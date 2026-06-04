제주의소리

당선이 확정된 후 지지자와 포옹하며 기쁨을 나누고 있는 고의숙 제주도교육감 당선인고의숙 제주도교육감 당선인은 제주 사상 첫 여성 선출직 교육감이라는 타이틀을 거머쥐며 새 역사를 썼다.선거 초반 판세만 해도 '현역 프리미엄'에 밀려 한때 지지율이 3배 이상 뒤처졌던 고 당선인은 선거운동 기간 내내 꾸준히 상승세를 타며, 최종 개표 결과 48.08%를 득표해 김광수 후보(37.99%)와 송문석 후보(13.91%)를 제치고 극적인 대역전을 이뤄냈다.초접전 평가도 이겨내고, 막상 투표함을 열어보니 10%p 이상 차이를 벌린 압도적 승리였다.절대적인 열세를 극복하고 이뤄낸 이번 승리의 배경에는 ▲진영 결집 ▲세대교체론 ▲청렴성이라는 세 가지 강력한 요인이 작용했다는 분석이다.이번 6.3 지방선거를 한 문장으로 요약하면 '민주진보 세력의 압승'으로 표현된다. 현 정부의 높은 국정 지지도와 맞물린 정치 지형이 전국적으로 푸른 물결을 일으켰다.교육감 선거는 표면상 '정치적 중립' 하에 치러지지만, 유권자 입장에서는 표를 행사하기 위한 최소한의 편의적 판단 기준을 내세우다 보면 결국 '진보냐 보수냐'의 프레임과 이념 성향이 크게 좌우한다. 이번 선거 역시 이러한 흐름을 피해 가지 않았다.고 당선인은 선거 내내 '민주진보' 후보로서의 정체성과 역량을 인정받았고, 선거가 흐를수록 무서운 세 결집을 이뤄냈다.여론조사 추이를 보더라도 진영 간 결집은 확연했다. 4050 허리 세대와 더불어민주당을 지지하는 표심이 고 당선인을 든든히 지탱했다. 지난 선거에서 '보수 통합'을 내걸고 당선됐던 김광수 후보 역시 보수 진영의 표심을 다졌지만, 상대적인 격차를 극복해 내진 못했다.이는 제주만이 아닌 전국 시·도교육감 선거 흐름에 공통으로 반영된 결과이기도 하다. 개표율이 50%를 채 넘어서기도 전에 각 지역에서 진보 성향 교육감의 승리를 타전하는 소식이 잇따랐다.특히 제주의 경우 진보 성향으로 분류되는 제3의 후보와 단일화가 무산됐음에도 불구하고, 표 분산의 위기를 극복해 3파전 구도에서 승리한 것은 고 당선인의 값진 성과로 평가받는다.세대교체의 바람도 무시할 수 없는 승리 요인이었다.현직으로 재선에 도전한 김광수 교육감은 1952년생, 만 나이로 73세다. 이번 지방선거에 출마한 제주 지역 100명의 후보를 통틀어도 1950년대생은 단 4명뿐이었고, 이중 70대는 김 교육감이 유일했다. 김 교육감은 이미 지난 선거에서도 최고령 당선자였다.제주도교육감 직책은 누구보다 시대의 변화에 민감하게 반응하고, 아이들과 눈높이를 맞추며 미래 교육을 준비해야 하는 자리라는 점에서 물리적 나이 역시 무시할 수 없는 영역이었다.교육계 안팎에서 불어온 세대교체 열망이 자연스럽게 새로운 인물인 고 당선인을 향했다는 분석이다.정책적으로 접근했을 때 이번 선거에 나선 세 후보는 큰 틀에서 눈에 띄는 차이를 보이지 않았다. 모두가 AI 교육을 중시했고, 교권 보호 방안을 약속했으며, 저출생 시대에 발맞춰 작은 학교 살리기에 진심을 내비쳤다. 구체적인 방법론의 차이는 있었지만 지향하는 궤를 달리하지는 않았다.정작 승패를 가른 결정적 요인은 '청렴성'과 이를 대하는 태도였다.선거 기간 불거진 현직 교육감의 특정 업체 특혜 제공 의혹은 김광수 후보의 청렴 이미지에 치명적인 타격을 입혔다. 혹자는 이를 두고 선거철 흔한 '네거티브'라 폄하하기도 했지만, 수천억 원의 예산을 다루는 교육 수장으로서 철저한 도덕성 검증 절차는 도민들에게 반드시 필요한 과정으로 인식됐다.되돌아보면 위기에 대처하는 김 후보 측의 방식도 아쉬움을 남겼다. 김 후보는 무수한 의혹 제기에도 불구하고 보도자료나 서면 입장문으로만 대응해오다, 지지율 차이가 턱밑까지 좁혀진 선거 종국에 이르러서야 전면에 나서 적극적인 해명에 나섰다.유권자들의 눈에는 의혹을 투명하게 해소하기보다 수성하기에 급급한 모습으로 비쳤고, 결국 막판 표심이 이탈하는 결정적 패착이 됐다는 평가다.결국 산적한 제주 교육의 해묵은 과제들을 덜어내고, 교육계를 혁신적으로 쇄신하기를 바라는 도민들의 열망이 고 당선인을 선택한 것으로 풀이된다.