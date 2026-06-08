민병래

▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사가 지난 4월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 답변하고 있다. 남소연

현장 활동은 잘 풀리지 않았습니다. 기술도 없고 산업재해를 당한 데다가 제가 첫 애를 갖게 되니 손가락 빠는 처지가 되었어요. 제가 산달을 앞두고 있을 때 선배의 소개로 남편이 이상수 의원실에 인턴으로 들어갔습니다. 이상수 의원은 당시 노무현·이해찬과 함께 노동위원회의 3총사라 불릴 정도로 활약이 컸습니다. 그는 노동인권 변호사 출신답게 현대중공업이나 대우조선 파업 현장을 찾아 다니고, 노동악법 개정에 힘을 쏟았지요. 남편이나 저는 노동 현장에서 이루지 못한 뜻을 국회 활동으로 펼쳐나가게 되니 기쁨이 컸습니다.



의원실 생활이 자리를 잡아갈 무렵 휴머니스트 활동을 같이 한 친구 김현동을 찾아 연변을 간 적이 있었습니다. 그는 조선족 취업 사기 피해자를 돕는 일을 하고 있었어요. 저와 남편은 그곳에서 무너지는 조선족 사회를 접했고 '고난의 행군' 시기에 만주 일대를 헤매는 북녘의 동포를 만났습니다. 이때의 경험이 계기가 되어 남편은 초선의원 시절인 2004년, '연해주고려인이주 140주년' 행사를 지원하고 우수리스크에 '고려인문화회관'을 짓는 일에 땀을 흘렸습니다. 한반도경제평화협회를 만든 것도 이런 취지였고요. 돌아보면 정말 아쉽습니다. 동태찌개 집을 하겠다고 장모 앞에서 철없이 말하고, 한반도 평화를 위해 자신을 쓰려는 곧은 마음을 유지했으면 얼마나 좋았을까 하는 마음입니다.



잘 알려졌듯 남편은 수원지검이 술까지 마시게 하며 진술 모의훈련을 시키던 2023년 5월, 많이 흔들렸습니다. 저와 아들까지 조사받고 친구 신명섭이 구속되고 정치적 아버지인 이해찬까지 구속하겠다는 협박이 나오던 시점입니다. 그 무렵 면회 가면 남편은 눈을 안 마주쳤어요. "내가 곧 나갈 거다, 검사와 잘 얘기가 되고 있다"와 같은 뜬금없는 말을 했어요. 남편이 검찰에 포획된 것을, 법정에서 진술하는 내용을 들으면서 알게 되었죠. 그때 저는 일어나서 "이화영 정신 차려"라고 소리쳤어요. 지금 생각해도 아찔해요. 만일 이화영이 그대로 무너져 검찰이 원하는 진술을 했다면 어떻게 되었을까요? 남편은 비리 정치인이며 검찰에 부역한 배신자라는 손가락질을 받았겠지요. 남편은 의지를 다시 세웠고 이제는 검찰의 조작 기소를 알리려 싸우고 있으니 정말 다행한 일입니다. 그날 이후 저도 옥바라지를 하는 백정화에서 검찰과 맞대거리하는 백정화로 거듭나고 있습니다.



문득 대학 4학년 시절이 떠오르네요. 영등포 도시산업선교회에서 교육선전물 제작을 하던 때였죠. 거리시위에 나갔다가 연행된 적이 있어 집에서는 저를 단속하기 바빴는데, 이 활동도 부모님이 눈치를 채셨어요. 친정엄마는 애원했죠. 아버지 앞길을 망치지 말라고. 급기야 당신들은 이대로 두면 "딸아이 인생이 망가진다"며 어느 날 접골원에서 사람을 불러 제 다리에 석고붕대를 감았어요. 저는 아버지가 출근하고 엄마가 빨래하느라 정신없는 사이 석고붕대를 칼로 자르고 창문을 넘었어요. 한참을 달리다 보니 맨발이더군요. 마침 거리 평상에서 어떤 사람이 신발을 벗고 낮잠을 자길래 훔쳐 신고 뛰었죠. 저는 그날 친구들을 불러내 학교 앞에서 막걸리 잔을 들고 무용담을 늘어놨어요. 지금 생각하면 부모님이 기가 막히셨을 거예요. 친정엄마는 내가 반월공단에 있을 때 딸자식을 찾겠다고 김치를 싸 들고 여러 날 공단 거리를 헤매신 적이 있습니다. 지금은 넋두리처럼 "이 서방이 빨리 나와야 할 터인데"하며 사위 걱정을 하시니 우리 부부는 걱정만 끼쳐드렸네요. 죄스러운 마음입니다.



▲이화영의 아내 백정화그는 4년째 옥바라지를 하고 있다. 민병래

이 거짓의 시대가 내 온몸과 우리 가족에게 석고붕대를 칭칭 감았으나 부서뜨리고 가겠습니다. 지금 남편은 제 남편만이 아닙니다. 검찰의 악행을 상징하는 인물이 되었습니다. 남편을 비리 정치인으로 꾸짖되, 끝없이 쓸개즙을 빨리고 있는 처지도 헤아려주시기 바랍니다. 주먹만 한 작은 쓸개에 관이 대여섯 개나 꽂혀, 즙 한 방울 나오지 않을 정도로 몸이 팍팍해진 60대 중반의 중늙은이입니다.



6월 8일부터 또다시 기소된, 이름하여 '국회 위증'건으로 국민참여재판이 시작되네요. 지난주에도 면회를 다녀왔어요. 사식도 들여보내고 영치금도 넣어줬어요. 그리고 두꺼운 면회실 유리창에 대고 소리쳤죠



"이화영! 우리 무릎 꿇지 말자!"



화영이는 씩 웃더군요. #이화영 #백정화 #백다르크 프리미엄 민병래의 사수만보 이전글 이화영의 친구 신명섭입니다, 조작기소 실체를 밝힙니다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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그는 4년째 옥바라지를 하고 있다.남편이 구속된 뒤 돈도 원 없이 써봤습니다. 공소장과 증거기록을 합하면 20만 쪽이 넘으니, 남편의 사건을 맡은 변호인은 여기에만 매달려야 하고 기록을 보려면 밤을 새워야만 했습니다. 체력이 안 되거나 발병된 암이 확인되어 사임한 변호인도 있고, 기존에 수임받은 사건을 그만둘 수 없어 병행하다 사임한 사람도 있습니다. 남편을 위해 고비마다 애써 준 변호인에게 고마운 마음입니다.이들의 노고에 상응하는 수임료가 무척 컸습니다. 검찰이 남편의 '범죄혐의'를 일괄 기소했으면 사건기록도 한꺼번에 검토하고 변론 방향도 일관되게 세울 수 있었겠죠. 그런데 자고 나면 추가 기소를 하니, 변호인들은 당황했고 재판 전략도 흔들릴 수밖에 없었습니다. 저 역시 법원에서 등기만 날아오면 심장이 쿵쿵대고 가슴이 뒤틀렸습니다.변호사 수임료만이 아니라 6억 원 가까이 되는 벌금과 추징금도 큰 부담이었습니다. 저희가 면목동에서 살았는데, 2016년 용인에서 출마할 때 수지에 전셋집을 얻었습니다. 벌금과 추징금을 못 내니 면목동 집을 검찰이 압류하더군요. 수지의 집 전세를 빼서 조금 싼 집을 구하고 남는 돈으로 벌금 일부나마 내려 했습니다. 처인구에 집을 얻어 계약금을 내고, 면회하러 가서 남편에게 집을 옮긴다고 말했죠. 그 사실이 보고 되었나 봐요. 수지 집의 전세금을 검찰이 바로 압류하더군요. 집주인은 압류가 되어 전세금을 빼줄 수 없다고 하고 새로 이사를 할 처인구의 집주인은 이미 받은 계약금을 돌려줄 수 없다고 했어요. 3천만 원을 날릴 수 없어 이리저리 돈을 빌려 일단 입주하고 곧바로 집을 내놓았습니다. 복비에 이사비용, 세 집의 관리비까지 두 딸과 아들이 보내주는 돈과 제가 요양보호사를 하며 받는 수당으로 사는 처지에 원 없이 돈을 쓰고 있네요. 다행히 남편의 억울함에 공감하는 후원 덕에 2억 5000만 원의 벌금과 추징금 3억 2595만 원을 모두 냈습니다.남편은 2022년 9월 구속되어 벌써 4년이나 수감 생활을 하고 있습니다. 누구에게나 징역은 힘들지요. 덩치 큰 남편은 더위에 맥을 못 춥니다. 수원구치소가 낡은 시설이라 냉방은 기대할 수 없죠. 요즘 여름이 불볕더위인 데다 달궈진 콘크리트의 열기가 빠져나가지 않아 밤에도 잠을 못 이룬답니다. 스트레스로 변에서 피가 묻어나온다고 할 때, 시아버님도 대장암으로 돌아가신 터라 가슴이 철렁했어요. 게다가 경계성 당뇨 상태이니 하루하루가 불안한 마음입니다.이제 4년에 가까운 징역을 살았으니, 쌍방울의 법인카드를 쓴 잘못에 대해선 어느 정도 죗값을 치르지 않았나요. 9년 6개월이라는 징역형은 이재명을 잡으려고 덮어씌운 '외국환관리법'이나 '제3자뇌물죄'에서 비롯되었으니 이젠 풀려나야 하지 않나요.저는 1981년 성대에 입학해 국문과에서 공부했습니다. 남편과는 성대의 이념 서클인, '휴머니스트'에서 동기로 만났죠. 남편은 2학년 때 광주항쟁의 진실을 알리는 낙서 투쟁을 하다가 정학 처분을 당했고 3학년 때는 학내 시위를 주동해 구속되었습니다. 저도 선배들을 쫓아다녔으나 아버지가 경찰 간부인지라 조심스러웠습니다. 이화영이 1984년 출소하고 우리는 노동현장으로 갔어요. 나는 반월공단에서 화영이는 안양에서 활동했죠. 나는 의치를 만드는 레진공장에서 일당 4500원을 받으며 일했고 남편은 화천프레스에서 수습공으로 일했습니다. 힘들고 외로울 때 우리는 서로 어깨를 기댔고 1988년 결혼했습니다.친정엄마는 우리의 앞날을 걱정하며 집만큼은 해주시겠다고 900만 원을 내주셨습니다. 그런데 남편이 집 대신 동태찌개 집을 하겠다고 나섰어요. 남편은 화천프레스에서 허벅지가 찢기는 산업재해를 당해 현장 일을 멈춘 상태였습니다. 남편은 노동상담소 같은 단체도 중요하지만, 지역 노동자가 소주 한 잔 편히 마실 공간도 필요하다며 '골목식당'을 내자는 생각이었죠. 장모로선 기가 막혔겠죠. 집을 사라는 돈으로 동태찌개 집을 차리면 십중팔구 까먹을 테고 딸자식은 동태탕을 끓이며 고생할 게 뻔하니. 지금 생각하면 황당하나, 맑고 순수한 청년 시절 남편의 모습이었다고 생각합니다.