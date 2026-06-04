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6·3 지방선거에서 서울시장 당선이 사실상 확정된 국민의힘 오세훈 후보가 9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 입장 발표 뒤 지지자들을 향해 인사하고 있다. 2026.6.4초접전 끝에 제9회 전국동시지방선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 4일 서울시장으로 확정됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 오 당선인은 4일 오전 10시 50분 개표가 98% 진행 중인 가운데 49.06% 득표율로 48.22%인 정원오 더불어민주당 후보를 앞서면서 당선됐다. 특히 오 당선인은 강남3구, 용산구, 강동구에서 과반 득표해 큰 표차로 정 후보를 따돌렸고, 중구, 광진구, 양천구, 영등포구, 동작구에서도 정 후보에 앞섰다.이날 오전 10시 정각, 당선이 확정되자 종로구 관철동 내 오세훈 캠프 개표상황실을 찾은 오 당선인은 "시민 여러분께서 대한민국이 한쪽으로 완전히 기울어지지 않도록 서울을 민주주의 안전판으로 남겨주셨다"라고 밝혔다. 그는 "선거전이 시작될 때부터 이 순간까지 승리를 확신하지 않은 적은 없다"라면서도 "마음가짐만큼은 몇 퍼센트 지고 있는 후보라는 마음으로 선거를 치렀다"라고 말했다.오 당선인은 전날 늦은 밤부터 불거진 서울 일부 지역 내 투표 지연과 관련해 "시민들의 참정권이 침해받는 사태에 후보자로서 깊은 유감을 표한다"라고 표했다. 그러면서 "무엇이 문제인지 철저히 규명하고 그에 상응하는 엄중한 책임과 근본 개선책이 반드시 뒤따라야 한다"라고 경고했다.오 당선인은 이어지는 취재진과의 질의응답에서도 "선관위는 내가 경험한 공조직 가운데 가장 긴장감이 떨어지는 조직"이라면서도 "지금 마치 선관위가 모든 걸 책임져야 될 것처럼 돼가는데 결과적으로는 모두 대통령의 책임이다. 이번 기회에 모든 불신이 말끔히 씻겨나갈 본질적인 개혁이 필요하다"라고 밝혔다.한편, 오 당선인은 선거 유세 기간 있었던 서소문 고가차도 붕괴 사고에 대해서도 언급했다. 그는 "선거 기간 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고로 시민 여러분의 불안이 크실 줄 안다. 업무에 복귀하는 즉시 서울시의 모든 노후 인프라와 공사장 대상으로 고강도 특별 안전 점검에 착수하겠다"라고 약속했다. 삼성역 GTX-A 철근 누락에 대해서는 언급하지 않았다.이후 오 당선인은 바로 서울시청으로 돌아가 시정에 복귀할 계획이다.애초 전날 오후 6시에 공개된 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과, 오 후보는 정 후보에 5.4%p차로 뒤지는 것으로 예측됐다. 그러나 개표가 이어지자 정 후보와 점차 표 차이를 좁히더니, 오전 7시 20분경 순위를 뒤집고 1위에 올라섰다. 두 후보는 막판까지 초접전을 펼치다 오전 9시 50분경 3만 표 가량 격차를 내며 오 후보가 당선을 확정지었다.4일 오전 서울 내 지지자들은 오전 9시 15분경 개표 방송 내 오 후보의 '당선 유력'이 뜨자 일어나서 "오세훈!"을 외치며 환호했다. 지지자들은 오 당선인을 기다리면서 "가슴 터지는 줄 알았다", "서울 이겼으면 (지선은) 다 이긴 거야"라는 대화를 주고받기도 했다.오 당선인은 선거 기간 서울 시정을 이끈 경험을 내세우면서도 이재명 정부의 부동산 정책을 직격해왔다. 본투표 전날 서울 신촌역 인근에서 한 마지막 유세에서 "압도적인 지지를 바탕으로 서울시를 지켜서 이재명 대통령을 '겸손 모드'로 돌려놓겠다"라며 막판 지지를 호소해 왔다.서울시장 최초의 5선 시장으로서 오 당선인은 향후 유력한 대권 주자로 부상할 것으로 보인다.