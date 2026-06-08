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26.06.08 06:48최종 업데이트 26.06.08 06:48
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1970년대에는 인건비를 떼먹고 노동자들의 휴식권을 박탈하는 방법으로 이윤 축적을 도모하는 기업들이 상당히 많았다. 국가권력은 노동자들을 억누르는 방법으로 그 같은 사실상의 착취 활동을 도왔다. 노동자에게 돌아가야 할 몫을 가로채는 가운데서 벌어진 당시의 현상을 고도 경제성장으로 포장하는 것은 어불성설이다.

수많은 노동자들이 그런 부조리에 맞서 싸웠다. 1970년 11월 13일에는 전태일이 스스로를 내던졌고, 1979년 8월 11일에는 김경숙이 자신을 희생했다. 진보냐 보수냐의 패러다임으로는 명확히 설명되지 않는 이런 죽음들을 디디고 한국 사회는 지금 이 수준의 발전에 도달했다.

특히 김경숙의 투쟁은 노동문제뿐 아니라 한국 정치에도 직접적 영향을 끼쳤다. 그것은 박정희를 몰락시키는 촉매제가 됐다. 이 투쟁은 YH 노동자들을 지원한 신민당 총재 김영삼에 대한 박정희의 탄압을 가중시키고, 경남 거제 출신인 김영삼에 대한 박정희의 탄압은 1960년 4·19 혁명의 도시인 경남 마산에서 1979년 부마항쟁이 좀 더 용이하게 일어나도록 만들었다.

이는 박정희 정권이 부마항쟁 대처법을 놓고 내분을 빚다가 10월 26일의 궁정동 총성과 함께 붕괴하는 결과를 초래했다. YH 노동자들과 김경숙의 투쟁은 박정희 정권의 몰락으로 이어지는 인과관계의 끝자락에 위치했다.

노조가 있는 회사에 다니는 걸 자랑스러워한 김경숙

김경숙의 YH무역 사원증 사진김경숙열사기념사업회

김경숙이 태어난 것은 그로부터 21년 전인 1958년이다. 지금은 광주광역시에 속해 있는 전남 광산군 비아면이 출생지다.

1965년에 아버지를 잃은 그는 고물행상을 하는 어머니를 대신해 세 살 적은 남동생을 돌보며 가사를 도맡았다. 돈벌이에 뛰어든 것은 국민학교(초등학교) 졸업 이전이다. 1911년 12월 22일 자 <한겨레>는 "72년 광주 남국민학교를 졸업한 것으로 학력을 다한 그는 겨울방학 때 이미 광주에 있는 누에고치공장에서 일을 했다"라고 기술한다.

당시의 수많은 10대들이 그러했듯, 그도 일거리를 찾아 서울로 이주했다. "광주 공장에서 받던 월급 5천 원으로는 어림도 없다는 생각이 들어, 한 달에 1만 원을 벌 수 있는 서울로 상경한 것이 1973년"이라고 위 특집은 말한다.

1972년 3월 18일 자 <매일경제>에 따르면, 그해 2월 15일에 서울시가 발표한 짜장면 협정요금은 60원이지만 3월 중순 현재의 실제 시중가격은 80원이었다. 짜장면값이 지금의 100분의 1 정도였던 시절에 김경숙은 월 소득을 5천 원에서 만 원으로 올리기 위해 서울을 찾았다.

서울에서 그가 들어간 직장들은 국민학교 때 입사한 공장과 맥을 같이한다. 그의 직장에서 생산되는 제품들은 인체를 가리는 데 사용되는 것들이었다. 직물 원료를 만드는 누에고치 공장에서 일했던 그는 서울에서 봉제공장 여섯 곳의 미싱사로 근무했다. 그러다가 1976년 8월 13일, 대규모 가발업체인 YH무역주식회사(1970년에 직원 4천여 명)에 들어갔다. 이곳이 그의 마지막 일터가 됐다.

그는 1973년부터 1976년까지 봉제공장 여섯 곳에서 일했다. 그러다가 가발공장에 들어갔다. 잦은 전직과 직종 변경의 이유를 알려주는 그 본인의 글이 그의 10주기를 기념해 발행된 1989년 9월 1일 자 <동아일보>에 소개됐다. 1979년경에 쓴 것으로 보이는 그의 글에 나오는 한 대목이다.

"어떤 회사에서는 봉급을 약 3개월치 받지 못했다. 헐벗고 굶주리며 5원짜리 풀빵 30원어치로 추위에 허덕이며 생계를 이어가기도 했다. 혼탁한 먼지 속에 윙윙대는 기계 소리를 들으며 8년 동안 공장 생활을 해온 나 자신을 볼 때 남은 것은 병밖에 없다."

스무 살을 갓 넘긴 청년이 '내게 남은 것은 병 밖에 없다'고 자조했다. 봉제공장 근무가 얼마나 열악했는지를 느낄 수 있다. 그런 고생을 했던 그가 YH에 입사한 이유 중 하나는 위 <한겨레>에 실린 동료 노동자 최순영(1979년 당시 YH 노조위원장)의 전언에서 확인된다.

2004년에 민주노동당 국회의원인 된 최순영은 김경숙이 동료들에게 "노동조합이 있는 회사에 다니게 된 것이 얼마나 자랑스러운지 모르겠다"는 말을 했다고 전해준다. 3년간의 봉제공장 경험이 '노조가 있는 회사가 좋은 회사'라는 인식을 심어줬던 것으로 보인다.

입사 얼마 뒤부터 김경숙은 노조 내에서 입지가 넓어졌다. 1년 뒤인 1977년에 노조 대의원이 되고, 1978년에 조직부 차장이 됐다. 그렇게 "노동조합이 있는 회사"에서 자랑스럽게 살아가던 그에게 날벼락처럼 떨어진 것이 1979년 3월 30일의 폐업 공고다.

'4월 말 폐업'을 예고한 이 공고는 1978년 12월의 제2차 오일쇼크와 수출경기 부진에도 기인했지만, 상당 부분은 기업주의 부도덕과 노동자 착취에도 원인이 있었다. 국무총리 소속 '부마민주항쟁 진상규명 및 관련자 명예회복심의위원회'의 <부마민주항쟁 진상조사보고서>는 이 항쟁의 배경을 설명하는 부분에서 YH 기업주인 장용호가 폐업을 공고한 이유를 설명한다.

"미국 시민권자인 사장은 미국에서 호텔과 백화점을 경영하며 물건만 가져가고 대금 결제를 하지 않는 방식으로 돈을 빼돌렸다. 그런가 하면, 다른 회사에 하청을 주면서도 일거리가 없다는 핑계로 휴업을 일삼고 임금을 체불하다가 결국 일방적 폐업을 선언해 버렸다."

경영난을 자초한 기업주가 노동자들에게 책임을 떠넘길 목적으로 벌인 폐업 공고였다. 김경숙을 비롯한 노동자들은 이 조치에 승복하지 않았다. 이들은 스스로의 힘으로라도 회사를 살리겠다며 백방으로 뛰어다녔다. 하지만, 회사와 정부는 외면했다. 회사 채권자인 금융기관도 마찬가지였다. 노동자들의 노력은 허사가 됐다.

그래서 결국 선택한 것이 전면 투쟁이다. 4월 13일부터는 회사에서 농성을 벌였고, 8월 9일부터는 서울시 마포구 신민당에서 농성을 전개했다. 신민당 농성에는 김경숙을 비롯한 172명이 함께했다. 김영삼 신민당 총재가 이들을 받아준 일은 박정희 정권이 서울민사지방법원을 움직여 9월 8일에 신민당 총재직 정지 가처분결정이 나오게 만드는 원인이 됐다.

역사의 물줄기를 바꾼 김경숙의 투쟁

1979년 8월 10일 신민당사에서 농성중인 YH무역 여공들.연합뉴스

신민당 농성은 노조 활동가인 김경숙의 운명에도 영향을 끼쳤다. 노조가 있어서 이 회사가 좋다던 그는 결국 이 회사의 노조 활동 중에 삶을 마감했다. 위 진상조사보고서의 설명이다.

"기업 정상화와 생계 대책 등을 요구하며 노동자들이 사흘째 농성에 들어가던 8월 11일 새벽, 경찰 1,000여 명이 신민당 당사로 난입하여 폭력적인 강제 해산과 무차별 연행을 시작했다. 그리고 그 과정에(서) 노조 상무집행위원 김경숙이 4층 창문에서 추락하여 참혹하게 목숨을 잃었다."

박정희 정권은 김경숙이 왼쪽 손목 동맥을 자해하고 4층 창문으로 투신했다고 발표했다. 하지만 '진실과 화해를 위한 과거사정리위원회'의 <2008년 상반기 조사보고서> 제3권은 "왼쪽손목 동맥을 끊고 자해한 흔적은 발견되지 않았으며", "후두정부 상처와 왼쪽 손목의 둥근 상처는 오히려 폭력적이고 위법적이었던 진압 과정의 증거로 보인다"라고 기술한다.

진압대원들이 몰려오는 상황에서 자신의 뒤통수 위쪽을 가해하고 왼쪽 손목에 둥근 상처를 내는 것은 비상식적인 일이다. 김경숙의 뒤통수 윗부분 상처와 왼쪽 손목의 둥근 상처는 그가 악덕 사업주를 돕는 국가권력에 맞서 싸우던 중에 그 부위들을 가격당하다가 최후를 맞았음을 보여준다.

김경숙은 당시의 노동자들이 비참하게 살 수밖에 없는 원인이 국가와 악덕 사업주의 연대에 있다는 점을 온몸으로 증명했다. 그런 비극에서 벗어나려면 노동운동뿐 아니라 정치투쟁도 불사할 필요가 있다는 것을 그는 자신의 희생을 통해 증명했다.

전태일재단 이사를 역임한 이원보의 <한국노동운동사 100년의 기록>은 "1970년대 노동운동은 전태일의 죽음에서 김경숙의 죽음으로 이어지는 투쟁의 과정으로 이야기되기도 합니다"라며 "이러한 노동자들의 참담한 처지와 투쟁은 사회적 관심과 지원을 불러일으켰고 노동자들은 새로운 운동의 지형을 모색했습니다"라고 기술한다.

김경숙은 자신을 희생하는 방법으로 한국 노동운동의 갈 길을 제시했다. 그는 한국 사회를 부마항쟁 및 10·26사태로 이끄는 데도 기여했다. 우리 사회에 큰 가르침을 남기고 역사의 물줄기를 바꾸는 데 기여했다는 점에서, 김경숙은 희생 당시의 나이를 떠나 우리 사회의 어른이다.
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