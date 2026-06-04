황인호

6.3지방선거에서 황인호 대전 동구청장 후보가 당선되어 4년 만에 다시 자리에 복귀하게 됐다.황인호 더불어민주당 대전 동구청장 후보가 6.3 지방선거에서 당선되며 4년 만에 동구청장직에 복귀하게 됐다.황 당선인은 이번 동구청장 선거에서 51.27%의 득표율을 기록해 44.79%를 얻은 국민의힘 박희조 후보와 3.92%를 얻은 무소속 한현택 후보를 누르고 당선됐다.이번 선거는 민선 7기 동구청장을 지낸 황 당선인과 현직 구청장이었던 박희조 후보의 재대결 성격이 강했다. 황 당선인은 지난 2022년 지방선거에서 박 후보에게 패했으나, 이번 선거에서 다시 맞붙어 설욕에 성공했다.황 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 선거에서 저 황인호를 다시 선택해 주신 동구민 여러분께 머리 숙여 깊이 감사드린다"며 "여러분께서 보내주신 성원과 지지는 개인에 대한 승리가 아니라, 다시 한번 동구를 발전시키고 더 나은 미래를 만들어 달라는 준엄한 명령이라고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "그 뜻을 가슴 깊이 새기고 무거운 책임감으로 구정을 이끌어 가겠다"고 말했다.황 당선인은 민선 9기 동구정 방향으로 '관광 1번지, 안전 1번지, 도시혁신 1번지 동구'를 제시했다.그는 "지난 4년 동안 멈춰 있던 동구 발전을 다시 이어가겠다"며 "관광 1번지, 안전 1번지, 도시혁신 1번지 동구를 만들겠다는 약속을 반드시 실천해 주민 여러분이 체감할 수 있는 변화와 성과로 보답하겠다"고 강조했다.또한 "선거 기간 동안 함께해 주신 당원 동지 여러분과 자원봉사자 여러분, 아낌없는 응원과 격려를 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.황 당선인은 선거 이후 통합의 구정을 펼치겠다고도 했다. 그는 "이제 선거는 끝났다"며 "지지 여부를 떠나 모든 동구민의 청장으로서 화합과 통합의 길을 걸으며 오직 동구 발전과 주민 행복만을 바라보겠다"고 말했다.이어 "동구의 새로운 도약을 위해 더욱 낮은 자세로, 더욱 뜨거운 열정으로 일하겠다"며 "여러분의 믿음에 반드시 결과로 보답하겠다"고 다짐했다.황인호 당선인은 민선 7기 대전 동구청장을 지낸 더불어민주당 소속 정치인으로, 5선 동구의원과 대전시의원을 거친 지역 정치인이다.오랜 기간 동구 정치 현장에서 활동해 온 그는 지역 현안에 밝은 생활정치형 인물로 평가받아 왔다. 민선 7기 동구청장 재임 당시에는 대전역세권 개발, 대청호 벚꽃축제와 마라톤대회 등을 주요 성과로 내세웠다.이번 선거에서는 대전역세권 개발, 야간경제 활성화, 생활체육시설 및 복합스포츠단지 조성, 창업지원과 지역생산 모델 구축, 청년·신혼주택 공급망 확충, 대청호 벚꽃길 국제마라톤대회 개최 등을 주요 공약으로 제시했다.황 당선인의 복귀로 동구는 민선 7기 이후 4년 만에 다시 더불어민주당 소속 구청장이 구정을 이끌게 됐다.