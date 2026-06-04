김지유

박상범 화순군의원 당선인이 당선증을 교부 받고 배우자와 기념촬영하고 있다.조국혁신당 박상범 화순군의원 후보가 지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 2,573표(12.47%)를 얻으며 화순군의회 입성에 성공했다.소수 정당 소속이라는 정치적 한계를 극복하고 두 자릿수 득표율을 기록해 의미 있는 지지세를 확보했다는 점에서 주목받고 있다.지역사회에서는 행정 경험을 갖춘 박상범 당선인이 군민의 삶과 밀접한 현안을 해결하는 데 역할을 할 것으로 기대하고 있다.당선이 확정되는 순간 박상범 당선인은 지지자들과 선거운동 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 앞으로의 의정활동 방향을 밝혔다.박 당선인은 "공식 선거운동 13일 동안 정말 저를 도와주시고 응원해 주신 모든 분들께 감사드린다"며 "조국혁신당 소속으로 처음 화순군의회에 들어가게 됐지만 군민들을 위해 군민의 목소리를 내겠다"고 했다.이어 "저 또한 행정 경험이 있기 때문에 제대로 된 군의원으로서 역할을 하겠다"며 "군민들의 기대에 부응하는 의정활동으로 보답하겠다"고 다짐했다.지지자들은 "소수 정당 후보라는 어려운 여건 속에서도 군민들의 선택을 받았다"며 "군민의 대변자로서 새로운 정치와 변화를 보여주길 기대한다"고 축하의 뜻을 전했다.한편 박상범 당선인은 앞으로 화순군의회에서 군민 생활과 직결된 현안 해결, 행정 감시 기능 강화, 지역 발전 정책 발굴 등에 주력할 계획이다.