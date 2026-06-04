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6·3 지방선거에서 서울시장 당선이 사실상 확정된 국민의힘 오세훈 후보가 9회 전국동시지방선거일 다음날인 4일 서울 종로구 대왕빌딩에 마련된 선거사무소에서 입장 발표 뒤 지지자들을 향해 인사하고 있다. 2026.6.4연합뉴스
초접전 끝에 제9회 전국동시지방선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 4일 서울시장으로 확정됐다.
중앙선거관리위원회에 따르면 오 당선인은 4일 오전 10시 50분 개표가 98% 진행 중인 가운데 49.06% 득표율로 48.22%인 정원오 더불어민주당 후보를 앞서면서 당선됐다. 특히 오 당선인은 강남3구, 용산구, 강동구에서 과반 득표해 큰 표차로 정 후보를 따돌렸고, 중구, 광진구, 양천구, 영등포구, 동작구에서도 정 후보에 앞섰다.
이날 오전 10시 정각, 당선이 확정되자 종로구 관철동 내 오세훈 캠프 개표상황실을 찾은 오 당선인은 "시민 여러분께서 대한민국이 한쪽으로 완전히 기울어지지 않도록 서울을 민주주의 안전판으로 남겨주셨다"라고 밝혔다. 그는 "선거전이 시작될 때부터 이 순간까지 승리를 확신하지 않은 적은 없다"라면서도 "마음가짐만큼은 몇 퍼센트 지고 있는 후보라는 마음으로 선거를 치렀다"라고 말했다.
"서울 투표 지연, 모두 대통령 책임"
오 당선인은 전날 늦은 밤부터 불거진 서울 일부 지역 내 투표 지연과 관련해 "시민들의 참정권이 침해받는 사태에 후보자로서 깊은 유감을 표한다"라고 표했다. 그러면서 "무엇이 문제인지 철저히 규명하고 그에 상응하는 엄중한 책임과 근본 개선책이 반드시 뒤따라야 한다"라고 경고했다.
오 당선인은 이어지는 취재진과의 질의응답에서도 "선관위는 내가 경험한 공조직 가운데 가장 긴장감이 떨어지는 조직"이라면서도 "지금 마치 선관위가 모든 걸 책임져야 될 것처럼 돼가는데 결과적으로는 모두 대통령의 책임이다. 이번 기회에 모든 불신이 말끔히 씻겨나갈 본질적인 개혁이 필요하다"라고 밝혔다.
한편, 오 당선인은 선거 유세 기간 있었던 서소문 고가차도 붕괴 사고에 대해서도 언급했다. 그는 "선거 기간 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고로 시민 여러분의 불안이 크실 줄 안다. 업무에 복귀하는 즉시 서울시의 모든 노후 인프라와 공사장 대상으로 고강도 특별 안전 점검에 착수하겠다"라고 약속했다. 삼성역 GTX-A 철근 누락에 대해서는 언급하지 않았다.
이후 오 당선인은 바로 서울시청으로 돌아가 시정에 복귀할 계획이다.
막판까지 '초접전' 펼치다 3만 표 가량 격차 내며 당선 확정... 지지자들 "서울 이겼으면 다 이긴 것"
애초 전날 오후 6시에 공개된 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과, 오 후보는 정 후보에 5.4%p차로 뒤지는 것으로 예측됐다. 그러나 개표가 이어지자 정 후보와 점차 표 차이를 좁히더니, 오전 7시 20분경 순위를 뒤집고 1위에 올라섰다. 두 후보는 막판까지 초접전을 펼치다 오전 9시 50분경 3만 표 가량 격차를 내며 오 후보가 당선을 확정지었다.
4일 오전 서울 내 지지자들은 오전 9시 15분경 개표 방송 내 오 후보의 '당선 유력'이 뜨자 일어나서 "오세훈!"을 외치며 환호했다. 지지자들은 오 당선인을 기다리면서 "가슴 터지는 줄 알았다", "서울 이겼으면 (지선은) 다 이긴 거야"라는 대화를 주고받기도 했다.
오 당선인은 선거 기간 서울 시정을 이끈 경험을 내세우면서도 이재명 정부의 부동산 정책을 직격해왔다. 본투표 전날 서울 신촌역 인근에서 한 마지막 유세에서 "압도적인 지지를 바탕으로 서울시를 지켜서 이재명 대통령을 '겸손 모드'로 돌려놓겠다"라며 막판 지지를 호소해 왔다.
서울시장 최초의 5선 시장으로서 오 당선인은 향후 유력한 대권 주자로 부상할 것으로 보인다.
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