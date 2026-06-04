고양e뉴스

더불어민주당이 전 지역구에서 국민의힘을 앞선 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회 자료를 토대로 생성형AI를 활용해 만든 인포그래픽 이미지.다만, 인물이 아닌 정당에 기표하는 비례대표 정당 투표에서는 유권자들의 미묘한 심리 변화가 포착됐다.더불어민주당(52.62%)과 국민의힘(38.92%)이 여전히 표심의 90% 이상을 가져갔으나, 조국혁신당이 5.97%(32,117표)를 득표하며 거대 양당에 이은 제3당의 위치를 점했다. 이는 양당 구도에 피로감을 느낀 일부 유권자들이 지역구 후보와 지지 정당을 달리 선택하는 '교차투표'를 행사한 결과로 풀이된다.반면, 지역구에 후보를 다수 내며 바닥을 다졌던 진보당은 2.46%(13,243표)를 얻는 데 그쳐, 기초의회 비례 의석 확보 기준을 충족하지 못하는 아쉬움을 삼켰다.선거 유세 현장과 투표소 인근에서 만난 시민들의 목소리에는 소수정당을 향한 '안타까움'과 '현실적 딜레마'가 동시에 묻어났다.행신동 투표소에서 만난 40대 직장인 김지연 씨는 "퇴근길에 진보당 후보들이 돌봄 노동자 처우 개선이나 대중교통 문제를 이야기하는 걸 듣고 공약이 참 좋다고 생각했다"면서도, "하지만 현실적으로 양당 중 한쪽이 당선될 게 뻔한데 내 표가 죽은 표(사표)가 될까 봐 결국 당선 가능성이 있는 정당에 투표했다. 마음 한편으론 미안하다"고 털어놨다.정발산동에 거주하는 30대 박동수 씨는 동네 정치의 다당제 필요성을 강조했다. 그는 "대통령이나 국회의원 선거야 그렇다 쳐도, 동네 쓰레기 치우고 가로등 고치는 시의원 선거까지 1번, 2번 정당만 싹쓸이하는 건 문제라고 본다"며 "3인 선거구라고 해서 소수정당이 들어갈 줄 알았는데 결국 또 양당이 나눠 먹는 걸 보니, 선거제도가 거대 정당에만 너무 유리하게 되어 있는 것 같다"고 꼬집었다.이번 제9회 고양시 지방선거는 거대 양당의 굳건한 성벽과 '3인 선거구'의 한계를 동시에 확인해준 무대였다. 하지만 소수정당 후보들이 광장에서 목이 터져라 외쳤던 '생활 밀착형 공약'들과 당장 표가 되지 않더라도 이들의 목소리에 귀 기울여준 시민들의 지지는 결코 무의미하지 않다. 화려한 선거의 조명은 꺼졌지만, 지역 현안 속으로 더 깊이 파고들어 스스로의 경쟁력을 입증해야 할 소수정당들의 진정한 '동네 정치'는 오늘부터 다시 출발선에 섰다.