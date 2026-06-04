유성호

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 4일 새벽 부산 북구 선거사무실에서 선거 결과에 승복하며 지지자들에게 감사의 인사를 하고 있다.서울과 부산 북갑 모두 민주당은 지나치게 수세적이었다. 후보 검증과 국민의 알 권리를 위해 TV토론을 하자고 요구했던 정당이, 이제는 TV토론을 '피하는' 정당이 됐다. 이 역시 민주당의 기득권 보수화를 상징하는 단초 중 하나이다. 문제는 그러한 캠페인이 결과적으로 성공했느냐는 데 있다. 지난 국회의원 총선거에서 이준석 개혁신당 대표에게 '동탄 모델'을 만들어 준, 공영운 당시 후보의 실패한 전철만 되풀이했다.전재수 민주당 부산광역시장 후보가 부산 탈환에 성공, 민주당 '낙동강 벨트' 복원의 다리를 놓았지만 그 빛이 바랠 수밖에 없다.윤태곤 더모아 정치분석실장은 <오마이뉴스>에 "민주당이 이렇게 '쉬운' 방식으로 선거를 치러서 이기는 것은 이번이 마지막일 것 같다"라며 "'윤석열 전 대통령이 잘못했으니까, 장동혁 국민의힘 당 대표가 잘못하니까' 이길 것이라는 안일한 생각으로는 승리할 수 없다. 대통령 지지율과 별개로 여권에 대한 견제 심리는 늘 상존하기 때문"이라고 지적했다.예컨대, 조작기소 특검법 추진 역시 "민주당 입장에서는 '어차피 이길 건데, 지방선거 전에 하는 게 더 나은 것 아니냐' 같은 공감대가 있었을 것"이라며 "하지만 진영의 안방에서 당원이나 지지자들에게 통하는 게 밖에서도 통할 것이라고 생각하면 안 된다. 중도 확장에는 싸늘할 수밖에 없다"라고 꼬집었다.엄경영 시대정신연구소 소장 역시 "이길 것이라는 자만감에 너무 일찍 도취한 탓"이라고 지적했다. 그는 "부산 북구갑 같은 경우에도 표차가 그리 크지 않다. 정교하게 선거운동을 했으면 충분히 민주당이 이길 수 있는 지역이었다"라고 짚었다.또한 "경기 평택을도 데이터를 보면 보수세가 만만치 않다. 다자 구도로 가면 평택에 연고가 있는 유의동 후보가 유리할 수밖에 없다"라며 "민주당 입장에서는 조국 후보에게 양보를 받아내든, 멀리 보고 양보를 하든 정리를 했어야 했는데 '이길 수 있다'라고 자만한 게 컸다"라고 지적했다. 서울 또한 "오세훈 후보 개인의 인물 경쟁력이 높은데도, 너무 '수성'에 치우쳐 '피하는' 선거운동을 한 게 패인"이라고 주장했다.한편, 선거 막판 이재명 대통령이 적극적인 SNS 메시지로 전면에 나선 데 대해서는 평론가들의 해석이 엇갈렸다. 윤 실장은 "공학적으로 생각한다면 득이 좀 더 있었을 것"이라며 "호불호가 강한 정청래 대표가 보다 전면에서 움직일 수가 없어서, 민주당은 간판이 없는 상태와 비슷하게 됐다"라고 짚었다. "이재명 대통령이 전면에 등장하면서 '역결집'이라는 반대급부도 있었지만, 지지층이 결집해 투표장으로 나오게 하는 데는 대통령의 이슈 파이팅이 도움이 됐을 것"이라는 말이었다.반면, 엄 소장은 "투표율을 전반적으로 끌어올리는 데는 대통령이 기여를 한 게 맞지만, 주요 접전지에서 오히려 '정권 견제론'에도 힘을 실어주면서 승패가 뒤바뀌는 역효과가 난 것"이라고 해석했다.