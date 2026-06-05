뉴스피치 최병조 전문기자

개표사무원들이 투표지를 한 장 한 장 펼쳐 방향을 맞추고, 접힌 부분을 펴서 분류기에 투입할 수 있도록 신속하게 정리하고 있다.그런데 의외로 이 중요한 순간을 집중해서 지켜보는 참관인은 많지 않았다. 이번 개표장에는 정당별 참관인과 교육감 후보 측 참관인 등을 포함해 100명 안팎의 참관인이 자리를 지켰고, 젊은 층도 적지 않았다. 하지만 대부분은 개표장의 전체적인 분위기를 둘러보거나 중간중간 개표 상황판을 확인하는 정도에 머물렀다. 정작 가장 치열하고 중요한 검표 구역에는 시선이 적게 닿았던 것이다.나 역시 교육감 선거 투표지 가운데 판단이 쉽지 않은 사례를 몇 차례 발견했다. 충분히 다른 해석이 가능해 보이는 표였음에도, 적극적으로 의견을 제시하거나 유효·무효 여부를 꼼꼼히 따져 묻는 참관인은 그리 많지 않아 아쉬움이 남았다.오히려 엉뚱한 장면이 눈에 들어오기도 했다. 한 참관인은 자신의 지역 투표함부터 먼저 개표해 달라며 선관위 직원에게 여러 차례 무리한 요구를 하고 있었다. 제 지역의 결과가 한시라도 빨리 궁금한 마음은 이해하지만, 개표는 철저히 정해진 절차와 순서에 따라 공정하게 진행되는 법이다. 특정 지역을 임의로 먼저 처리할 수는 없다는 직원의 설명이 이어졌다. 개표참관인의 본분은 개표를 재촉하는 것이 아니라, 개표가 정확하고 공정하게 진행되는지를 감시하고 확인하는 것이다. 그런 점에서 그 모습은 씁쓸한 잔상을 남겼다.또 하나 인상적이었던 장면은 개표장 한편에서 몇몇 참관인들이 투표지 분류기를 끊임없이 촬영하고 있던 모습이다. 처음에는 잠시 기록을 남기는 정도라 여겼으나, 자정을 넘기도록 그들은 자리를 떠나지 않고 분류기가 돌아가는 전 과정을 동영상으로 촬영하고 있었다.그 모습을 보며 문득 '혹시 부정선거에 대한 의심을 안고 이곳을 찾은 것은 아닐까' 하는 생각이 스쳤다. 물론 참관인은 개표 전 과정을 관찰하고 기록할 합법적인 권리가 있으며, 의문이 생기면 철저히 확인하는 것이 당연하다. 그러나 20년 넘게 선거와 개표 현장을 지켜본 나의 경험에 비추어 볼 때, 대한민국의 개표장은 부정이 개입하기 매우 어려운 구조로 짜여 있다.