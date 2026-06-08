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'대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 지난 4월 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 목을 축이고 있다.남소연
어느 순간 쌍방울이 "대북사업 추진을 내세워 주가 부양을 꾀"했으니 통일외교위 간사였고 뒤에 경기도청의 평화부지사가 된 남편이 쓸 만했겠죠. 쌍방울이 기업의 최소 원칙이라도 지킨 그룹이었다면, 남편이 사외이사를 하고 보수를 받은 게 흠은 아니었겠으나 돌아보니 불행한 인연이라고 생각합니다. 공직으로 복귀해서는 관계를 정리함이 맞았다고 생각합니다.
그런데 평화부지사라는 현직에 올라가서도 쌍방울의 법인카드를 사용했으니, 원칙을 잃은 몸가짐이었습니다. 40년 가까이 함께 살아온 아내로서 부끄럽습니다. 다시 한번 사죄드리고, 이 부분은 법의 심판을 받아야 하고 지금 톡톡히 대가 치르는 중이라고 생각합니다.
엄마의 생일날, 사라진 남편
남편이 구속된 날은 하필이면 친정엄마의 생신날이었어요. 함께 점심 식사하고 남편은 수원지검으로 들어갔죠. 바로 그날 영장이 청구되고 발부되었습니다. 담당 변호사가 놀라더군요. 1차 수사 결과를 검토하지도 않고 한두 차례 재소환하는 절차도 생략한 걸 보니 기획 수사의 냄새가 난다고 했어요. 조짐은 있었죠. 수원지검으로 출두하기 전, 남편이 대표이사인 킨텍스로 압수수색이 들어왔습니다. 압수수색을 앞두고 남편은 조선일보 기자의 전화를 받았어요. 대뜸 "쌍방울의 법인카드 받아 쓴 게 있죠?"라고 물었다고 해요. 남편은 당황했죠. 아무래도 조선일보이니 검찰이 정보를 흘렸다고 판단했고, 모종의 음모가 다가옴을 느꼈어요. 이미 변호사비 대납 사건으로 검찰이 쌍방울을 대대적으로 압수수색하던 터라 걱정이 컸습니다.
남편은 쌍방울의 법인카드를 썼다고 '특정범죄가중처벌등에 관한 법률 및 정치자금법' 위반으로, 2022년 9월 28일 구속됐습니다. 그렇게만 기소되었으면 죗값을 치르는 마음으로 징역 살고 새 출발할 수 있었겠죠. 웬걸 가시밭길의 서막이었어요. 검찰은 거듭 남편을 압박했죠. "쌍방울이 경기도가 북에 지급해야 할 돈을 대신 냈고 이를 남편이 이재명에게 보고했다"라는 진술을 원했어요. 검찰은 구속한 뒤 2주 후에 기소하고 1심 구속 기간이 만료되는 시점에 "김성태와 공모해 북에 자금을 보냈다"라고 외국환거래법위반으로 기소하고, 다시 6개월이 지나서 증거인멸교사혐의로 추가 기소했어요. 검찰은 1심 재판이 끝날 수 없는 상태로 만들어 남편의 심신을 망가뜨렸습니다.
본인만 압박한 게 아닙니다. 나까지 소환했어요. "쌍방울로부터 받은 자금을 내 통장으로 빼돌렸다"라는 혐의를 걸더군요. 2019년에 첫째가 결혼하며 받은 축의금과 보험금 등이 내 계좌에 있었는데 모두 범죄 수익으로 몰아갔습니다. 여섯 차례나 내게 소환을 통보하고 세 번이나 집을 압수 수색했어요. 핸드폰은 두 번이나 빼앗기고. 나중에 참고인에서 피고인이 되었습니다. 또 친구이자 경기도청에서 함께 근무한 신명섭 평화협력국장을 구속했어요. 신명섭에게도 '북에 보낸 묘목 중 주목(朱木)이 이재명이 방북하려고 북의 통일전선부에 준 뇌물이다'라는 진술을 요구했어요. 신명섭은 거부하다 직권남용혐의로 구속되고 말았지요. 심지어 검찰은 변호인까지 압수수색하고 기소했습니다. 정말이지 남편을 향한 전방위 압박이었습니다(관련기사: 이화영의 친구 신명섭입니다, 조작기소 실체를 밝힙니다
https://omn.kr/2hx6o).
그런데 이게 다가 아니었습니다. 검찰은 아들까지 수사선에 올렸어요. 아들은 근무 특성상, 현지 출근이 많았는데 출근부에 도장이 없다며 받은 월급이 이화영에게 가는 뇌물 아니냐고 추궁당했죠. 회사의 동료들이 근무 사실을 증언해 줘 혐의는 벗었으나 화를 완전히 피하진 못했어요. 아들이 4학년 1학기에 취업했는데, 담당 교수는 '취업계'를 내고 온라인으로 수업을 들으면 출석으로 인정해 주겠다고 했습니다. 그런데 검찰이 대학 측을 조사하자 담당 교수는 "검찰에서 전화받았다. 실제 출석은 안 했으니 졸업은 안되는 걸로 처리하겠다"라고 했어요. 받아들일 수밖에 없었죠.
아들이 첫 번째로 수원지검에 출두한 날 검찰청 앞에서 하염없이 기다렸습니다. 한 시간이 지나고 두 시간이 지나도 나오지 않더군요. 거의 열 시간이 가까워서야 아들이 지친 어깨로 나왔습니다. 우리 부부가 당하는 고통은 감내하겠는데 아들마저 시련을 겪으니 정말 수원지검을 들어 메치고 싶은 심정이었습니다.
이 무렵 저는 더욱 악몽에 시달렸는데 그날도 잠자리가 사나웠습니다. 남편과 저, 아들까지 갇혔는데 예의 얼굴 없는 양복쟁이들이 "행복한 국민, 정의로운 검찰"이라는 깃발을 흔들며 우리를 둘러쌌어요. 나는 저 깃발만큼은 없애버려야겠다고 일어나려고 발버둥 쳤어요. 아들이 출두했던 날이 남편이 구속된 날보다 더 힘겨운 날이었습니다.