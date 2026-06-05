정명근,이상일,이재준

재선에 성공한 경기지역 특례시장 당선인들. 이번 선거에서 세 시장은 정당을 넘어 도시 미래 경쟁력과 대형 개발사업의 연속성을 인정받으며 시민들의 선택을 받았다.6·3 지방선거는 경기도 전역에서 더불어민주당 강세가 확인된 선거였다. 하지만 인구 100만 이상 특례시에서는 조금 다른 결과가 나왔다.수원의 이재준 시장과 화성의 정명근 시장은 민주당 바람을 타고 재선에 성공했고, 용인에서는 국민의힘 이상일 시장이 민주당 후보를 꺾고 재선에 성공했다. 정당은 달랐지만 결과는 같았다. 특례시 시민들은 '교체'보다 '완성'을 선택했다는 분석이 나온다.특히 용인의 결과는 이번 선거를 읽는 중요한 단서다. 경기도 전체적으로 민주당이 우세한 흐름을 보였음에도 용인 시민들은 이상일 시장에게 다시 시정을 맡겼다. 정치권에서는 이를 반도체 산업에 대한 기대감과 무관하지 않은 것으로 보고 있다.민선 8기 동안 용인은 삼성전자 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스 반도체 클러스터 조성이 본격화되며 대한민국 최대 반도체 생산 거점으로 부상했다. 수백조 원 규모의 투자 계획과 함께 기업·인재·교통 인프라가 집중되면서 도시의 미래 가치가 크게 달라졌다는 평가를 받는다.결국 용인 유권자들은 정당보다 반도체 프로젝트의 지속성과 안정성에 무게를 실었다는 해석이 나온다.수원과 화성 역시 비슷한 흐름을 보였다. 수원은 경제자유구역 추진과 R&D사이언스파크 조성, 광역교통망 구축 등 대형 사업이 진행 중이다. 이재준 시장은 민선 8기 사업의 연속성을 강조하며 시민들의 선택을 받았다.화성에서는 정명근 시장이 특례시 출범 이후 첫 재선 시장이라는 기록을 세웠다. 정 시장은 GTX와 신안산선, 서해선 등 광역교통망 확충과 AI·미래모빌리티·우주항공산업 육성, 특례시 권한 확대 등을 주요 성과와 비전으로 제시하며 재신임을 얻었다.세 도시 모두 특례시라는 공통점도 있다. 수원·용인·화성은 올해 특례시 지원 특별법 시행의 직접적인 수혜 지역이다. 앞으로 대규모 건축 허가와 산업단지 관련 사무, 일부 광역행정 권한까지 이양받게 되면서 사실상 '준광역시' 수준의 역할을 수행하게 된다. 특례시 출범 초기 제도 정착을 이끌어 온 현직 시장들에게 다시 한 번 힘을 실어준 배경으로도 해석된다.결국 이번 선거에서 특례시 민심은 단순한 여야 대결 구도로 설명하기 어렵다. 수원은 경제특례시, 화성은 AI·미래산업 특례시, 용인은 세계 반도체 중심도시라는 각자의 청사진을 내세웠다. 유권자들은 정책 방향을 바꾸기보다 진행 중인 프로젝트를 완성할 인물을 선택했다.민선 9기 특례시 시대의 성패는 이제 권한 확대를 실제 시민 체감 성과로 연결할 수 있느냐에 달려 있다. 수원의 경제특례시 구상, 용인의 반도체 메가클러스터, 화성의 AI·우주항공 미래산업 전략이 향후 경기 남부 발전의 핵심 축으로 주목받고 있다.