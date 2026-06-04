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26.06.04 19:47최종 업데이트 26.06.04 19:47
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지난 2일 저녁, 고양시 덕양구 화정역 광장 집중유세에서 마이크를 잡고 퇴근길 시민들에게 지지를 호소하는 기호 5번 송영주 진보당 고양시장 후보.송영주 후보 캠프 제공

"거대 양당이 서로를 심판하겠다며 중앙정치 싸움에 매몰된 사이, 정작 우리 동네 서민들의 삶은 벼랑 끝으로 내몰리고 있습니다. 저 송영주는 고양시의 첫 여성 시장이 되어, 기득권 정치가 외면한 골목상권을 살리고 공공은행을 설립해 시민의 든든한 바람막이가 되겠습니다. 제발 이번 선거만큼은 '내 삶을 바꾸는 선택'을 해주십시오!"

선거운동 막바지였던 지난 2일 저녁, 고양시 덕양구 화정역 광장. 퇴근길 시민들의 발걸음이 바삐 오가는 가운데, 송영주 진보당 고양시장 후보가 마이크를 잡고 절박한 목소리로 지지를 호소했다.

그의 뒤로는 '서민들의 피로회복제', '일자리 늘리고 골목상권 살리고' 등의 피켓을 든 시의원 후보들과 지지자들이 광장을 가득 채우고 있었다. 땀방울을 흘리며 명함을 나누어 주는 이들의 유세 현장은 그 어느 당보다 뜨거웠고, 가던 길을 멈추고 고개를 끄덕이는 시민들도 심심치 않게 눈에 띄었다.

화정역 광장에서 마지막 유세를 펼친 진보당 당원들과 지지자들. 전민선, 장영학 등 시의원 후보들이 '공공은행 설립' 등의 피켓을 들고 단체 사진을 찍고 있다.고양e뉴스

하지만 그로부터 이틀 뒤 열린 투표함의 결과는 냉혹했다. 풀뿌리 민주주의의 다양성을 외쳤던 소수정당의 땀방울은 '사표(死票) 방지 심리'와 '거대 양당의 진영 대결'이라는 거대한 블랙홀 속으로 흔적 없이 빨려 들어갔다.

시장 선거 득표율 96.8%가 양당으로… 1%대에 갇힌 제3지대

제9회 전국동시지방선거 고양시장 당선 결과. 더불어민주당 민경선 후보가 60.38%, 국민의힘 이동환 후보가 36.41%를 득표한 반면, 개혁신당과 진보당 후보는 1%대 득표에 머물렀다.중앙선거관리위원회 자료

중앙선거관리위원회의 개표 자료를 분석한 결과, 이번 고양시장 선거는 철저히 더불어민주당과 국민의힘의 양당 구도로 치러졌다.

민경선 더불어민주당 후보가 60.38%(317,193표)의 압도적인 득표율로 당선증을 거머쥐었고, 이동환 국민의힘 후보가 36.41%(191,266표)로 그 뒤를 이었다. 두 양당 후보가 가져간 표의 합은 무려 96.79%에 달한다.

반면, 양당 정치의 대안을 자처했던 제3지대와 진보정당 후보들은 2%의 벽조차 넘지 못했다. 개혁신당 신현철 후보는 1.91%(10,082표)를, 진보당 송영주 후보는 1.28%(6,749표)를 득표하는 데 그쳤다. 과거 심상정 전 의원을 배출하며 진보 지지세가 탄탄했던 덕양구에서조차 송영주 후보는 1.54% 득표에 머물러, 지역 내 정치 지형이 양당으로 강하게 재편되었음을 실감케 했다.

다양성 취지 무색해진 '3인 선거구'… 기초의회도 양당 싹쓸이

더욱 뼈아픈 대목은 기초의회의 다양성을 보장하기 위해 도입된 '3인 선거구'의 개표 결과다. 소수정당의 시의회 진입을 돕겠다는 애초 제도의 취지가 무색하게, 유권자들의 양당 쏠림 현상이 강하게 작용하며 이곳 역시 거대 양당이 의석을 독식했다.

고양시의원 아 선거구(정발산동, 풍산동, 장항1·2동) 선거 벽보.3명을 선출하는 선거구인데도 더불어민주당 1명, 국민의힘 2명이 당선되며 거대 양당이 의석을 독식했다. 개혁신당과 조국혁신당 후보는 2%대 득표에 머물렀다.고양e뉴스

총 3명의 시의원을 선출하는 아 선거구(정발산동, 풍산동, 장항1·2동)의 개표 결과, 더불어민주당 장윤정(40.28%) 후보와 국민의힘 김보래(22.42%), 손동숙(15.90%) 후보가 나란히 당선됐다. 같은 선거구에서 제3지대 돌풍을 기대하며 출사표를 던졌던 개혁신당 정민재 후보(2.95%)와 조국혁신당 김승갑 후보(2.54%)는 거대 양당의 두터운 조직력에 밀려 2%대 득표에 그치며 고배를 마셨다.

다른 3인 선거구 역시 양상은 동일했다. 나 선거구(원신·고양·관산·흥도동)에서는 더불어민주당이 2석(문재호 48.61%, 이종덕 14.25%), 국민의힘이 1석(황선경 24.55%)을 차지했다. 진보당 장영학 후보는 2.03% 득표에 그쳤다.

마 선거구(행신2·4동, 화전·대덕동)에서도 더불어민주당 차지현(44.17%), 송금희(15.23%) 후보와 국민의힘 이종진(25.48%) 후보가 당선됐다. 해당 선거구에서 진보당 전민선 후보는 거대 양당의 틈바구니 속에서도 5.64%라는 비교적 의미 있는 득표율을 기록하며 끝까지 분전했으나, 기호 프리미엄을 넘어서기엔 역부족이었다.

비례대표 투표는 미세한 교차투표… 조국혁신당 5.97%

제9회 전국동시지방선거 고양시의회 정당별 비례대표 득표 현황.더불어민주당이 전 지역구에서 국민의힘을 앞선 것으로 나타났다. 중앙선거관리위원회 자료를 토대로 생성형AI를 활용해 만든 인포그래픽 이미지.고양e뉴스

다만, 인물이 아닌 정당에 기표하는 비례대표 정당 투표에서는 유권자들의 미묘한 심리 변화가 포착됐다.

더불어민주당(52.62%)과 국민의힘(38.92%)이 여전히 표심의 90% 이상을 가져갔으나, 조국혁신당이 5.97%(32,117표)를 득표하며 거대 양당에 이은 제3당의 위치를 점했다. 이는 양당 구도에 피로감을 느낀 일부 유권자들이 지역구 후보와 지지 정당을 달리 선택하는 '교차투표'를 행사한 결과로 풀이된다.

반면, 지역구에 후보를 다수 내며 바닥을 다졌던 진보당은 2.46%(13,243표)를 얻는 데 그쳐, 기초의회 비례 의석 확보 기준을 충족하지 못하는 아쉬움을 삼켰다.

시민들 "공약 좋아도 내 표가 죽은 표 될 까 두려웠다"

선거 유세 현장과 투표소 인근에서 만난 시민들의 목소리에는 소수정당을 향한 '안타까움'과 '현실적 딜레마'가 동시에 묻어났다.

행신동 투표소에서 만난 40대 직장인 김지연 씨는 "퇴근길에 진보당 후보들이 돌봄 노동자 처우 개선이나 대중교통 문제를 이야기하는 걸 듣고 공약이 참 좋다고 생각했다"면서도, "하지만 현실적으로 양당 중 한쪽이 당선될 게 뻔한데 내 표가 죽은 표(사표)가 될까 봐 결국 당선 가능성이 있는 정당에 투표했다. 마음 한편으론 미안하다"고 털어놨다.

정발산동에 거주하는 30대 박동수 씨는 동네 정치의 다당제 필요성을 강조했다. 그는 "대통령이나 국회의원 선거야 그렇다 쳐도, 동네 쓰레기 치우고 가로등 고치는 시의원 선거까지 1번, 2번 정당만 싹쓸이하는 건 문제라고 본다"며 "3인 선거구라고 해서 소수정당이 들어갈 줄 알았는데 결국 또 양당이 나눠 먹는 걸 보니, 선거제도가 거대 정당에만 너무 유리하게 되어 있는 것 같다"고 꼬집었다.

이번 제9회 고양시 지방선거는 거대 양당의 굳건한 성벽과 '3인 선거구'의 한계를 동시에 확인해준 무대였다. 하지만 소수정당 후보들이 광장에서 목이 터져라 외쳤던 '생활 밀착형 공약'들과 당장 표가 되지 않더라도 이들의 목소리에 귀 기울여준 시민들의 지지는 결코 무의미하지 않다. 화려한 선거의 조명은 꺼졌지만, 지역 현안 속으로 더 깊이 파고들어 스스로의 경쟁력을 입증해야 할 소수정당들의 진정한 '동네 정치'는 오늘부터 다시 출발선에 섰다.
덧붙이는 글 선거 현장을 취재하며 가장 많이 들었던 말은 "열심히 하는 건 알지만, 당선이 안 될 것 같아 표를 주기는 망설여진다"는 유권자들의 솔직한 고백이었습니다. 민주주의의 꽃은 투표라지만, 그 투표가 승자독식의 양당제로만 귀결된다면 지역 사회의 다양한 목소리는 갈 곳을 잃게 됩니다. 특히 기대를 모았던 3인 선거구마저 양당의 독식으로 끝난 현실은 우리에게 묵직한 과제를 남깁니다. 당선증을 거머쥔 이들의 환호 뒤에 묵묵히 땀방울을 흘린 제3지대와 소수정당 후보들, 그리고 그들에게 소중한 한 표를 던진 시민들의 마음 역시 108만 고양특례시가 귀담아들어야 할 자산입니다. 앞으로도 현장의 작은 목소리들을 놓치지 않고 충실히 담아내겠습니다.
#고양시지방선거 #소수정당 #진보당 #조국혁신당 #개혁신당

6.3 지방선거
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