간다. 이 자연주의 발효의 핵심이 바로 '미생물 컨소시엄(Microbial Consortium)'의 위대한 힘이다.

복수의 천연 미생물이 상호작용하며 빚어내는 이 컨소시엄 발효는 단일 균주를 인공적으로 주입해 속성으로 익혀내는 현대식 폐쇄 공정으로는 모방하기 어려운 깊은 복합미와 오묘한 풍미를 완성한다. 장독이라는 거대한 요람 속에서 이들은 단백질을 쪼개는 기반 다지기부터 향미 성분의 고도화된 전환, 나아가 유해균의 증식을 억제하는 환경 형성까지 철저한 분업과 공생 체계를 구축해 복합적인 상호작용을 한다.

또한, 다양한 미생물 군집은 일정 수준의 환경 변화와 교란에 대한 안정성을 높이는 것으로 알려져 있다. 세월이 지날수록 깊어지는 깊은 감칠맛의 유기적인 생태계를 유지할 수 있는 힘이기도 하다. 물론, 장독 발효 역시 위생 관리와 숙성, 미생물 생태계의 균형을 유지하기 위한 정성과 시간이 필수적이다.

한국의 장독은 그냥 흙그릇이 아니다. 단순한 저장 용기를 넘어 미생물과 효소, 원료와 자연환경이 함께 작용하는 발효 공간이다. 외부의 공기와 습도를 기공으로 받아들이며 대자연과 쉼 없이 교감하고 조율하는 하나의 '살아 숨 쉬는 독립된 발효 환경'이자 거대한 복합 미생물 생태계이기 때문이다.

대량 생산과 속도만을 맹목적으로 좇는 현대 산업의 한가운데에서, 굳이 햇빛과 바람과 옹기를 고집하며 느릿한 시간을 들여 액젓과 된장, 간장을 삭혀내는 한반도 전통 발효의 고집은, 인류가 수천 년 전 지중해에서부터 깨달았던 가장 본질적인 자연 발효의 철학을 묵묵히 계승하는 위대한 길임을 이 여정에서 새삼 깨달을 수 있었다.

레스칼라를 떠나며: 인간은 바다의 시간을 어떻게 보존하는가

안초베스 데 레스칼라 회사를 방문한 송연실 진아에프앤씨 대표 뒤로 20세기 초 스페인 레스칼라(L'Escala) 항구의 모습이 담긴 사진이 걸려 있다. 항구에 정박한 멸치 어선과 염장용 목재 통은 레스칼라가 오랫동안 지중해 멸치 산업의 중심지였음을 보여준다. 오늘날에도 이 지역은 2,500년 역사의 멸치 염장 문화를 이어가고 있다.이찬재

레스칼라에서부터 거대한 자연과 맞서 싸우고, 또 순응해 온 인간의 지혜를 찾는 발효 여정이 시작됐다. 이곳 카탈루냐 레스칼라에서는 냉장 시설 하나 없던 옛 시절, 거친 바다에서 힘겹게 얻은 식량을 장기간 보존하기 위해 태양과 바닷바람과 소금을 무기 삼아 푸른 생선을 극한의 감칠맛으로 삭혀낸 '해양의 발효'를 마주했다.

인류에게 발효는 단순히 생선의 부패를 막는 화학적 보존 기술이나 얄팍한 요리 레시피가 아니다. 그것은 거칠고 척박한 대자연 속에서 살아남기 위해 인류가 소금과 바람을 직조하여 빚어낸 눈물겨운 생존의 방식이자, 부패해 사라질 식량을 저장하는 마법이다. 발효를 전공하고, 산업화하려는 우리로서는 이런 발효의 문을 연 분들이 경이롭기까지 하다.

2000년 전, 그리스부터 로마 귀족의 식탁을 지배했던 핏빛 가룸. 레스칼라의 장인들이 지금 이 순간에도 두 손으로 켜켜이 쌓아 올리는 안초비. 한반도의 햇살과 바람 아래 장독대에서 수백 년을 침묵으로 익어온 액젓과 된장, 간장. 형태도 다르고, 대륙도 다르고, 언어도 다르다. 그러나 발효가 품어온 진리는 언제나 하나였다.

자연 앞에 겸손히 자리를 내어주는 것. 인간의 조급함을 내려놓고, 오직 정성과 시간만이 할 수 있는 일을 기다리는 것. 소금과 시간이 함께 빚어내는 그 깊고 투명한 감칠맛의 철학은 코스타 브라바의 거친 파도가 절벽을 두드리던 그 아득한 옛날부터, 경주 남산의 솔향이 장독을 감싸던 그 고요한 새벽부터, 한 번도 멈추지 않고 도도하게 흘러왔다. 수천 년을 이어온 그 흐름은 오늘도 세계 어딘가에서, 누군가의 두 손 위에서, 말없이 계속되고 있다.

이제 '세계의 발효를 찾는 발걸음'은 다시 길을 나선다. 1300km나 떨어진 대서양의 로마 발효 기지로.

스페인 레스칼라(L'Escala)의 전통 멸치 가공업체 안초베스 데 레스칼라에 걸린 그림. 레스칼라를 상징하는 멸치 세 마리를 담은 작품으로, 이 도시가 고대 그리스·로마시대부터 2500년 이상 이어온 멸치 어업과 염장 문화의 정체성을 보여주고 있다. 레스칼라는 오늘날에도 '멸치와 소금의 도시'로 불리며 지중해 대표 멸치 산지로 알려져 있다.이찬재
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