서준석

국민의힘 이태모 논산시의원이 선거운동 기간 점심시간 지역 식당가를 찾아 인사를 하고 있다.6·3 지방선거에서 충남 논산시 도심 지역인 다선거구(취암동) 유권자들은 다시 한 번 이태모국민의힘 후보를 선택했다. 선거 결과만 놓고 보면 익숙한 정치인의 재선처럼 보일 수 있지만, 현장에서 지켜본 선거 과정은 조금 달랐다.그의 선거운동은 초선 도전자에 가까웠다. 아침 출근길 인사부터 골목 민원 현장, 전통시장과 아파트 단지까지 시민을 만나는 곳이라면 어디든 발걸음을 멈추지 않았다.유권자들이 다시 이태모 의원에게 기회를 준 이유도 바로 여기에 있다는 분석이 나온다.이태모 의원은 지난 임기 동안 '답은 현장에 있다'는 말을 자주 했다. 실제로 지역 곳곳을 누비며 크고 작은 생활 민원을 챙겨왔다. 거창한 정치적 구호보다 주민들이 불편을 느끼는 문제를 직접 확인하고 해결하는 데 집중했다.이번 선거는 이러한 생활밀착형 의정활동이 시민들의 평가를 받은 선거라는 평가가 나온다. 정치권 관계자들도 "지역 주민들과의 접촉 빈도와 현장 활동 면에서는 가장 눈에 띄는 의원 가운데 한 명이었다"고 입을 모은다.재선 의원이 된 만큼 앞으로의 역할도 더욱 중요해졌다.초선 의원이 지역 현안을 배우고 익히는 단계였다면, 재선 의원은 의회 운영의 중심축 역할을 맡게 된다. 집행부를 견제하면서도 지역 발전을 위한 협력과 조정 능력이 요구된다.특히 논산시가 인구 감소와 지역경제 활성화라는 과제를 안고 있는 상황에서 시민들은 보다 실질적인 성과를 기대하고 있다. 선거 과정에서 이 의원이 강조한 지역경제 활성화와 생활환경 개선 약속이 실제 정책으로 이어질 수 있을지가 주목된다.