오석진

6.3지방선거에서 오석진 후보가 대전시교육감에 당선됐다.전국교직원노동조합 대전지부(지부장 신은)가 오석진 대전시교육감 당선인에게 축하의 뜻을 전하며, 대전교육의 새로운 변화를 바라는 교육 현장의 열망에 부응해 달라고 당부했다.전교조 대전지부는 4일 논평을 내고 "제9회 전국동시지방선거가 마무리됐다"며 "'현장형 교육감'을 내건 오석진 후보가 27.48%의 득표율로 당선의 영예를 안았다. 오석진 후보의 교육감 당선을 축하한다"고 밝혔다.전교조 대전지부는 이번 선거 결과에 대해 "지난 12년간 이어진 설동호 교육감 체제를 마무리하고, 새로운 대전교육의 시대를 여는 중요한 전환점이 될 것"이라고 평가했다.이어 오 당선인이 당선 직후 밝힌 "학생이 행복하고, 선생님이 보람을 느끼며, 학부모님이 만족하고, 시민이 공감하는 대전교육을 실현하겠다"는 약속을 언급하며 "이를 실천하기 위해 최선을 다하기를 기대한다"고 밝혔다.또한 오 당선인이 선거 과정에서 공약한 '교권보호 통합지원시스템 구축'과 '대전교육시설관리공단 설립' 등이 교육 현장에서 실질적으로 구현되기를 바란다고 덧붙였다.전교조 대전지부는 새로운 교육감 시대를 맞아 대전시교육청이 풀어야 할 과제도 제시했다.먼저 "전시성 사업을 전면 폐지하고 학교 기본운영비를 확대해야 한다"고 요구했다. 전교조 대전지부는 "오석진 당선인은 현장 교사들이 제안한 '2026 교육감 선거 전교조 대전지부 교육 의제'에 동의한 바 있다"며 "이 약속을 바탕으로 보여주기식 사업을 과감히 줄이고 기본운영비를 증액해야 한다"고 밝혔다.이어 "전시성 사업이나 무분별한 공모사업 확대를 지양하고, 학교 운영의 기본을 튼튼히 하는 예산 집행과 실질적인 현장 지원을 최우선 과제로 삼아야 한다"고 강조했다.교육청의 역할 변화도 주문했다. 이들은 "교육청의 역할을 지시와 감독에서 지원과 협력 중심으로 과감히 혁신해야 한다"며 "학교 현장의 행정업무를 획기적으로 경감하고, 학교지원센터의 기능과 역할을 대폭 강화해 교사가 오롯이 학생 교육에만 전념할 수 있는 환경을 구축해야 한다"고 밝혔다.아울러 학교급식 문제 해결도 주요 과제로 제시했다. 이들은 "2025년과 2026년 대전교육의 최대 현안으로 떠오른 학교급식 문제 해결을 위한 교육감의 적극적인 행보가 요구된다"며 "주요 현안을 지혜롭게 해결하며 교육공동체로부터 신뢰와 존경을 받는 교육감이 되기를 기대한다"고 밝혔다.또한 "모든 교육정책은 교육 현장의 최전선에서 이를 실천하는 교사들의 의견을 바탕으로 추진될 때 실효성을 가질 수 있다"며 "정기적인 노사협의회 운영과 노동조합과의 적극적인 소통 및 협의가 필요하다"고 강조했다.끝으로 전교조 대전지부는 "오석진 당선인이 공교육 정상화를 위해 노력한다면 적극적으로 협력하고 아낌없는 지지와 성원을 보낼 것"이라면서도 "반대로 공교육 발전을 위한 책무를 소홀히 한다고 판단될 경우에는 주저 없이 비판할 것"이라고 밝혔다.덧붙여 "'현장형 교육감' 오석진 당선인이 대전교육의 새로운 변화를 바라는 교육 현장의 열망에 부응하기를 기대한다"고 덧붙였다.