▲여수 개표소
제9회 전국동시지방선거 여수 개표소정병진
- 이번 사태를 종합적으로 평가한다면요?
선거를 치르다 보면 예상치 못한 변수가 생길 수 있습니다. 그러나 이번 사태는 예측이 불가능한 돌발상황이라기보다는 충분히 예방할 수 있었던 행정적 문제에 가깝습니다. 투표용지 인쇄 물량 산정, 지역별 배분, 긴급 공급 체계 등이 제대로 작동했다면 발생하지 않았을 일입니다.
특히 이번 사태에 대해서는 선관위가 책임을 피하기 어렵다고 생각합니다. 솔직히 말해 이번에는 선관위가 좀 안이했던 것 같습니다. 이 부분은 변명의 여지가 없다고 봅니다. 과거 데이터와 지역별 투표 성향이 충분히 축적돼 있었고, 투표용지 부족 가능성에 대한 대응책도 마련돼 있었어야 했기 때문입니다.
저는 이번 사태를 부정선거 문제가 아니라 선관위의 준비 부족과 대응 미흡이 빚어낸 선거행정 실패라고 평가합니다. 선관위는 이번 일을 계기로 투표용지 수급 체계와 비상 대응 매뉴얼을 전면적으로 재점검해야 할 것입니다."
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