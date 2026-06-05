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26.06.05 10:54최종 업데이트 26.06.05 10:54
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국민의힘 이태모 논산시의원이 선거운동 기간 점심시간 지역 식당가를 찾아 인사를 하고 있다.서준석

6·3 지방선거에서 충남 논산시 도심 지역인 다선거구(취암동) 유권자들은 다시 한 번 이태모국민의힘 후보를 선택했다. 선거 결과만 놓고 보면 익숙한 정치인의 재선처럼 보일 수 있지만, 현장에서 지켜본 선거 과정은 조금 달랐다.

그의 선거운동은 초선 도전자에 가까웠다. 아침 출근길 인사부터 골목 민원 현장, 전통시장과 아파트 단지까지 시민을 만나는 곳이라면 어디든 발걸음을 멈추지 않았다.

유권자들이 다시 이태모 의원에게 기회를 준 이유도 바로 여기에 있다는 분석이 나온다.

이태모 의원은 지난 임기 동안 '답은 현장에 있다'는 말을 자주 했다. 실제로 지역 곳곳을 누비며 크고 작은 생활 민원을 챙겨왔다. 거창한 정치적 구호보다 주민들이 불편을 느끼는 문제를 직접 확인하고 해결하는 데 집중했다.

이번 선거는 이러한 생활밀착형 의정활동이 시민들의 평가를 받은 선거라는 평가가 나온다. 정치권 관계자들도 "지역 주민들과의 접촉 빈도와 현장 활동 면에서는 가장 눈에 띄는 의원 가운데 한 명이었다"고 입을 모은다.

재선 의원이 된 만큼 앞으로의 역할도 더욱 중요해졌다.

초선 의원이 지역 현안을 배우고 익히는 단계였다면, 재선 의원은 의회 운영의 중심축 역할을 맡게 된다. 집행부를 견제하면서도 지역 발전을 위한 협력과 조정 능력이 요구된다.

특히 논산시가 인구 감소와 지역경제 활성화라는 과제를 안고 있는 상황에서 시민들은 보다 실질적인 성과를 기대하고 있다. 선거 과정에서 이 의원이 강조한 지역경제 활성화와 생활환경 개선 약속이 실제 정책으로 이어질 수 있을지가 주목된다.

국민의힘 이태모 논산시의원이 지난 4일 오후 충남 논산문화원에서 열린 제9회 전국동시지방선거 당선증 교부식에서 오명희 논산시선거관리위원장으로부터 당선증을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다.서준석

이태모 의원은 당선이 확정된 뒤 "다시 기회를 주신 시민들께 머리 숙여 감사드린다"며 "초선의 마음으로 더 낮게, 재선의 무게로 더 단단하게 일하겠다"고 밝혔다.

선거는 끝났지만, 시민들의 평가는 이제부터 시작이다.

재선의 기쁨은 잠시뿐이다. 앞으로 4년 동안 시민들이 맡긴 책임을 어떻게 수행하느냐에 따라 이번 재선의 의미도 달라질 것이다. 지역 소멸 위기와 민생경제 회복이라는 과제를 안고 출발하는 제10대 논산시의회에서 이태모 의원의 두 번째 임기가 어떤 결과를 만들어낼지 관심이 모아진다.

덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#이태모 #논산시의회 #논산시 #생활정치 #당선증

6.3 지방선거
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