충북인뉴스

민주노총충북지역본부(이하 민주노총충북본부)가 신용한 충북도지사 당선인과 이장섭 청주시장 당선인에게 후보 시절 약속한 노동·보건·돌봄 정책 과제를 성실히 이행할 것을 촉구했다민주노총충북지역본부(아래 민주노총충북본부)가 신용한 충북도지사 당선인과 이장섭 청주시장 당선인에게 후보 시절 약속한 노동·보건·돌봄 정책 과제를 성실히 이행할 것을 촉구했다4일 민주노총충북본부는 성명을 통해 두 후보의 당선을 축하했다.이어 "이번 민심은 내란 세력을 심판하고 노동권과 공공성이 보장되는 지역사회를 건설하라는 분명한 명령"이라며 "이제는 개발과 성장, 기업 중심의 행정을 넘어 노동자와 민중의 삶을 바꾸는 사회로 나아가야 한다"고 강조했다앞서 민주노총충북본부는 선거 운동 기간 중 각 후보들을 대상으로 5대 노동정책, 9대 보건의료정책, 5대 돌봄노동자 요구안에 대한 을 질의했다이에 대해 신용한 도지사 당선인과 이장섭 청주시장 당선인은 대부분의 정책 과제에 '찬성' 의사를 밝히며 공감대를 형성한 바 있다두 당선인이 약속한 주요 정책에는 ▲ 지방공기업 노동이사제 운영조례 제정 ▲ 원청교섭 보장 및 지자체 모범사용자 책임 강화 ▲ 산업단지 '천원의 아침밥' 도입 ▲ 보건의료 예산 10% 증액 ▲ 특수고용·플랫폼 노동자 노동기본권 보장 ▲ 생활임금 도입 및 현실화 등이 포함돼 있다민주노총충북본부는 정책 실현의 핵심 열쇠로 '노정교섭 정례화'를 꼽았다충북도에는 특고·플랫폼 노동자의 권리 보장과 응급·소아·분만·돌봄 공백이 없는 공공의료 체계 구축을 요구했다.청주시에는 생활폐기물 처리, 청주시립요양원, 우진교통에 대한 실질적 사용자성을 인정하고 성실히 원청교섭에 임할 것을 강조했다민주노총 충북본부 관계자는 "이번 지방선거 전과 후는 확실히 달라져야 한다"며 "충북 지역 노동자를 대표하는 단체로서 두 당선인이 약속을 이행하는 전 과정을 철저히 감시하고 함께 만들어 갈 것"이라고 밝혔다.