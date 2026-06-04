충북인뉴스

지난 4월 28일 청주충북환경련이 후보자들에게 정책제안한 결과를 발표하고 있다. 사진=청주충북환경련 제공.청주충북환경운동연합이 6월 5일 세계 환경의 날을 앞두고 4일 성명을 통해 민선 9기 충북도정과 청주시정이 개발 중심 정책이 아닌 환경과 지속가능성에 방점을 둬야 한다고 촉구했다.청주충북환경련은 성명에서 "지역의 환경 파괴와 난개발, 이상 기후는 점점 심해지고 있지만 이에 응답해야 할 정치는 환경과 안전, 지속가능성 보다 성장 위주 정책으로 일관하고 있다"고 비판하며 선거기간 중 후보자들에게 제안한 환경 정책에 대한 당선자 답변의 문제점을 지적했다.청주충북환경련은 "신용한 충북도지사 당선인의 주요 공약이 경제 성장과 지방주도 성장에 초점이 맞춰져 있다"며 "환경과 기후, 안전, 지속가능과 같은 단어는 찾아볼 수 없었다"고 비판했다.다만 선거 과정에서 제안한 환경정책 질의에 대해 '탄소중립 실현을 위한 행정체계 마련', '하천 생태계 건강성 회복과 자연기반해법 중심 이치수 계획 수립', '탄소중립 실현을 위한 행정체계 마련' '숲가꾸기 및 조림사업 최소화' '생태경관보전지역 지정' '환경영향평가 조례 제정'에 대해 전면 채택 의사를 밝힌 점은 긍정적으로 평가했다.또한 충청권광역급행철도 도심 통과 문제와 미호강 국가습지 지정, 신규 산업단지 조성 문제 등에 대해서는 종합 검토 또는 방향 제시 입장을 밝힌 만큼 향후 정책 추진 과정에서 충분한 논의가 필요하다고 평가했다.이장섭 청주시장 당선인에 대해서는 기후위기 적응 정책 추진과 외부 생활폐기물 반입 시 사전 협의 및 반입 협력금 조례 제정만 전면 채택했고, 전체적으로는 검토 입장을 내놨다고 지적했다.청주충북환경련은 이 당선인이 민관 거버넌스 무심천 하천협의회 구성 및 운영을 부분 채택했지만, '취지에 동의하고 적극 검토하겠다'고 부연설명했고, 충청권광역급행철도 도심 통과 추진 중단 요구에 '도심 통과 부작용 해소 방안을 심도 깊게 논의하겠다'고 답변한 점을 들면서 재검토될 것이란 기대감도 드러냈다.청주충북환경련은 "7월 1일 시작되는 민선 9기가 어떤 정책을 펼치느냐에 따라 충북도민의 환경과 안전, 지속가능성도 달라진다"며 "민선 9기를 준비하면서 정책과 공약에 대한 재검토가 필요하다"라고 지적했다.또한 "그 기준은 당연히 주민의 생명과 안전, 지속가능성 등이 돼야 한다"며 "단지 자신의 임기 동안만을 위한 정책을 펼치는 지자체장이 아니라 10년, 20년을 예비하는 정책을 펼치는 지자체장"이 필요하다고 덧붙였다.