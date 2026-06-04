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26.06.04 16:20최종 업데이트 26.06.04 16:20
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4일 전교조 세종지부 논평전교조 세종지부

제5대 세종특별자치시교육감으로 강미애 당선인이 확정되면서 지난 10여 년간 이어진 세종교육의 정책 기조가 새로운 전환점을 맞이했다. 최교진(현 교육부 장관) 체제 이후 처음으로 새로운 리더십이 들어서면서 향후 4년간 교육정책 변화 방향에 교육계의 이목이 쏠리고 있다.

강미애 당선인은 제9회 전국동시지방선거에서 36.25%(6만7,910표)를 득표하며 당선을 확정했다. 이번 선거는 중도·보수 표 결집과 진보 진영의 표심 분열이 주요 변수로 작용했다는 분석이 지배적이다. 이에 따라 강 당선인은 자신을 지지하지 않은 63.7%가 넘는 유권자의 목소리까지 아우르는 '통합 리더십'이라는 무거운 과제를 안게 됐다.

이 같은 변화 속에서 교육 현장 교원단체들의 입장도 뚜렷하게 갈렸다. 전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미, 이하 전교조 세종지부)는 논평을 통해 축하의 뜻을 전하면서도, 교육정책 성공을 위해서는 무엇보다 '현장과의 소통'이 전제돼야 한다고 강조했다.

전교조 세종지부는 "당선인을 선택하지 않은 시민과 교육 주체들의 목소리까지 경청하는 것이 새 교육감의 책무"라며 포용적 리더십을 주문했다. 특히 ▲인수위원회 단계부터 공식적인 소통 구조 마련 ▲실무교섭 중인 단체협약의 조속한 체결 등을 통해 교사의 교육권과 노동권을 보장해야 한다고 요구했다.

학교 업무 정상화 역시 핵심 과제로 제시됐다. 전교조 세종지부는 "시설·채용·회계 등 행정업무가 교사에게 집중되면서 교육 본연의 역할이 위축되고 있다"며 구조적 개선을 촉구했다. 또한 강 당선인의 주요 공약인 AI 활용, 국제중 설립, 평가 강화 등에 대해서는 "제도 도입 이전에 교육공동체의 신뢰와 합의가 우선"이라는 신중한 입장을 밝혔다.

강미애 당선인이 6.3 세종시교육감 선거에서 당선이 확정되자 환호를 하고 있다.강미애 당선인

반면 강미애 당선인의 전 세종교총 회장 이력과 맞물려 세종시교원단체총연합회(회장 남윤제, 이하 세종교총)은 이번 선거 결과를 적극 환영했다. 세종교총은 "학교 현장의 어려움을 깊이 이해하고 고민해 온 교육전문가가 세종교육의 수장이 된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 강 당선인의 행보에 힘을 실었다.

남윤제 회장은 "현재 세종교육 현장은 민원과 갈등으로 인해 교사들이 수업과 학력 증진보다 행정 대응에 더 많은 에너지를 쏟고 있다"며, 강 당선인이 공약으로 제시한 ▲학력 신장 정책 ▲교직원 행정업무 간소화 ▲교권 보호 조치 등이 실질적인 정책으로 구현되어야 한다고 기대감을 나타냈다.

세종교총은 향후 교육청과 긴밀히 소통하며 '배움에 강한 세종교육' 실현을 위한 정책 제안과 협력에도 적극 나설 방침이다.

이번 교원단체의 상반된 입장은 향후 세종교육 정책 추진 과정에서 협력과 긴장이 공존할 가능성을 시사한다. 당장 강 당선인이 인수위원회 구성과 정책 우선순위 설정 과정에서 각계의 상이한 이해관계를 어떻게 조율하느냐가 향후 정책 안정성의 핵심 변수가 될 것으로 보인다.

강 당선인은 이날 당선 소감을 통해 "정치가 아닌 교육, 이념이 아닌 아이들을 중심에 두겠다"며 "모든 학생의 성장을 책임지는 교육감이 되겠다"는 의지를 밝혔다.

교육계의 한 관계자는 "교원단체들의 상반된 입장 자체가 세종교육이 나아갈 미래에 대한 뜨거운 관심을 반영한다"며 "결국 학생들의 배움과 성장을 중심에 두고 교육 주체들이 합의점을 찾아가는 과정이 세종교육 성공의 열쇠가 될 것"이라고 내다봤다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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