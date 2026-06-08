김경숙열사기념사업회

"어떤 회사에서는 봉급을 약 3개월치 받지 못했다. 헐벗고 굶주리며 5원짜리 풀빵 30원어치로 추위에 허덕이며 생계를 이어가기도 했다. 혼탁한 먼지 속에 윙윙대는 기계 소리를 들으며 8년 동안 공장 생활을 해온 나 자신을 볼 때 남은 것은 병밖에 없다."

"미국 시민권자인 사장은 미국에서 호텔과 백화점을 경영하며 물건만 가져가고 대금 결제를 하지 않는 방식으로 돈을 빼돌렸다. 그런가 하면, 다른 회사에 하청을 주면서도 일거리가 없다는 핑계로 휴업을 일삼고 임금을 체불하다가 결국 일방적 폐업을 선언해 버렸다."

김경숙의 YH무역 사원증 사진김경숙이 태어난 것은 그로부터 21년 전인 1958년이다. 지금은 광주광역시에 속해 있는 전남 광산군 비아면이 출생지다.1965년에 아버지를 잃은 그는 고물행상을 하는 어머니를 대신해 세 살 적은 남동생을 돌보며 가사를 도맡았다. 돈벌이에 뛰어든 것은 국민학교(초등학교) 졸업 이전이다. 1911년 12월 22일 자 <한겨레>는 "72년 광주 남국민학교를 졸업한 것으로 학력을 다한 그는 겨울방학 때 이미 광주에 있는 누에고치공장에서 일을 했다"라고 기술한다.당시의 수많은 10대들이 그러했듯, 그도 일거리를 찾아 서울로 이주했다. "광주 공장에서 받던 월급 5천 원으로는 어림도 없다는 생각이 들어, 한 달에 1만 원을 벌 수 있는 서울로 상경한 것이 1973년"이라고 위 특집은 말한다.1972년 3월 18일 자 <매일경제>에 따르면, 그해 2월 15일에 서울시가 발표한 짜장면 협정요금은 60원이지만 3월 중순 현재의 실제 시중가격은 80원이었다. 짜장면값이 지금의 100분의 1 정도였던 시절에 김경숙은 월 소득을 5천 원에서 만 원으로 올리기 위해 서울을 찾았다.서울에서 그가 들어간 직장들은 국민학교 때 입사한 공장과 맥을 같이한다. 그의 직장에서 생산되는 제품들은 인체를 가리는 데 사용되는 것들이었다. 직물 원료를 만드는 누에고치 공장에서 일했던 그는 서울에서 봉제공장 여섯 곳의 미싱사로 근무했다. 그러다가 1976년 8월 13일, 대규모 가발업체인 YH무역주식회사(1970년에 직원 4천여 명)에 들어갔다. 이곳이 그의 마지막 일터가 됐다.그는 1973년부터 1976년까지 봉제공장 여섯 곳에서 일했다. 그러다가 가발공장에 들어갔다. 잦은 전직과 직종 변경의 이유를 알려주는 그 본인의 글이 그의 10주기를 기념해 발행된 1989년 9월 1일 자 <동아일보>에 소개됐다. 1979년경에 쓴 것으로 보이는 그의 글에 나오는 한 대목이다.스무 살을 갓 넘긴 청년이 '내게 남은 것은 병 밖에 없다'고 자조했다. 봉제공장 근무가 얼마나 열악했는지를 느낄 수 있다. 그런 고생을 했던 그가 YH에 입사한 이유 중 하나는 위 <한겨레>에 실린 동료 노동자 최순영(1979년 당시 YH 노조위원장)의 전언에서 확인된다.2004년에 민주노동당 국회의원인 된 최순영은 김경숙이 동료들에게 "노동조합이 있는 회사에 다니게 된 것이 얼마나 자랑스러운지 모르겠다"는 말을 했다고 전해준다. 3년간의 봉제공장 경험이 '노조가 있는 회사가 좋은 회사'라는 인식을 심어줬던 것으로 보인다.입사 얼마 뒤부터 김경숙은 노조 내에서 입지가 넓어졌다. 1년 뒤인 1977년에 노조 대의원이 되고, 1978년에 조직부 차장이 됐다. 그렇게 "노동조합이 있는 회사"에서 자랑스럽게 살아가던 그에게 날벼락처럼 떨어진 것이 1979년 3월 30일의 폐업 공고다.'4월 말 폐업'을 예고한 이 공고는 1978년 12월의 제2차 오일쇼크와 수출경기 부진에도 기인했지만, 상당 부분은 기업주의 부도덕과 노동자 착취에도 원인이 있었다. 국무총리 소속 '부마민주항쟁 진상규명 및 관련자 명예회복심의위원회'의 <부마민주항쟁 진상조사보고서>는 이 항쟁의 배경을 설명하는 부분에서 YH 기업주인 장용호가 폐업을 공고한 이유를 설명한다.경영난을 자초한 기업주가 노동자들에게 책임을 떠넘길 목적으로 벌인 폐업 공고였다. 김경숙을 비롯한 노동자들은 이 조치에 승복하지 않았다. 이들은 스스로의 힘으로라도 회사를 살리겠다며 백방으로 뛰어다녔다. 하지만, 회사와 정부는 외면했다. 회사 채권자인 금융기관도 마찬가지였다. 노동자들의 노력은 허사가 됐다.그래서 결국 선택한 것이 전면 투쟁이다. 4월 13일부터는 회사에서 농성을 벌였고, 8월 9일부터는 서울시 마포구 신민당에서 농성을 전개했다. 신민당 농성에는 김경숙을 비롯한 172명이 함께했다. 김영삼 신민당 총재가 이들을 받아준 일은 박정희 정권이 서울민사지방법원을 움직여 9월 8일에 신민당 총재직 정지 가처분결정이 나오게 만드는 원인이 됐다.