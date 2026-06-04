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당선이 확정된 후 지지자와 포옹하며 기쁨을 나누고 있는 고의숙 제주도교육감 당선인
제주의소리
3일 치른 시도 교육감 선거에서 뽑힌 16명의 교육감 가운데 전국교직원노동조합(전교조) 지부장 등 간부 출신이 6명에 이르는 것으로 나타났다. 전교조 초창기 대학교수 시절 전교조에 가입했던 정근식 서울시교육감까지 합치면 모두 7명이다(관련 기사: 교육감 선거, 범진보 10명 범보수 6명 당선... 진보 '약진'
https://omn.kr/2ik5p).
이런 가운데 전교조가 "교육감들은 더 이상 진보와 보수의 이분법적 대립을 반복하며 에너지를 허비해서는 안 된다"라고 나서 눈길을 끈다.
전교조 간부 출신은 김대중, 도성훈, 조용식, 강삼영, 이병도, 고의숙
4일 당선이 확정된 교육감 가운데 전교조 간부 출신은 전남광주 김대중, 인천 도성훈, 울산 조용식, 강원 강삼영, 충남 이병도, 제주 고의숙 당선인이다. 또한 정근식 서울시교육감도 80년대 후반기 전교조 결성 초창기에 전교조 교사들의 징계를 막기 위해 대학교수 신분이면서 전교조 조합원으로 가입한 바 있다.
이날 전교조는 논평에서 "이번 선거 과정에서도 일부 후보들은 소수자를 겨냥한 혐오 현수막을 부끄러움 없이 내걸고, '반전교조' 구호만을 앞세워 표를 구걸했다"라면서 "교육을 정쟁의 도구로 삼아 정치적 이익을 챙기려는 낡은 정치는 이제 끝내야 마땅하다"라고 짚었다.
이어 전교조는 "민선 9기 교육감들은 더 이상 진보와 보수의 이분법적 대립을 반복하며 에너지를 허비해서는 안 된다"라면서 "오직 교육의 본질을 회복하는 일에 정책 역량과 예산을 집중해야 한다. 학생과 교사, 학부모가 실제로 체감할 수 있는 현장의 변화를 만드는 것이 교육감의 최우선 과제"라고 강조했다. 그러면서 "무엇보다 교사들이 안심하고 교육에 전념할 수 있는 환경이 최우선으로 마련되어야 한다. 교육활동 중 발생한 학교 안전사고와 악성 민원에 대해서는 국가와 교육청의 책임을 대폭 강화해야 한다"라고 제안했다.
끝으로 전교조는 "교육감들이 교육을 살리고 학교를 회복하는 정당한 길에는 언제든 적극적으로 협력할 것"이라면서도 "공교육의 공공성을 훼손하는 일방통행식 정책에 대해서는 단호하게 비판하고 견제해 나갈 것"이라고 밝혔다.
이날 한국교원단체총연합회(교총)도 논평에서 "새 교육감들은 첫째, 교육감 치적 중심 사업 확대보다 현장 애환 해소와 학교 예산 확대 등 지원에 집중, 둘째, 교권 보호에 앞장서고 교권 침해 해결에 집중, 셋째, 의전·대우받기보다 현장 목소리 경청"을 주문하면서 "교육감 당선인들은 정파나 지지 세력의 논리에 갇혀 교직 사회를 이념의 시험대로 삼는 우를 범하지 말고, 실효성 있는 교권 보호 장치 마련과 교사 행정업무 이관 등 교육 본질 회복에 집중해야 한다"라고 제안했다.
교사노조연맹은 선거 당일인 지난 3일에 낸 보도자료에서 "이번 선거 과정에서 차기 교육감에게 ▲교권 보호 ▲교사의 정치기본권 회복 ▲행정업무 분리 ▲학급당 학생 수 감축 ▲무분별한 교육정책으로부터 교육환경 보호 ▲현장체험학습의 공적 보호체계 구축 등 현장의 요구를 전달한 바 있다"라면서 "새 교육감들이 정치적 이해관계보다 교육적 전문성과 현장성을 우선하는 행정을 펼칠 것을 촉구한다"라고 밝혔다.
전국여성노조 "학교비정규직 노동자들의 모범적 사용자로서 역할 다하라"
학교비정규직노동자들이 가입한 전국여성노조도 4일에 낸 성명에서 "교육감 선거 결과, 진보 교육감이 과반 넘게 당선되었다. 이는 교육 현장의 변화를 열망하는 선택이기도 할 것"이라면서 "노동자에 대한 차별과 안전을 방치하면서 민주교육을 논할 수 없다. 당선자들은 학교 현장의 가장 낮은 곳에서 공교육에 헌신해 온 학교비정규직 노동자들의 모범적 사용자로서 역할을 다하라"라고 요구했다.
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