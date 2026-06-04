박정훈

재선에 성공한 이상일 용인시장이 시정 복귀 첫 메시지로 용인 반도체 프로젝트의 차질 없는 추진을 강조하며 중앙정부의 지원을 촉구했다.재선에 성공한 이상일 용인시장이 시정 복귀 첫 메시지로 용인 반도체 프로젝트의 차질 없는 추진을 강조하며 중앙정부의 지원을 촉구했다.이 시장은 4일 용인시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이번 선거 결과에는 용인 시민들이 반도체 프로젝트를 더 이상 흔들지 말라는 강한 뜻이 담겨 있다고 생각한다"며 "반도체 산업은 용인의 미래이자 대한민국의 미래 성장동력"이라고 밝혔다.그는 최근 반도체 국가산업단지 조성과 관련한 전력·용수 공급 문제를 언급하며 우려를 나타냈다.이 시장은 "국가산단 조성 일정이 이미 늦어지고 있는 것은 심각한 문제"라며 "대통령과 국무총리, 관계 부처가 사업을 차질 없이 추진하겠다는 분명한 의지를 보여줘야 한다"고 말했다.특히 "삼성전자 국가산단과 SK하이닉스 클러스터는 전력과 용수 공급 계획이 뒷받침돼야 한다"며 "핵심 인프라 공급에 대한 확실한 실행 계획을 정부가 제시해야 한다"고 강조했다.이 시장은 반도체 산업과 용인의 교통망 구축이 긴밀하게 연결돼 있다고도 주장했다. 그는 "반도체 프로젝트가 성공적으로 진행돼야 용인이 추진하는 철도망 확충 사업의 경제성도 확보할 수 있다"며 "반도체 산업이 흔들리면 철도 사업 역시 영향을 받을 수밖에 없다"고 말했다.이어 경기남부광역철도와 신봉~동백선, 언남~동천선, GTX 연계 구상 등을 언급하며 "삼성 국가산단과 SK하이닉스 반도체 클러스터가 계획대로 추진될 경우 관련 철도사업의 경제성과 사업성 확보에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 설명했다.반도체 산업을 기반으로 한 미래 산업 육성 전략도 제시했다. 이 시장은 "인공지능 시대가 빠르게 도래하고 있다"며 "반도체와 AI 산업은 함께 성장해야 한다"고 말했다.그러면서 "용인은 세계 최대 규모 반도체 클러스터를 기반으로 AI 기업과 첨단 기술 기업들이 자연스럽게 모여드는 산업 생태계를 구축할 수 있다"며 "관련 기업 유치와 연구개발 기반 확충에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.또 반도체 산업 발전에 따른 세수를 활용해 철도망과 대중교통 확충을 위한 기금 조성, 반도체 인재 양성 프로그램 확대 등의 구상도 내놓았다.이 시장은 "고용노동부와 협력해 반도체 아카데미를 운영하고 청년과 중장년층이 관련 산업에 진출할 수 있도록 지원하겠다"며 "좋은 기업들이 계속 용인을 찾을 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.한편 이 시장은 선거 과정에서 경쟁했던 더불어민주당 현근택 후보와의 관계에 대해서는 화해와 협력의 뜻을 밝혔다.그는 "현 후보에게도 위로의 말씀을 드리고 싶다"며 "좋은 정책과 공약이 있다면 시정에 적극 반영하고 의견도 경청하겠다"고 밝혔다. 또 "서로 제기한 고소·고발 문제 역시 적절한 시점에 취하를 논의할 수 있다"고 덧붙였다.이 시장은 마지막으로 "저는 시민의 대리인일 뿐"이라며 "시민들이 맡겨준 책임을 성과로 증명하겠다. 반도체 프로젝트와 용인의 미래 사업들을 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했다.