광주광역시의회

광주광역시의회 본회의장.6·3 지방선거로 출범하는 전남광주통합특별시의회의 전체 91개 의석 중 더불어민주당이 83석을 차지하며 사실상 의회를 독점하게 됐다.4일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 전남광주특별시의원 선거 전체 91석 가운데 민주당은 83석을 차지해 91.2%의 점유율을 기록했다.지역구 79석 중 75석, 비례대표 12석 중 8석을 가져갔다.지역별로는 광주에서 24석 중 22석, 전남에서 55석 중 53석을 휩쓸었다.사실상 민주당 독점 구도로 초대 특별시의회가 꾸려질 전망이다.나머지 8석은 진보당 5석, 조국혁신당 2석, 국민의힘 1석을 나눠 가졌다.진보당은 광주광역시 북구2 윤민호, 광산구3 최경미, 전남 장흥1 박형대, 강진1 강광석 당선인 등 지역구 4석과 비례대표 신연순 당선인 1석 등 5석을 확보했다.조국혁신당(서영미·장성해)과 국민의힘(이오숙)은 비례대표에서 각각 2명과 1명의 당선인을 배출했다.현행 광주시의회 기본 조례는 의회에 4명 이상의 소속 의원을 가진 정당은 하나의 교섭단체가 되며, 다른 교섭단체에 속하지 않은 의원 4명 이상도 별도 교섭단체를 구성할 수 있도록 규정하고 있다.전남도의회는 6명 이상을 교섭단체 구성 기준으로 두고 있다.통합특별시의회가 출범 이후 교섭단체 구성 기준을 어떻게 두느냐에 따라 비민주 정당 간 연대를 통한 공동교섭단체 구성이 가능할 것으로 예상된다.지역 정치권 관계자는 "민주당이 통합특별시장과 의회 다수 의석을 동시에 확보한 만큼, 집행부와 민주당 독점 구조의 의회 운영을 견제하기 위해 나머지 정당 간 공동교섭단체 구성이 중요할 것으로 보인다"고 말했다.