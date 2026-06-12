오마이뉴스 장재완

대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 정문.2026-05-19 떨어짐 1경북 칠곡 / 09시 04분경 / 경북 칠곡군 왜관읍 소재 물류창고에서 노동자 A(20대, 우즈베키스탄 국적)씨가 천장 방수작업 중 천장이 파손되어 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2026-05-19 떨어짐 1서울 / 17시 54분경 / 서울시 동작구 노량진역 인근 오피스텔에서 환기구 이물질을 청소하던 관리소장 A(68)씨가 환기구 통로와 연결된 21m 아래 지하 5층으로 떨어져 사망.2026-05-20 사업장내교통사고 1부산 / 18시 50분경 / 부산시 사하구 소재 관광버스 차고지에서 청소 노동자 A(60대)씨가 차고지로 복귀하는 버스에 부딪혀 사망.2026-05-22 떨어짐 1인천 / 15시 13분경 / 인천시 서구 가좌동 소재 벽돌 제조공장에서 플랜트 설치업체 소속 노동자 A(50대)씨가 안전난간을 설치하려고 용접을 준비하던 중 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망. 떨어지는 A씨와 부딪힌 노동자 B(70대)씨는 부상을 입고 병원으로 옮겨짐.2026-05-22 떨어짐 1강원 / 재해일시: 2026년 5월 15일 14시경 / 강원 양양군 강현면 강선리 소재 주택 신축 공사 현장에서 지붕 처마 위에 올라 미장 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 3m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 이송되어 치료를 받던 중 사망.2026-05-23 깔림 1경남 창녕 / 00시 58분경 / 알루미늄을 제조하는 엘엠이티 공장(경남 창녕군 대합면)에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 운행 중인 지게차에 치여 사망.2026-05-23 감전 1경기 용인 / 14시 46분경 / 용인도시공사가 발주한 금학천 낙하 분수 조성 공사 현장(경기 용인시 처인구 김량장동)에서 설비 전기선을 정리하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 쓰러짐. 경찰은 A씨가 감전되어 사망한 것으로 추정하고 있음.2026-05-25 떨어짐 1서울 / 09시 48분경 / 서울시 양천구 목동 소재 가설건축물 공사 현장에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 추락방지망을 해체하던 중 바닥으로 떨어져 사망. 현장에는 안전난간대와 안전벨트 고정용 로프가 없었던 것으로 조사됨.2026-05-25 떨어짐 1서울 / 19시 48분경 / 서울시 영등포구 소재 아파트 옥상에서 노동자 A씨가 누수 여부를 확인하던 중 바닥으로 떨어져 사망.2026-05-25 알수없음 1울산 / 12시 46분경 / 에쓰오일(S-OIL) '샤힌 프로젝트' 건설 현장(울산시 울주군 온산읍)에서 시공사 DL이앤씨 안전 담당 직원 A(40대)씨가 타워 드럼(지름 2m, 높이 17m) 안에 혼자 들어갔다가 쓰러져 사망. 해당 타워 드럼은 고압 압축 가스를 임시 저장하는 용기로, 사용 전 단계였던 것으로 알려짐. A씨는 전날 노동자 B씨가 질식으로 다친 사고의 원인을 파악하기 위해 드럼에 들어갔던 것으로 추정 중. 샤힌 프로젝트 건설 현장은 주간사 현대건설, 현대엔지니어링과 DL이앤씨가 구성한 컨소시엄이 공동 도급으로 시공 중인 현장임.2026-05-25 기타 1충남 서산 / 알수없음 / 충남 서산 소재 아파트 경비실에서 야간 휴게시간에 휴식을 취하던 경비 노동자 A(70대)씨가 쓰러진 뒤 다음날 새벽 6시 19분경 동료에게 발견됨. A씨가 일하던 아파트에는 휴게실이 없어 휴식 시간에도 통유리로 된 1평짜리 경비실에 스티로폼을 깔고 쉬었던 것으로 알려짐.2026-05-26 무너짐 3서울 / 14시 32분경 / 서울 서대문구 서소문 고가 철거 현장에서 상판이 붕괴하여 시공사 현장 소장 A(60대)씨와 감리단장 B(60대)씨, 외부 전문가 C(50대)씨가 사망하고, 3명이 부상을 입음. 당시 노동자들은 철거작업 중 발견된 이상 징후에 대한 안전점검을 진행하고 있었던 것으로 알려짐.2026-05-26 깔림 1경기 광주 / 18시 07분경 / 경기 광주시 소재 캠핑카 수리업체에서 입식 지게차를 다른 장소로 이동시키던 사업주 A(40대)씨가 전도된 지게차에 깔려 사망.2026-05-27 매몰 1서울 / 12시 40분경 / 서울시 강남구 수서동 소재 아파트 인근 노후 하수관로 정비 공사 현장에서 토사가 붕괴하여 3명의 노동자가 매몰됨. 2명은 대피하였으나 노동자 A(60대)씨는 심정지 상태로 구조된 뒤 사망.2026-05-28 깔림 1충남 당진 / 12시 16분경 / 충남 당진시 순성면 소재 고물상에서 고철 절단 작업을 하던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 굴착기에 연결된 압쇄기에 깔려 사망.2026-05-29 끼임 1부산 / 재해일시: 2026년 4월 21일 03시 50분경 / 부산시 기장군 소재 자동차 부품 제조 공장에서 로봇 용접설비를 조작하던 노동자 A(40대, 우즈베키스탄 국적)씨가 차단문에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 약 한 달 만인 5월 29일 사망.2026-05-30 끼임 1경남 김해 / 18시 29분경 / 경남 김해시 한림면 소재 종이박스 공장에서 노동자 A(50대)씨가 프레스 기계 내부에 오일을 넣던 중 가동된 기계에 끼여 사망.2026-05-30 떨어짐 1인천 / 재해일시: 2026년 5월 14일 10시 39분경 / 인천국제공항 제1여객터미널 공사 현장에서 터미널 4층 출국장 배관 점검통로를 점검하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 9m 높이 천장에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 16일 만인 5월 30일 사망.2026-04-29 떨어짐 1대전 / 11시 10분경 / 대전시 동구 소재 인쇄 사업장 창고 건물에서 노동자 A씨가 지붕 보수 작업 중 패널이 부서져 떨어져 사망.