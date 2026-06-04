연합뉴스

범진보

서울 정근식, 전남광주 김대중, 부산 김석준, 인천 도성훈, 울산 조용식, 경기 안민석, 강원 강삼영, 충남 이병도, 전북 천호성, 제주 고의숙 등 10명.

범보수

대구 강은희, 대전 오석진, 세종 강미애, 충북 윤건영, 경북 임종식, 경남 권순기 등 6명.

정근식 서울시교육감 후보가 4일 서울 종로구 선거캠프에서 당선이 유력시되자 배우자와 기뻐하고 있다.현직 보수 성향의 교육감 3명이 진보교육감에게 자리를 내주는 보기 드문 일이 벌어졌다. 이로써 범진보 교육감은 10명, 범보수 교육감은 6명이 뽑혔다. 기존 교육감과 비교하면 범진보 교육감은 2명이 늘어나고, 범보수 교육감은 1명이 줄어든 수치다. 진보 성향 교육감이 약진한 것이다.중앙선거관리위에 따르면 4일 오전 10시 22분 현재, 지난 3일 치른 전국 16개 시도 교육감 선거에서 교육감 16명 모두 당선이 확정됐다. 이를 정리하면 다음과 같다. 범진보 교육감은 선거 기간 '교육복지와 학교 민주주의' 등을 강조했고, 범보수 교육감은 '학력 신장과 인공지능(AI) 교육 강화' 등을 강조했다.범진보 교육감의 경우 기존 서울, 인천, 울산, 경남, 광주, 전남, 충남, 부산 등 8곳(세종과 전북은 교육감 공석)에서 2곳이 더 늘어났다. 범보수 교육감의 경우 대구, 경북, 대전, 강원, 제주, 충북, 경기 등 7곳에서 1곳이 줄어들었다. 제주, 강원, 경기에서 진보 성향 교육감에게 자리를 내줬지만, 세종에서 보수 성향 교육감이 뽑혔다.4년마다 치러온 기존 교육감 선거 결과를 살펴보면, 온전한 교육감 직선제가 시행된 2014년은 진보와 보수 교육감이 13 대 4였다. 2018년은 14 대 3이었고. 2022년은 9 대 8이었다. 이번 결과는 2014년과 2018년 선거 결과에는 못 미치지만 2022년보다는 진보 성향 교육감이 늘어난 것이다.