배동민

박종원 더불어민주당 전남 담양군수 후보가 지난 3일 담양 선거사무소에서 당선이 유력해지자 꽃목걸이를 목에 걸고 인터뷰를 하고 있다.박종원 전남 담양군수 당선인은 4일 "예산 1조 원 시대의 문을 군민과 함께 열겠다"고 당선 포부를 밝혔다.박 당선인은 이날 당선 소감문을 내고 "국회와 중앙정부를 뛰어다니는 '담양군 영업사원 1호'가 돼 담양의 숙원사업을 해결하겠다"며 이같이 말했다.그는 "오늘의 승리는 담양의 변화와 새로운 도약을 선택해 주신 위대한 군민 여러분 모두의 승리"라며 "군민의 안전과 건강을 책임지고, 모두의 행복을 실현하는 '행복지킴이 군수'가 되겠다는 약속을 반드시 지키겠다"고 강조했다.이어 "전남·광주 통합 시대와 인공지능(AI) 산업 대전환이라는 담양에 역사상 유례없는 기회가 찾아왔다"며 "담양을 통합특별시의 중심축이자 호남 발전의 중심축으로 세우겠다"고 말했다.또 "군수 직속의 통합특별시 TF와 각계 전문가가 참여하는 담양 미래 정책 전략위원회를 출범시켜 담양 미래 100년의 설계를 흔들림 없이 추진하겠다"며 "담양-광주 경전철 개설, 농어촌 기본소득 도입, AI·나노 융복합도시 조성, 24시간 복지망 구축, 미래교육재단 설립, 머무르는 관광 활성화 등 공약을 차질 없이 실현하겠다"고 강조했다.