김제선

6.3지방선거에서 더불어민주당 김제선 대전 중구청장 후보가 당선되어 재선에 성공했다.김제선 더불어민주당 대전 중구청장 후보가 6.3 지방선거에서 재선에 성공했다.김 당선인은 이번 중구청장 선거에서 55.74%의 득표율을 기록하며, 44.25%를 얻은 국민의힘 김선광 후보를 누르고 당선됐다.김 당선인은 4일 당선 소감을 통해 "사랑하고 존경하는 구민 여러분, 중구의 미래를 함께 만들어갈 기회를 주셔서 진심으로 고맙다"며 "저에게 또다시 중구청장의 소임을 맡겨주신 것은 우리 동네의 문제를 스스로 해결하겠다는 '주민주권도시 중구'를 향한 구민 여러분의 뜨거운 성원과 결단이 만들어낸 결실"이라고 밝혔다.그는 먼저 지난 1일 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자들을 애도했다. 김 당선인은 "안타깝게 세상을 떠난 분들의 명복을 다시 한번 빌며 유가족들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "생명을 우선하는 안전한 일터는 그 어떤 위치나 자격을 떠나 모두가 같이 만들어야 한다. 중구청장 당선인의 신분으로 생명을 존중하는 사회를 위해 더 힘쓰겠다는 다짐을 한다"고 말했다.김 당선인은 이번 선거를 "지역의 방향과 미래를 내 손으로 직접 결정하는 소중한 권리 행사"라고 평가하면서, 선거 과정에서 만난 주민들의 목소리를 구정 운영의 출발점으로 삼겠다고 밝혔다.그는 "제 손을 꼭 잡고 불편한 동네 문제를 말씀하시는 어르신의 목소리는 참으로 진중했고, 오래된 현안을 설명한 중구 토박이의 말씀도 진정성이 가득했다"며 "중구에서 자리를 잡겠다는 청년들의 도전은 오히려 저에게 큰 힘을 줬다. 모두가 중구를 걱정하고 사랑하는 말씀이었다"고 말했다.김 당선인은 이번 선거에서 기존의 일방적 유세 방식 대신 주민 중심의 현장 경청형 선거운동을 전면에 내세웠다.특히 주민 2명 이상이 신청하면 후보가 직접 현장을 찾아가는 '중구직통' 후보 배달 서비스와 시민들을 찾아간 '버스정류장 직통'은 김 당선인의 대표적인 선거운동 방식으로 꼽힌다.김 당선인은 "저는 선거를 치르면서 일방적인 유세 대신 주권자인 주민 중심의 선거운동을 펼치려고 노력했다"며 "두 분 이상의 주민이 부르시면 어디든 달려간 '중구직통' 후보 배달 서비스와 시민들과 호흡했던 '버스정류장 직통'의 만남은 매우 소중한 시간이었다"고 밝혔다.이어 "길 위에서, 생활 현장에서, 일터에서 여러분이 들려주신 간절한 목소리는 이제 중구의 정책이 되고 대안이 되어 우리 삶을 바꾸게 될 것"이라고 강조했다.김 당선인은 2024년 대전 중구청장 재선거에서 당선돼 구정을 맡았고, 이번 지방선거에서 다시 중구청장에 도전해 재선에 성공했다. 시민사회 활동가 출신인 그는 대전참여자치시민연대, 희망제작소 등에서 활동하며 시민참여와 주민자치, 공공성 강화를 주요 가치로 내세워 왔다.이번 선거에서도 '주민이 중구의 주인'이라는 구호 아래 주민이 직접 정책을 제안하고, 그 결과를 확인할 수 있는 참여형 선거운동을 강조했다. 온라인 플랫폼에도 '중구직통 신청', '중구직통 결과 확인', '주권자가 바란다' 등의 메뉴를 두고 주민 의견을 모아 왔다.김 당선인은 선거 이후에는 통합과 협력의 구정을 펼치겠다고 밝혔다.그는 "이제 선거는 끝났다"며 "중구의 발전이 대전 발전으로 이어질 수 있도록 시장 당선인과 긴밀하게 협의하고, 중구의 난제들을 함께 풀어가겠다"고 말했다.또한 "5개 구청이 함께 협력해 서로를 보듬을 수 있는 대전의 미래를 진지하게 고민하겠다"며 "지역발전이 국가발전의 근본적인 토대가 된다는 점에서 자치정부의 분권이 강화될 수 있도록 중앙정부와 소통하며 모범적인 자치분권 모델을 만들어가겠다"고 강조했다.선거 과정에서 생긴 갈등도 통합해야 한다고 했다. 김 당선인은 "선거기간에 나타났던 분열과 갈등은 통합과 협력의 길로 모아져야 한다"며 "저를 지지하지 않으셨던 분들의 뜻까지 세심하게 살피고, 다른 정당 후보가 내세운 좋은 정책은 중구를 걱정하는 마음으로 받아들이겠다"고 밝혔다.그는 원도심 중구의 미래 비전도 제시했다. 김 당선인은 "원도심 중구가 낡고 오래된 지역이라는 인식에서 벗어나, 오래된 과거가 미래의 자산이 되는 '중구다움'을 더욱 속도감 있게 추진하겠다"며 "누구도 소외받지 않는 중구, 구민의 삶이 존중받는 공동체를 만들겠다"고 말했다.이어 "12.3 내란 사태와 같은 주민주권을 부정하는 정치를 끝내고, 주민의 일상을 지키며 오직 민생 회복을 위해 온 힘을 다하겠다"고 덧붙였다.김 당선인은 "지난 2년의 변화가 '증명'이었다면, 앞으로의 4년은 구민 여러분과 함께 중구의 미래를 '완성'하는 시간이 될 것"이라며 "절문근사, 절실하게 묻되 가까운 일부터 실천한다는 뜻을 항상 새기겠다. 주민을 먼저 생각하고, 주민의 뜻을 따르는 구청장이 되겠다"고 밝혔다.