천기옥캠프

천기옥 국민의힘 울산 동구청장 후보가 승리가 확정되자 손을 들어보이고 있다.민주-진보 단일화로 관심을 모았던 울산 동구청장 선거에서 국민의힘 천기옥 후보가 3만 4734표(44.07%)를 얻어 3만 2995표(41.87%)를 얻은 진보당 박문옥 후보에게 1739표차로 승리했다. 노동당 이장우 후보는 1만 1072표(14.05%)를 얻었다.진보당 박문옥 후보는 앞서 민주당 김대연 후보와의 단일화로 선거 막판 지지도 상승이 눈에 띄었다. 경상일보와 울산MBC가 여론조사기관인 한길리서치에 의뢰한 동구청장 후보 지지도 조사에서 진보당 박문옥 후보가 57.1%를 얻어 국민의힘 천기옥 후보 21.0%, 노동당 이장우 후보의 6.8% 지지율에 앞선 바 있다(동구 유권자 507명에게 5월 23·24일 유무선 혼합 ARS 방식으로 실시, 응답률은 11.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.45P. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원회 참조).이처럼 승리가 점쳐졌던 진보당 박문옥 후보의 패배는 같은 맥락으로 진행된 진보당 김종훈 후보와 민주당 김상욱 후보의 단일화에 이어 또 다른 이슈가 됐다.진보당 박문옥 후보의 패배는 울산 전역에 불어닥친 막판 보수결집에도 기인하지만, 역설적이게도 민주-진보 단일화 과정에서 영향을 받은 것이란 분석이 나온다. 이는 노동당 이장우 후보의 득표 현황과 그 시기에서 유추할 수 있다.노동당 이장우 후보는 불과 2년 전 22대 총선 때 같은 유권자층인 동구에서 출마해 민주당, 국민의힘 후보와 맞붙으며 7465표(8.90%)를 기록한 바 있다. 이번 지방선거의 각종 여론조사에서도 비슷한 한 자리수 예상 지지율이 나왔다.하지만 6.3지방선거 개표 결과, 노동당 이장우 후보는 예상 득표율보다 높은 14.05%를 얻으며 선전했다. 이는 민주당과의 단일화는 성사했지만 노동당과의 진보단일화는 이루지 못한 것에 대한 진보층의 분산에 따른 결과로 보인다.특히 진보당이 민주당과의 단일화를 성사했지만 그 과정이 매끄럽지 못했던 것도 한 요인으로 보인다.선거 막판인 지난 27일 민주당 김상욱 후보의 여론조사 중단 선언과 이를 받아들인 진보당 김종훈 후보의 결단이 오히려 진보지지층에게는 부정적인 영향을 미쳤을 것이란 추측이 나온다. 박문옥 후보로 향하던 진보 지지층의 표심이 막판 이장우 후보로 향했다는 분석이다.