정병진

- 투표용지가 부족해진 이후의 대응 과정에도 문제가 있었다고 보십니까?

- 일부에서는 이번 사태를 부정선거 의혹과 연결하고 있습니다.

- 출구조사 결과가 발표된 이후에도 일부 지역에서 밤 10시까지 투표가 진행된 점은 어떻게 보십니까?

여수 개표소의 한 개함부 탁자에 흩어진 투표지들을 개표사무원들이 가지런히 정리하는 중이다."그렇습니다. 선관위는 원래 훼손이나 예상치 못한 수요 증가에 대비해 예비용지를 준비합니다. 특정 투표소에서 부족 현상이 나타나면 신속하게 추가 공급하는 체계도 갖추고 있습니다. 그런데 이번에는 부족 상황을 조기에 파악하고 대응하는 과정이 제대로 작동하지 않은 것으로 보입니다. 만약 현장에서 조금 더 신속하게 대응했다면 이렇게까지 큰 혼란으로 번지지는 않았을 것입니다.""저는 그렇게 보지 않습니다. 이번 사태는 선거행정의 미숙함과 관리상의 문제로 보는 것이 맞습니다. 투표용지 부족 자체를 곧바로 부정선거와 연결하는 것은 무리가 있습니다. 다만 선관위의 관리 부실이 국민들에게 불필요한 의혹과 불신을 불러온 것은 사실입니다. 그런 점에서 선관위의 책임은 가볍지 않습니다.""저 역시 선관위에 오래 있었지만 이런 사례는 처음 봅니다. 어떤 법적 근거와 절차를 통해 결정됐는지는 확인이 필요합니다. 다만 이런 논란 자체가 발생하지 않도록 사전에 충분히 대비했어야 했습니다. 선거관리기관은 공정성뿐 아니라 공정성에 대한 국민의 신뢰도 함께 관리해야 합니다. 그런 측면에서 매우 아쉬운 대목입니다."