이은주

홍성군의원 당선자 명단

선거구별 당선자는 가선거구에서는 송효진(더불어민주당), 권영식·김은미(국민의힘) 후보가 군민의 선택을 받았다. 나선거구에서는 문병오(더불어민주당), 김호진(국민의힘) 후보가 당선됐으며, 다선거구는 신동규(더불어민주당), 신경진(국민의힘) 후보가 나란히 입성했다. 라선거구에서는 이정희(더불어민주당), 박만(국민의힘) 후보가 당선의 영예를 안았다. 비례대표는 더불어민주당 최선미 후보와 국민의힘 임이재 후보가 각각 의석을 확보했다.충남 홍성군 군민의 선택으로 향후 4년간 지역발전을 이끌 제10대 홍성군의회 의원 11명이 확정됐다.이번 제9회 전국동시지방선거 홍성군의원 선거에서는 더불어민주당 5명, 국민의힘 6명이 당선되며 양당 간 균형 구도가 형성됐다.군의회 의석 분포가 큰 차이를 보이지 않으면서 협치와 소통이 향후 의정 운영의 핵심 과제로 떠오를 전망이다.선거구별 당선자를 보면 가선거구에서는 송효진(더불어민주당), 권영식·김은미(국민의힘) 후보가 군민의 선택을 받았다. 나선거구에서는 문병오(더불어민주당), 김호진(국민의힘) 후보가 당선됐으며, 다선거구는 신동규(더불어민주당), 신경진(국민의힘) 후보가 나란히 입성했다.라선거구에서는 이정희(더불어민주당), 박만(국민의힘) 후보가 당선의 영예를 안았다. 비례대표는 더불어민주당 최선미 후보와 국민의힘 임이재 후보가 각각 의석을 확보했다.이번 선거는 내포신도시 성장과 원도심 활성화, 농축산업 경쟁력 강화, 인구감소 대응, 청년 정착 및 지역경제 활성화 등 홍성의 미래를 좌우할 주요 현안을 놓고 치러졌다.새롭게 구성되는 홍성군의회는 군민 생활과 직결된 각종 조례 제정과 예산 심의, 군정 견제와 감시 역할을 수행하게 된다. 특히 민선9기 지방정부와의 관계 설정, 주요 현안사업 추진 과정에서 의원들의 정책 역량과 협치 능력이 중요한 시험대에 오를 것으로 보인다.당선자들은 선거 기간 동안 생활밀착형 의정활동, 지역 균형발전, 복지 확대, 농업 경쟁력 강화, 청년 지원 정책 등을 약속했다. 이제는 공약을 실천으로 옮겨 군민의 기대에 부응해야 할 책임을 안게 됐다.군민들은 새롭게 출범하는 제10대 홍성군의회가 정당을 넘어 지역발전이라는 공동 목표 아래 협력하며 군민의 삶을 실질적으로 변화시키는 의정을 펼쳐주길 기대하고 있다.▲ 가선거구 : 송효진(민), 권영식(국), 김은미(국)▲ 나선거구 : 문병오(민), 김호진(국)▲ 다선거구 : 신동규(민), 신경진(국)▲ 라선거구 : 이정희(민), 박만(국)▲ 비례대표 : 최선미(민), 임이재(국)