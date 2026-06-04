이정민

4일 오전 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프 기자실에 마련된 텔레비전을 통해 서울시장 개표 현황이 생중계로 방송되고 있다. 계속 뒤지고 있던 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 앞서가기 시작한 자막이 나오고 있다.이어 질의응답에 나선 조승래 선대본부장은 서울 패배 원인으로 '인구 구성'과 '후보 인지도'를 꼽았다.그는 "처음 워낙에 지지율 격차가 커서, 그게 끝까지 갈 거라고 일종의 선입견을 갖고 서울시장 선거를 본 것 같다"라며 "서울시 인구 구성의 문제와 후보 지명도·인지도 등 다양한 측면을 볼 때 이 선거는 마지막으로 갈수록 접전이 될 수밖에 없었다"라고 말했다. "오 시장이 (4선 뒤) 5선에 도전하다보니 인지도에서 그런(유리한) 상황"이라는 설명이다.조 본부장은 "예를 들어 2018년 북미정상회담 같이, 선거 관심을 뛰어넘을 핵폭탄급 이슈가 주어지면 이런 정치 지형이나 구조가 바뀔 수 있는데, 그런 것이 없는 상황에서 모든 선거는 다 그 구조에 수렴될 수밖에 없다"라며 아쉬움을 표했다. 오 후보를 이겨 서울을 탈환하기엔 인구 구조와 정치적 측면에서 불리했다는 설명이다.그럼에도 그는 "2022년 지방선거에선 (광역단체장 기준) '5:12'(민주당:국민의힘)이었는데, 이번에는 '12:4'(민주당:국민의힘)가 됐으니 승리라고 생각한다"라며 "물론 서울시장·경남지사·대구시장 선거도 이겼으면 금상첨화였겠다는 아쉬움이 있지만, 아쉽다고 해서 승리가 아닌 것은 아니다. 승리가 맞다"라고 말했다.