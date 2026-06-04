허승규 후보 페이스북 갈무리

허 후보는 당선 인사문을 통해 "먼저 강남·남선·임하의 더 나은 변화를 위해, 안동의 더 나은 내일을 위해 5번 허승규에 투표해주신 3천여 명의 시민 여러분께 감사드린다"라며 "안동시민들이 키워준 허승규, 초심을 잃지 않고, 좋은 정치로 보답하겠다"고 감사를 표했다.보수의 텃밭으로 평가받던 경상북도 안동시에서 진보 정치인이, 그것도 1위로 당선하는 일이 벌어졌다. 주인공은 바로 허승규 녹색당 안동시의원 후보다.2018년 제7회 전국동시지방선거, 2022년 제8회 전국동시지방선거에 이어 안동시 마선거구에 출마해 3수 끝에 당선한 허 후보는 녹색당 창당 14년 만에 처음 나온 선출직 공직자다. 2010년 제5회 전국동시지방선거에서 당선한 김수민 전 구미시의원이 있긴 하나, 김 전 의원은 무소속으로 출마해 당선 후 입당했다. 녹색당 '후보'가 당선한 경우는 이번이 첫 사례다.안동 토박이 출신인 허 후보는 대학 졸업 후 고향으로 내려와 지역에서 활동을 시작했다. 2018년 지방선거, 2022년 지방선거에서 각각 16%와 18%의 득표율을 얻었으나 당선하진 못했다. 하지만 이번 선거에서는 36.86%를 득표하며 직전 선거 득표율의 두 배를 얻고 1위로 당선하는 영예를 누렸다.허 후보는 당선 인사문을 통해 "먼저 강남·남선·임하의 더 나은 변화를 위해, 안동의 더 나은 내일을 위해 5번 허승규에 투표해 주신 3천여 명의 시민 여러분께 감사드린다"라며 "안동시민들이 키워준 허승규, 초심을 잃지 않고, 좋은 정치로 보답하겠다"라고 감사를 표했다.그는 "여전히 많은 주민들은 시의원이 무슨 일을 하는지, 시의원을 어떻게 활용해야 하는지 생소하다. 어르신, 직장인, 학부모, 청소년까지 다양한 주민과 소통하며 함께하는 의정활동을 몸소 실천하겠다"라면서 "주민들과 약속한 공약 실천에 힘쓰면서도, 저의 공약의 부족한 점도 계속 채워나가겠다. 주민들과 함께 다양성이 살아 숨 쉬며, 지속가능한 녹색도시 안동을 열겠다"라고 다짐했다.또 "녹색당 최초의 당선을 위해 전국 곳곳에서 함께해주신 녹색당원 여러분과 녹색당을 응원하는 시민 여러분들께도 감사드린다"라며 " 기후위기 시대, 녹색당 안동시의원 당선을 시작으로 한국의 녹색정치가 다시 일어서길 바라며 저도 지방의원으로서 역할을 다하겠다"라고 녹색당 정치인으로서 포부를 밝혔다.