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26.06.12 19:22최종 업데이트 26.06.12 19:22
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한 해 2000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 '조용한 죽음'을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[편집자말]

이은영

가수 김목인의 '대답 없는 사회'라는 노래에 이런 가사가 있다. "대답을 못 들은 사람들이 길 위에 나와있네 더운 날씨에도 대답을 들으러 / 대답을 못 들은 사람들이 길 위에 나와있네 험한 날씨에도 질문을 던지러." 산업재해로 하루아침에 유가족이 된 사람들은 거리로 나간다. 아픔에 공감하는 시민들과 함께 목소리를 내며 제대로 된 답변을 들을 때까지 기자회견에 참석하고, 1인시위를 하고, 농성 투쟁을 한다.

서울 서소문 고가가 철거 도중 무너졌다. 3명의 노동자가 사망하고 3명이 다쳤다. 붕괴 원인 중 하나로 도면과 다르게 절단하여 철거 지침이 지켜지지 않았다는 점이 지적되었다. 엿새 뒤 6월 1일, 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발이 발생했다. 노동자 5명이 사망하고 2명이 다쳤다. 2018년(5명 사망), 2019년(3명 사망)에 이은 세 번째 폭발이다. 2019년 당시 노동건강연대와 유가족들은 진상규명 및 책임자 처벌, 안전조치 개선을 요구하였는데, 7년 만에 똑같은 참사를 마주하게 되었다.

지난 5월 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판이 무너져 공사관계자 3명이 사망하는 등 6명의 사상자가 발생했다. 사진은 28일 오전 사고현장의 모습.권우성

5월 한 달 동안 작은 사업장에서도 노동자가 계속 죽었다. 옥상에서 누수를 확인하다가 바닥으로 떨어지고, 물류센터 지붕 마감재를 제거하다가 떨어지고, 농장 야적장에서 지게차에 부딪히고, 아파트 외벽을 도색하다가 떨어지고, 수해 복구 현장에서 트럭에 깔리고, 기계에 오일을 넣다가 가동된 기계에 끼였다.

올해 말부터 고용노동부의 노동감독 권한 일부를 지방정부에 위임하는 '노동감독관 직무집행법'이 시행될 예정이다. 30인 미만 사업장에 대한 노동감독 권한이 시·도지사에 위임된다. 이번 선거에서 당선된 이들은 시민들이 안전하게 일할 수 있도록 지역 내 사업장들을 감독해야 할 책임이 있다. 지역 구석구석 현장을 잘 들여다보며 그 책임을 다하기를 기대한다.

이은영

이은영

2026-05-02 떨어짐 1
경북 의성 / 11시 17분경 / 경북 의성군 봉양면 소재 축사에서 지붕 패널을 교체하던 노동자 A(60대)씨가 4m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-04 감전 1
부산 / 09시 30분경 / 부산시 강서구 부산신항 6부두(BCT, HDC 부두) 변전실에서 크레인 전원을 차단하던 하청업체 노동자 A(20대)씨가 고압 전류에 감전되어 사망.

2026-05-05 떨어짐 1
경남 창원 / 08시 03분경 / 경남 창원시 마산회원구 회원동 소재 아파트에서 외벽 도색 작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 6m 높이에서 아래로 떨어져 사망.

2026-05-06 깔림 1
경기 김포 / 11시 24분경 / 경기 김포시 통진읍 소재 접착제 공장 주차장에서 화물차에 실린 1t 지게차를 내리던 중 지게차가 옆으로 넘어짐. 노동자 A(50대)씨가 넘어지는 지게차에 깔려 사망.

2026-05-06 알수없음 1
경기 고양 / 알수없음 / 한화 건설이 시공하는 이지스 데이터센터(경기 고양시 삼송동) 건설 현장에서 노동자 A씨가 숨진 채 발견됨.

2026-05-07 떨어짐 1
경기 고양 / 14시 27분경 / 경기 고양시 덕양구 소재 근린생활시설 신축 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 38m 높이 5층 옥상에서 지상으로 떨어져 사망.

2026-05-08 깔림 1
강원 평창 / 08시 22분경 / 강원 풍력 리파워링 공사 현장(효성중공업 시공) 인근에서 작업 현장으로 이동하던 200t급 이동식 대형 크레인이 40m 아래 경사로로 추락. 이 사고로 운전자 A(40대)씨가 차량에 깔려 사망.

2026-05-08 떨어짐 1
경북 영덕 / 15시 34분경 / 경북 영덕군 소재 빌라 지붕 설치 공사 현장에서 노동자 A씨가 고소작업대에 폐자재를 싣고 하강 중 떨어져 사망.

2026-05-11 떨어짐 1
인천 / 15시경 / 인천시 중구 운서동 소재 건물 3층 옥상에서 아시아나항공 자회사인 아시아나IDT 소속 노동자 A(40대)씨가 떨어져 사망.

2026-05-11 사업장내교통사고 1
경남 합천 / 10시 49분경 / 경남 합천군 소재 농로 수해 복구 현장에서 노동자 A(70대)씨가 흙을 싣고 후진하는 1t 트럭에 치여 사망.

2026-05-11 떨어짐 1
강원 정선 / 10시 13분경 / 한국전력공사가 추진하는 '500kV 동해안-신가평 초고압직류송전 건설사업' 공사 현장에서 임시 비계를 철거하던 노동자 A(57)씨가 12m 높이에서 떨어져 사망.

2026-05-13 떨어짐 1
인천 / 13시 57분경 / 인천시 미추홀구 관교동 소재 아파트 단지에서 이삿짐운반용 리프트를 점검하던 노동자 A(50대)씨가 30m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-13 떨어짐 1
강원 춘천 / 07시 50분경 / 강원 춘천시 사북면 지촌리 소재 사찰에서 노동자 A(70대)씨가 고소작업차에 올라 나무 방제 작업을 하던 중 차량이 전도되어 20m 아래로 떨어져 사망.

2026-05-14 떨어짐 1
경북 김천 / 재해일시: 2026년 4월 10일 14시 06분경 / 경북 김천시 소재 제조 공장에서 노동자 A씨가 고소작업대에 올라 용접하던 중 고소작업대가 전도되어 A씨가 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료받던 중 사망.

2026-05-14 떨어짐 1
충북 청주 / 11시 47분경 / 충북 청주시 서원구 산남동 소재 빌라 옥상에서 노동자 A(60대)씨가 균열 보수 작업을 하던 중 난간 밖 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-14 떨어짐 1
강원 춘천 / 11시 22분경 / 강원 춘천시 사북면 원평리 말고개터널 도로건설 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 피난연결통로 설치를 위한 천장 철근 배근 작업 중 작업발판 위에서 3m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-14 사업장외교통사고 1
경남 양산 / 14시 51분경 / 경남 양산시 어곡동 소재 도로 내리막길을 달리던 16.5t 화물차가 커브길을 돌던 중 가드레일에 부딪힘. 이 사고로 차량에 화재가 발생했고, 운전자 A(50대)씨가 사망.

2026-05-14 사업장외교통사고 1
경기 화성 / 18시경 / 경기 화성시 서해안고속도로 서울 방면을 주행하던 14t 화물차가 차로 변경 중 중앙분리대를 들이받음. 이 사고로 운전자 A(60대)씨가 사망.

2026-05-15 끼임 1
충남 당진 / 19시 49분경 / 충남 당진시 순성면 옥호리 소재 밭에서 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 트랙터에 끼여 사망.

2026-05-15 자살 1
충남 금산 / 10시 30분경 / 해양수산부 산하 국립수산과학원 중앙내수면연구소에서 일하던 기간제 연구원 A(30대)씨가 자살. A씨가 남긴 문서에는 상급자의 폭행 등 직장 내 괴롭힘을 호소하는 내용이 담겨있었던 것으로 알려짐. 경찰 수사와 동시에 노동 당국의 근로감독이 진행되고 있음.

2026-05-16 끼임 1
경북 칠곡 / 00시 30분경 / 경북 칠곡군 소재 섬유 제조 공장에서 노동자 A씨가 지게차를 점검하던 중 지게차의 마스트와 헤드가드 사이에 끼여 사망.

2026-05-18 떨어짐 1
경기 평택 / 08시 26분경 / 경기 평택시 소재 축사에서 노동자 A(50대)씨가 지붕 차양막을 설치하던 중 채광창이 깨져 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-18 물체에맞음 1
전남 여수 / 10시 44분경 / KCC 여천공장(전남 여수시 낙포동 여수산단 내)에서 바닥 실리콘 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 설비에서 떨어진 덕트 배관에 맞아 사망.

2026-05-18 부딪힘 1
충남 예산 / 12시 01분경 / 충남 예산군 소재 양계장 야적장에서 노동자 A씨가 이동 중인 지게차에 부딪혀 사망.

대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 정문.오마이뉴스 장재완

2026-05-19 떨어짐 1
경북 칠곡 / 09시 04분경 / 경북 칠곡군 왜관읍 소재 물류창고에서 노동자 A(20대, 우즈베키스탄 국적)씨가 천장 방수작업 중 천장이 파손되어 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-19 떨어짐 1
서울 / 17시 54분경 / 서울시 동작구 노량진역 인근 오피스텔에서 환기구 이물질을 청소하던 관리소장 A(68)씨가 환기구 통로와 연결된 21m 아래 지하 5층으로 떨어져 사망.

2026-05-20 사업장내교통사고 1
부산 / 18시 50분경 / 부산시 사하구 소재 관광버스 차고지에서 청소 노동자 A(60대)씨가 차고지로 복귀하는 버스에 부딪혀 사망.

2026-05-22 떨어짐 1
인천 / 15시 13분경 / 인천시 서구 가좌동 소재 벽돌 제조공장에서 플랜트 설치업체 소속 노동자 A(50대)씨가 안전난간을 설치하려고 용접을 준비하던 중 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망. 떨어지는 A씨와 부딪힌 노동자 B(70대)씨는 부상을 입고 병원으로 옮겨짐.

2026-05-22 떨어짐 1
강원 / 재해일시: 2026년 5월 15일 14시경 / 강원 양양군 강현면 강선리 소재 주택 신축 공사 현장에서 지붕 처마 위에 올라 미장 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 3m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 이송되어 치료를 받던 중 사망.

2026-05-23 깔림 1
경남 창녕 / 00시 58분경 / 알루미늄을 제조하는 엘엠이티 공장(경남 창녕군 대합면)에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 운행 중인 지게차에 치여 사망.

2026-05-23 감전 1
경기 용인 / 14시 46분경 / 용인도시공사가 발주한 금학천 낙하 분수 조성 공사 현장(경기 용인시 처인구 김량장동)에서 설비 전기선을 정리하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 쓰러짐. 경찰은 A씨가 감전되어 사망한 것으로 추정하고 있음.

2026-05-25 떨어짐 1
서울 / 09시 48분경 / 서울시 양천구 목동 소재 가설건축물 공사 현장에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 추락방지망을 해체하던 중 바닥으로 떨어져 사망. 현장에는 안전난간대와 안전벨트 고정용 로프가 없었던 것으로 조사됨.

2026-05-25 떨어짐 1
서울 / 19시 48분경 / 서울시 영등포구 소재 아파트 옥상에서 노동자 A씨가 누수 여부를 확인하던 중 바닥으로 떨어져 사망.

2026-05-25 알수없음 1
울산 / 12시 46분경 / 에쓰오일(S-OIL) '샤힌 프로젝트' 건설 현장(울산시 울주군 온산읍)에서 시공사 DL이앤씨 안전 담당 직원 A(40대)씨가 타워 드럼(지름 2m, 높이 17m) 안에 혼자 들어갔다가 쓰러져 사망. 해당 타워 드럼은 고압 압축 가스를 임시 저장하는 용기로, 사용 전 단계였던 것으로 알려짐. A씨는 전날 노동자 B씨가 질식으로 다친 사고의 원인을 파악하기 위해 드럼에 들어갔던 것으로 추정 중. 샤힌 프로젝트 건설 현장은 주간사 현대건설, 현대엔지니어링과 DL이앤씨가 구성한 컨소시엄이 공동 도급으로 시공 중인 현장임.

2026-05-25 기타 1
충남 서산 / 알수없음 / 충남 서산 소재 아파트 경비실에서 야간 휴게시간에 휴식을 취하던 경비 노동자 A(70대)씨가 쓰러진 뒤 다음날 새벽 6시 19분경 동료에게 발견됨. A씨가 일하던 아파트에는 휴게실이 없어 휴식 시간에도 통유리로 된 1평짜리 경비실에 스티로폼을 깔고 쉬었던 것으로 알려짐.

2026-05-26 무너짐 3
서울 / 14시 32분경 / 서울 서대문구 서소문 고가 철거 현장에서 상판이 붕괴하여 시공사 현장 소장 A(60대)씨와 감리단장 B(60대)씨, 외부 전문가 C(50대)씨가 사망하고, 3명이 부상을 입음. 당시 노동자들은 철거작업 중 발견된 이상 징후에 대한 안전점검을 진행하고 있었던 것으로 알려짐.

2026-05-26 깔림 1
경기 광주 / 18시 07분경 / 경기 광주시 소재 캠핑카 수리업체에서 입식 지게차를 다른 장소로 이동시키던 사업주 A(40대)씨가 전도된 지게차에 깔려 사망.

2026-05-27 매몰 1
서울 / 12시 40분경 / 서울시 강남구 수서동 소재 아파트 인근 노후 하수관로 정비 공사 현장에서 토사가 붕괴하여 3명의 노동자가 매몰됨. 2명은 대피하였으나 노동자 A(60대)씨는 심정지 상태로 구조된 뒤 사망.

2026-05-28 깔림 1
충남 당진 / 12시 16분경 / 충남 당진시 순성면 소재 고물상에서 고철 절단 작업을 하던 노동자 A(60대, 중국 국적)씨가 굴착기에 연결된 압쇄기에 깔려 사망.

2026-05-29 끼임 1
부산 / 재해일시: 2026년 4월 21일 03시 50분경 / 부산시 기장군 소재 자동차 부품 제조 공장에서 로봇 용접설비를 조작하던 노동자 A(40대, 우즈베키스탄 국적)씨가 차단문에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 약 한 달 만인 5월 29일 사망.

2026-05-30 끼임 1
경남 김해 / 18시 29분경 / 경남 김해시 한림면 소재 종이박스 공장에서 노동자 A(50대)씨가 프레스 기계 내부에 오일을 넣던 중 가동된 기계에 끼여 사망.

2026-05-30 떨어짐 1
인천 / 재해일시: 2026년 5월 14일 10시 39분경 / 인천국제공항 제1여객터미널 공사 현장에서 터미널 4층 출국장 배관 점검통로를 점검하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 9m 높이 천장에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 16일 만인 5월 30일 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2026-04-29 떨어짐 1
대전 / 11시 10분경 / 대전시 동구 소재 인쇄 사업장 창고 건물에서 노동자 A씨가 지붕 보수 작업 중 패널이 부서져 떨어져 사망.
#산업재해 #노동자 #노동건강연대 #중대재해처벌법 #이달의기업살인
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