이정민

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기에 앞서 고개 숙여 인사를 하고 있다.4일 오전 9시 50분 기준, 정 후보는 중랑과 성북 등에서 근소하게 우위였으나 강남4구(강남, 서초, 강동, 송파)에서 크게 밀리는 상황으로 나타났다.이 시간 서울 개표율이 97.7%인 가운데, 정 후보는 특히 강남구에선 오세훈 후보 66%-정원오 후보 31.9% 등으로 34%p 이상 크게 뒤지는 모습이었다. 개표 작업이 완료된 강남구와 서초구(오세훈 64.7%-정원오 33.2%)에 이어, 개표 작업이 아직 진행 중인 강동구와 송파구에서도 크게 밀리는 것으로 나타났다.이같은 양상은 2010년 서울시장 선거 때와 비슷하다. 당시 한명숙 민주당 후보가 서울 25개구 중 17개구에서 앞섰지만 강남 3구에서 크게 밀리며 불과 2만6412표(0.6%P) 차로 오세훈 당시 한나라당 후보에게 졌다.