김정형기자

"주민 여러분의 위대한 선택이 최고의 자부심이 될 수 있도록 초심을 잃지 않고 성실하게 뛰겠습니다. 보내주신 성원과 압도적인 신뢰에 밤낮없는 열정과 성과로 보답하겠습니다."

부인 김승희씨와 윤희정 당선인 인사인천 중구와 동구의 통합으로 새롭게 출범하는 '제물포구'의 초대 인천시의원 선거에서 윤희정 당선인이 주민들의 선택을 받았다.선거 이튿날인 4일, 윤 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라, 인천의 모태도시로서 찬란했던 과거의 영광을 되찾고 원도심의 대전환을 이뤄내라는 주민 모두의 염원이자 민심의 위대한 승리"라며 머리를 숙였다.험지로 꼽히는 지역구에 출사표를 던졌던 그는 "제물포는 단순한 구도심이 아니라 대한민국에서 가장 거대한 잠재력을 지닌 원석이자 인천의 미래를 바꿀 보물"이라며, 그동안의 진정성 있는 도전이 주민들의 마음을 움직였다고 자평했다.윤 당선인은 향후 의정 활동의 핵심 방향으로 '패러다임의 전환'을 꼽았다. 그는 "이제는 과거의 단순 토목 중심 개발에서 완전히 벗어나야 한다"고 강조하며, 지역 고유의 역사·문화·산업 자산을 활용해 제물포를 인천의 새로운 중심지로 재창조하겠다는 포부를 밝혔다.그가 선거 과정에서 핵심 공약으로 내걸었던 것은 이른바 '3·3·3·1 제물포 재창조 프로젝트'다. 윤 당선인은 당으로부터 세 차례나 1급 포상을 수훈하며 검증받은 정책 설계력과 입법·예산 실무 역량을 바탕으로 이를 강력하게 추진하겠다는 계획이다.주요 내용으로는 ▲ 낡은 제조 기반을 첨단 지식산업으로 체질 개선해 청년 일자리 창출 ▲ 내항 공간을 시민들을 위한 수변공간(워터프런트)으로 전면 개방해 활력 넘치는 해양·문화도시 완성 등이 포함됐다.초대 시의원으로서의 실질적인 예산 확보와 소통에 대한 구체적인 로드맵도 제시했다. 윤 당선인은 "인천시의 예산 지도를 치밀하게 분석해 제물포의 몫을 확실히 챙기겠다"며 실력으로 '주민 행복'을 증명하겠다는 자신감을 보였다.특히 과거 행정과 시민 간의 가교 역할을 했던 경험을 살려, 시의회 입성 즉시 '제물포 열린 시민 소통위원회'를 구성하겠다고 공언했다. 주민들의 생생한 요구를 예산 편성에 적극적으로 반영해 동별 맞춤형 재생 사업을 실현하고, 주민이 주인이 되는 진정한 지방자치를 실현하겠다는 구상이다.마지막으로 윤 당선인은 함께 경쟁했던 다른 후보들을 향해 위로의 말을 전하며 "제물포구의 도약을 바라는 모든 유권자의 목소리를 하나로 모으는 통합의 정치를 펼치겠다"고 다짐했다.새로운 제물포구의 출범과 함께 '초대 시의원'이라는 무거운 책임을 짊어진 윤희정 당선인. 그의 검증된 정책 능력이 제물포구를 어떻게 재창조해낼지, 원도심 주민들의 이목이 쏠리고 있다.