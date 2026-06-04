강미애 당선인

강미애 당선인이 6.3 세종시교육감 선거에서 당선이 확정되자 환호를 하고 있다.반면 강미애 당선인의 전 세종교총 회장 이력과 맞물려 세종시교원단체총연합회(회장 남윤제, 이하 세종교총)은 이번 선거 결과를 적극 환영했다. 세종교총은 "학교 현장의 어려움을 깊이 이해하고 고민해 온 교육전문가가 세종교육의 수장이 된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 강 당선인의 행보에 힘을 실었다.남윤제 회장은 "현재 세종교육 현장은 민원과 갈등으로 인해 교사들이 수업과 학력 증진보다 행정 대응에 더 많은 에너지를 쏟고 있다"며, 강 당선인이 공약으로 제시한 ▲학력 신장 정책 ▲교직원 행정업무 간소화 ▲교권 보호 조치 등이 실질적인 정책으로 구현되어야 한다고 기대감을 나타냈다.세종교총은 향후 교육청과 긴밀히 소통하며 '배움에 강한 세종교육' 실현을 위한 정책 제안과 협력에도 적극 나설 방침이다.이번 교원단체의 상반된 입장은 향후 세종교육 정책 추진 과정에서 협력과 긴장이 공존할 가능성을 시사한다. 당장 강 당선인이 인수위원회 구성과 정책 우선순위 설정 과정에서 각계의 상이한 이해관계를 어떻게 조율하느냐가 향후 정책 안정성의 핵심 변수가 될 것으로 보인다.강 당선인은 이날 당선 소감을 통해 "정치가 아닌 교육, 이념이 아닌 아이들을 중심에 두겠다"며 "모든 학생의 성장을 책임지는 교육감이 되겠다"는 의지를 밝혔다.교육계의 한 관계자는 "교원단체들의 상반된 입장 자체가 세종교육이 나아갈 미래에 대한 뜨거운 관심을 반영한다"며 "결국 학생들의 배움과 성장을 중심에 두고 교육 주체들이 합의점을 찾아가는 과정이 세종교육 성공의 열쇠가 될 것"이라고 내다봤다.