조정훈

6.3 지방선거에서 대구시장에 당선된 추경호 국민의힘 당선인이 4일 오전 대구 수성구 범어네거리에서 시민들에게 감사 인사를 하고 있다.6.3 지방선거에서 대구시장에 당선된 추경호 국민의힘 당선인이 4일 오전 시민들에게 감사 인사를 전했다.추 당선인은 당선이 확정된 후 4일 오전 시민들에게 보낸 감사 인사 문자 메시지를 통해 "맡겨주신 무거운 책임을 가슴 깊이 새기겠다"며 "시민의 삶을 지키고 대구 경제를 살려 더 큰 성과로 보답하겠다. 더 낮은 자세로 시민만 바라보며 치열하게 일하겠다"고 전했다.이어 자신의 선거사무소 인근인 수성구 범어네거리에서 무대차에 올라 약 1시간가량 출근하는 시민들에게 양손을 들어 인사하거나 손을 흔들며 감사를 표했다.추 후보가 손을 흔들자 횡단보도를 건너던 일부 시민들이 손을 들어 축하했고 지나던 차량의 운전자들도 창문을 열고 손을 흔들며 축하를 보냈다.추 당선인은 거리인사를 끝낸 후 <오마이뉴스>와 인터뷰에서 "전날 (방송3사) 출구조사에서 0.8%P 격차로 나타났을 때 현장에서 느낀 반응과는 꽤 차이가 있다고 생각했다"고 말했다.이어 "사전투표가 어느 정도 개표가 마무리되고 본투표 함들이 열리기 시작할 때 '이 정도 패턴 같으면 따라붙고 역전이 가능하겠다' 싶었다"며 "새벽 1시가 좀 안 돼 역전 현상이 나타나면서부터 좀 여유 있게 이기지 않을까 분석하고 확신했다"고 전했다.그러면서 "좀 낙관적으로 보면 두 자릿수로 갈 수도 있겠다 아니면 비관적으로 보면 5% 안팎에서 생각을 했는데 생각하는 범주 내에서 결과가 나왔다"고 설명했다.김부겸 더불어민주당 후보가 오전 2시 30분쯤 패배를 선언한데 대해서는 "투표함 개함 상황을 보면서 그렇게 인식하지 않았을까"라며 "사전투표함이 개함이 끝나고 본투표함이 열리면서 일정 패턴으로 진행이 될 걸로 생각을 했기 때문에 아마 그 정도 시점에서 역전시킬 수 없겟다고 판단하신 거 아닌가 생각한다"고 말했다.김부겸 후보를 만날 계획이 있느냐는 질문에 추 당선인은 "기회가 되면 찾아 뵙고 만날 기회가 있으면 만나겠다"며 "저는 김부겸 후보님을 상당히 좋아한다"고 말했다,그는 "(김 후보는) 좋은 선배 정치인이고 또 존경하기 때문에 선거 과정에서 치열한 경쟁은 했지만 다 같이 대구의 미래를 위해 비전도 제시하고 시민의 마음을 얻기 위해 다녔다"며 "큰 틀의 화두는 비슷한 화두를 가지고 있기 때문에 본인께서 제시한 비전도 제가 가능한 많이 담아내면서 대구 발전을 위해 힘을 보탰으면 좋겠다는 생각"이라고 덧붙였다.