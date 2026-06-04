임형묵

하모해수욕장에서 촬영한 달랑게 하모달랑게인지는 포획하지 않고 사진으로만 구분하기 어려움달랑게를 아는가. 여름밤 해변에서 헤드랜턴을 켜면 모래 위를 쏜살같이 달려 구멍 속으로 사라지는 게. 집게발을 달랑달랑 흔들며 달린다고 해서 달랑게, 영어로는 유령처럼 어둠 속에서 나타났다가 사라진다고 해서 '고스트 크랩(Ghost crab)'이라 불린다.달랑게는 해양수산부가 2016년 지정한 해양보호생물이다. 그런데 달랑게 중에 국명에 '하모'가 들어간 종이 있다. 하모달랑게Ocypode cordimanus다. 이름 자체가 하모해수욕장에서 유래했다. 그만큼 이곳이 이 종의 핵심 서식지라는 뜻이다.그런데 하모해수욕장에는 하모달랑게만 사는 것이 아니다. 현재 학계에서 확인된 바로는 이곳에 달랑게속 3종이 함께 서식한다. 달랑게(Ocypode stimpsoni), 하모달랑게(Ocypode cordimanus), 그리고 최근 새롭게 발견된 꼬마유령달랑게(Ocypode ceratophthalmus)다.달랑게속 3종이 한 해변에서 동시에 확인된 것은 우리나라에서 하모가 유일하다.세 번째 종, 꼬마유령달랑게 이야기가 흥미롭다. 이 종은 필리핀, 하와이 등 열대 연안에 사는 종이다. 그런데 인하대 김태원 해양과학과 교수 연구팀이 2025년 (해양연구저널)에 발표한 논문에 따르면, 꼬마유령달랑게가 제주 하모 일대에서 발견됐다. DNA 분석 결과, 이 개체들은 기후변화로 인해 열대에서 온대로 서식지를 확장한 것으로 판단됐다.이것은 인간이 막을 수 있는 일이 아니다. 기후변화가 만들어낸 새로운 생태 현실이다. 그렇기에 오히려 더 중요하다. 하모는 지금 이 순간, 기후변화로 달라지는 해양 생태계를 실시간으로 보여주는 살아있는 모니터링 사이트가 되고 있다. 달랑게속 3종의 공존과 경쟁 관계, 열대종의 정착 여부를 장기적으로 관찰할 수 있는 곳은 한반도에서 지금으로선 하모뿐이다.달랑게는 모래 속에 굴을 파고 산다. 굴은 단순한 집이 아니다. 온도와 습도를 조절하고, 영역을 표시하며, 포식자를 피하는 복합적인 생존 장치다. 달랑게는 주변의 진동에 매우 민감하다. 사람 발걸음 소리만으로도 굴속으로 숨어버린다.인하대 김태원 교수 연구팀은 2026년 해양 및 담수생물학 분야 국제학술지 에 이와 관련한 연구를 발표했다. 논문 제목이 의미심장하다. "Don't tread on me(나를 밟지 마라)" 사람이 달랑게 굴 위를 밟고 지나가면, 달랑게가 굴 밖으로 나오는 데 걸리는 시간이 늘어나고 표면 활동이 현저히 감소한다는 것이다. 먹이 활동과 구애 행동에 쓸 시간이 줄어들고, 굴이 손상되면 달랑게의 생존 자체가 위협받는다.연구진은 해변 맨발걷기 열풍도 직접 거론했다. 건강을 위한 개인의 선택이 해양 생태계에는 직접적인 위협이 될 수 있다는 것이다. 하물며 수백, 수천 명이 매일 오가는 정식 산책로를 만든다면 어떻겠는가.하모해수욕장은 이미 오래전 방파제 건설과 개발로 모래 유실이 심각하게 진행된 곳이다. 해수욕장으로서의 기능도 사실상 상실한 상태다. 달랑게 집단서식지는 해수욕장 서측 귀퉁이 약 1000㎡의 협소한 공간에 몰려 있다. 이미 운진항 주차장과 연결되는 계단 통로를 통해 유입되는 사람들의 발걸음에 노출돼 있다. 여기에 공식 산책로까지 조성된다면, 마지막 남은 서식지마저 사라질 수 있다.