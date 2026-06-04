강진원캠프제공

제9회 전국동시지방선거 전남 강진군수 선거에서 무소속 강진원 후보가 더불어민주당 차영수 후보를 큰 격차로 따돌리고 당선되며 '무소속 돌풍'의 주인공이 됐다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면, 강 당선인은 개표 결과 58.53%대의 득표율을 기록하며 당선을 확정 지었다. 이번 강진군수 선거의 최종 투표율은 76.92%로, 지난 제8회 지방선거를 넘어서는 뜨거운 열기 속에 치러졌다.강 당선인은 당초 민주당 경선 과정에서 배제되는 우여곡절을 겪었으나, 탈당 후 무소속으로 출마하는 강수를 뒀다. 선거 과정에서 '군수는 군민이 직접 뽑아야 한다'는 지역 민심을 결집하며 압도적인 지지를 이끌어냈다.제42·43대 군수를 역임하고 재임 중 이번 선거를 통해 징검다리 4선 고지에 오른 강 당선인은 당선 소감에서 "이번 결과는 강진의 변화를 주도할 적임자로 저 강진원을 선택해주신 군민들의 뜨거운 열망"이라며 감사를 표했다.그는 특히 현재 강진이 맞이한 '천재일우의 기회'를 강조했다. 강 당선인은 "전남광주통합특별시 출범과 남해선 철도 강진역 개통, 강진-광주 고속도로 연말 개통, AI 데이터센터 유치 등 강진의 미래를 바꿀 대형 프로젝트들을 흔들림 없이 추진하겠다"고 약속했다.선거 과정에서 빚어진 지역 내 갈등 봉합에도 방점을 찍었다. 강 당선인은 "선거는 끝났다. 이제는 갈등을 넘어 화해와 통합으로 나아가야 할 때"라며 "온 군민이 하나가 되어 새로운 강진 시대를 열어가는 데 앞장서겠다"고 강조했다.강 당선인은 취임과 동시에 민선 8기에서 추진해온 '반값 관광' 등 지역 경제 활성화 정책을 더욱 고도화하는 한편, 민생 현장 중심의 실용 행정을 펼치며 공약 실천에 속도를 낼 방침이다.