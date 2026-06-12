조정훈

"당시에 한수원에서 엄청나게 홍보를 많이 했거든요. 핵발전소가 가장 안전한 곳이라고요. 내진 설계가 다 되어 있으니 지진 나도 안 무너진다고요. 하지만 지진 나면 제일 위험한 게 핵시설입니다. 후쿠시마 핵발전소 사고 이후에 일본의 핵발전소 폐쇄 판결을 내린 판사(히구치 히데야키)가 쓴 책 <내가 원전을 멈춰 세운 이유>에 분명히 나와요. 핵발전소는 무너지지 않아도 위험하다고요. 후쿠시마 핵발전소가 폭발한 건, 지진 때문이 아니에요. 지진으로 전기 공급이 차단 돼서 폭발해 버린 거죠. 일반 가정집에 전기 공급이 차단되면 큰 불편함은 있지만 생명의 위협을 느낄 정도의 사고는 아니잖아요. 하지만 핵발전소는 정전 같은 사소한 문제들이 대량 방사능 누출 같은 끔찍한 사고로 이어질 수가 있어요. 그러니까 핵발전소 콘크리트를 두껍게 해서 튼튼하게 짓는다고 안전한 게 아니라는 거죠."

"후쿠시마 핵발전소 사고가 일어났을 때, 우리 정부에서 끊임없이 했던 이야기가 '국민 여러분 안심하십시오'였어요. 서쪽에서 동쪽으로 부는 편서풍 덕분에 일본의 방사능 물질이 우리나라에 오지 않고 태평양 쪽으로 간다고요. 만약 우리나라에서 핵발전소 사고가 나면 어떻게 될까요? 우리나라 동해안 쪽에 핵발전소가 많이 있잖아요, 방사능 물질이 편서풍을 타고 동쪽으로 가면 일본이 큰일 나는 거죠. 그런데 만약에 중국에서 핵발전소 사고가 나면요? 봄에 중국에서 황사가 오는 것처럼 우리나라는 방사능 물질로 뒤덮이겠죠."

"이제는 핵발전소 안전과 관련된 조치들을 하나의 국가 내에서 하는 게 아니라 국가 간에 서로 협력해서 해야 할 때입니다. 중국이 지금 세계 2위의 핵발전소 보유 국가가 됐어요. 지금도 엄청나게 짓고 있고요. 중국의 핵 사고는 우리나라와 직결돼 있어요. 만일에 우리나라에서 여러 가지 안전 진단을 해보니까 핵은 가급적 하지 않는 게 가장 안전하다는 결론이 나온다고 했을 때, 지금 우리가 중국한테 그만 지으라고 말할 수 있을까요? 말할 수 없죠. 우리가 먼저 핵발전소를 줄여나가야지 중국에게 함께 탈핵을 제안할 수 있는 거죠."

"두려움은 크게 없는데 근심은 많죠. 넘을 수 없는 거대한 벽 앞에 서 있는 것 같아요. 그런 압박감을 느끼다가도 '그래도 내 할 일을 하는 거지' 그렇게 지내요. 원래부터 반핵 활동을 하려던 건 아니었는데 어느새 제가 살고 있는 경주가 원전 도시가 돼버렸더라고요. 환경운동가로서 경주에서 활동하는 한, 핵을 반대하는 운동을 계속 이어갈 수밖에 없을 것 같아요."

2016년 9월 경주 지진 이후 영남지역 19개 YMCA가 대구시의회에서 기자회견을 갖고 지진피해에 대비해 원전 안전대책을 세울 것을 촉구하는 모습.2016년 9월 12일 오후 7시 44분 32초, 경주시 남서쪽 8.2km에서 규모 5.8 강진이 경주를 덮쳤다. 이는 한반도의 지진 계측 이래 역대 최대 규모의 지진이었다. 지진의 위험으로부터 안전하다고 자부했던 우리나라는 큰 충격에 빠졌다. 경주에서 일반 시민들 중심으로 탈핵의 목소리가 높아졌던 때였다고 이상홍은 기억한다. 그러나 그로부터 10년이 흐른 지금, 지진이나 핵발전소 사고에 대한 경주 시민들의 감각은 무뎌진 것 같다고 그가 말했다.이상홍은 우리가 세계적인 시선으로 핵발전소 사고를 바라볼 필요가 있다고 이야기한다.핵발전소 사고는 한 국가의 재난으로 그치지 않는다. 핵이라는 그물망 속에 이미 세계는 공동운명체로서 묶여있는 것이다.<내가 원전을 멈춰 세운 이유>에서 히구치 히데유키 판사는 이렇게 말했다. '핵무기는 터뜨리려고 작정하지 않는 한 폭발하지 않지만, 원전은 물이나 전기가 상실되면 인간이 통제할 수 없어 폭주하고' 만다고. 대형핵발전소에 비해 SMR의 안정성이 높다는 말이, 사고가 일어나지 않는다는 뜻은 아니다. 언제든, 어떤 형태로든 사고 위험은 늘 존재한다. 우리는 기억해야 한다. 핵발전소 사고는 우리 능력으로는 회복할 수 없는 재앙을 불러일으킨다는 걸 말이다.인터뷰 말미에 이상홍에게 물었다. 혼자 싸우는 일이 두렵지 않냐고. 그는 담담했다.말을 마친 얼굴에 연한 미소가 떠올랐다 사라졌다.프랑스 철학자 조르주 디디-위베르만은 "파국은 일반적으로 너무 늦게, 일이 벌어졌을 때에야 보인다. 이것이 파국의 무한한 잔인성이다"라고 했다. 이상홍은 피폭을 피해 사람들이 떠나간 텅 빈, 파국의 풍경 앞에 서 본 적 있는 사람이었다. 어쩌면 그가 홀로 꿋꿋이 투쟁할 수 있는 까닭은, 자신이 살아가는 도시 경주를 그런 곳으로 만들고 싶지 않은 마음 때문일지도 모르겠다는 생각이 들었다.