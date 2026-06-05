치열했던 지방선거가 투표와 개표 절차를 거쳐 당락을 결정짓고 막을 내렸다. 당선자와 낙선자들의 희비가 극명하게 엇갈리는 순간이다. 그러나 당선자가 선거 승리의 기쁨에 도취해 있을 시간은 그리 길지 않다. 치열한 경쟁을 뚫고 당선된 직후부터 7월 1일 공식 취임 전까지의 '약 20일간'이야말로, 새롭게 취임하는 단체장이 향후 4년 임기의 성패를 결정짓는 가장 중요한 '골든타임'이기 때문이다. 특히 이번에 처음으로 지역 행정의 지휘봉을 잡게 된 초임 단체장이라면 승리를 자축하는 시간은 잠시 뒤로 미뤄두어야 한다. 취임 후 임기 동안 마주해야 할 산적한 지역 현안과 업무를 이 짧은 기간 동안 전임자로부터 완벽히 인수인계받아야 한다. 체계적이고 효율적인 행정 운영을 위한 준비에 단 한 치의 소홀함도 없어야만 임기 초반부터 눈에 띄는 성과를 거둘 수 있다. 단체장 당선자가 가장 먼저 마주하는 시험대는 바로 '인수위원회 구성'이다. 과거의 구태를 답습하여 논공행상식으로 캠프 출신 인사들로만 인수위를 채운다면, 시작도 하기 전에 여론의 뭇매를 맞고 동력을 잃기 십상이다. 인수위는 지역 현안에 밝은 전문가와 전직 공무원, 시민사회 인사를 균형 있게 배치하는 '전문성 중심의 실무형'으로 구성해야 한다. 그래야만 수십 년간 다져진 관료 조직의 '정보 독점'에 대응하고 행정의 주도권을 잡을 수 있는 역량이 생기는 법이다. 특히 인수위 내에 당선자와 같은 시선만을 가진 인사들 외에, 의도적으로 반대 의견을 내는 '레드팀(Red Team)'을 설치할 것을 적극 제안한다. 레드팀은 당선자의 확증 편향에서 벗어나 냉정하게 정책 리스크를 점검하고, 선거 과정에서 불거진 지역 내 갈등 요소를 객관적으로 바라보게 하는 든든한 구심점 역할을 해줄 것이다. 두 번째 과제는 선거 운동 기간 표를 얻기 위해 던진 수많은 공약을 냉정하게 재검토하는 일이다. 날것 그대로의 공약을 모두 정책화하겠다는 것은 무리한 욕심이며, 자칫 취임 직후 행정 마비나 지방정부의 재정 파탄을 초래할 수 있다. 따라서 선거 때 제시한 다양한 공약들은 실현 가능성·시급성·예산 규모를 기준으로 경중을 가려내어 우선순위를 과감하게 재조정해야 한다. 조직 내부의 기획감사 부서와 긴밀히 협조하여 임기 내에 실제로 집행할 수 있는 '가용 예산'을 정확히 파악하는 것이 급선무다. 대규모 예산이 수반되는 사업은 철저한 '재정 영향 평가'를 거쳐 추진 시기를 조절하는 '공약 다이어트'를 시도해야 한다. 만약 법적 규제나 막대한 재원 조달 문제로 실현 가능성이 현저히 낮은 공약이 있다면, 유권자들에게 솔직하게 상황을 설명하고 양해를 구해야 한다. 취임 전에 과감하게 정리하는 것이 향후 가해질 정치적 부담을 최소화하는 길이다. 세 번째로, 초임 당선자는 관료 조직의 실태를 단시일 내에 정확히 파악하여 행정 장악력을 확보해야 한다. 취임 전 부서별 업무보고 단계에서 공무원 조직의 생리를 파악하고 확실한 주도권을 잡아야 한다. 이때 모든 부서의 백과사전식으로 나열한 업무보고를 의례적으로 받다 보면, 형식적인 의전과 정보의 홍수에 파묻혀 정작 중요한 맥락을 놓치고 단체장이 무력화될 수 있다. 장황한 나열식 보고 대신 '지역 내 장기 표류 과제', '집단 민원 현황', '지출 구조조정이 필요한 사업' 등 굵직한 핵심 현안 위주로 송곳 질문을 던지며 행정 현황을 파악하는 압축 보고가 이루어져야 한다. 이는 취임 직후 단행할 첫 인사의 방향성을 잡는 데도 결정적인 지표가 된다. 조직을 무리하게 흔들어 직업공무원들의 동요를 유발하기보다는, 당선자의 핵심 가치와 주요 공약사항을 가장 잘 실행할 수 있는 적임자를 적재적소에 배치하기 위한 정교한 인사 구상을 이 기간에 마쳐야 한다. 마지막으로 지역사회 통합과 정치적 리스크 관리다. 선거 과정에서 치열한 경쟁으로 인하여 사분오열된 민심을 조속히 수습하고 통합하여, 향후 행정을 안정적으로 이끌기 위한 정치적 기반을 다져야 할 때다. 선거 현장에서 치열하게 대립했던 경쟁 후보들을 예우하고, 그들의 공약 중에서도 지역 발전에 도움이 되는 훌륭한 비전이 있다면 과감히 포용하는 제스처를 취해야 한다. 이는 선거 후유증을 최소화하고 갈등을 봉합하는 훌륭한 첫걸음이 될 것이다. 아울러 선거 과정에서 발생한 고소·고발 건이나 재정적 문제들을 취임 전에 깔끔하게 정리해야 한다. 취임 이후 사법 리스크나 금전적 구설수가 터진다면 임기 초반의 개혁 동력이 통째로 흔들릴 수 있음을 명심해야 한다. 취임 전 20일은 지지자들에게 둘러싸여 축하 꽃다발을 받는 달콤한 유혹에서 벗어나, 과감한 결단과 다짐을 가슴에 새기는 시간이어야 한다. 직업 관료들의 정보 독점을 깨뜨릴 칼날을 가다듬고, 과잉 투영된 선거 공약을 냉정하게 솎아내어 '행정의 효율성을 극대화하는 숙고의 시간'이 되어야 한다. 시작이 반이라고 했다. 그러나 준비 없는 시작은 재앙과 같다. 지역 주민들이 쥐어준 권한의 무게를 무겁게 인식하고, 짧지만 귀한 골든타임을 어떻게 보내야 할지를 결정해야 한다. 그 판단과 다짐에 따라 향후 4년 동안 지역사회가 도약할지, 혹은 정체나 퇴보할지가 결정된다. 당선자는 황금 같은 20일을 결코 헛되이 보내지 말아야 한다. 주민들은 이미 당신의 취임 전 행보 하나하나를 엄중한 눈으로 지켜보고 있다. 완도신문 이승창 자유기고가 덧붙이는 글 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다. #완도신문 구독하기 6.3 지방선거 이전글 '3인 선거구'도 뚫지 못했다… 고양시 지선 덮친 '양당 블랙홀' 다음글 홍성군의회, 민주당 5석·국민의힘 6석 '균형 구도' 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 완도신문 (wandonews) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2477 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '3인 선거구'도 뚫지 못했다… 고양시 지선 덮친 '양당 블랙홀' 홍성군의회, 민주당 5석·국민의힘 6석 '균형 구도' 다음글