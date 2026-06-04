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국민의힘 박동식 현 사천시장이 재선에 성공했다. 박동식 후보 선거 유세 장면.국민의힘 박동식 현 사천시장이 재선에 성공했다. 선거 전날 모친을 여읜 박동식 당선자는 별도의 퍼포먼스 없이 빈소에서 소감문으로 감사 인사를 전하고 '더 큰 사천'을 약속했다. 상중에 당선한 것은 사천 선거 역사상 처음이다.사천시장 선거 최종 개표 결과, 박동식 당선자는 4만 880표(67.05%)를 얻어 2만 86표(32.94%)를 얻은 더불어민주당 정국정 후보를 2만 794표 차로 제치고 당선됐다. 선거인 9만 4724명 중 6만 2230명이 투표했으며, 무효표는 1264표였다.박동식 당선자는 삼천포서울병원장례식장 빈소를 지키는 가운데 당선 소식을 들었다. 선거사무소 주요 인사들도 사천읍 선거사무소에서 조용히 개표 결과를 지켜봤다.박동식 당선자는 언론에 보낸 당선 소감문에서 "오늘의 승리는 우주항공산업 도시 완성과 도시 인프라 개선을 통해 사천의 역사를 세워 달라는 위대한 사천시민의 뜻"이라고 밝혔다. 이어 "취임과 동시에 침체된 경제 회복을 최우선으로 여기고, 우주항공복합도시 건설 특별법 통과와 3대 광역 교통망 조성에 모든 행정력을 집중하겠다"고 다짐했다. 그는 "지지와 성원을 보내주신 한 분 한 분의 따뜻한 마음을 평생 가슴에 새기겠다"며 "모친상 중에도 빈소를 찾아 위로해 주신 조문객 여러분께도 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.박동식 당선자는 선거운동 기간 내내 4년간의 시정 경험과 실적을 토대로 연속성을 강조해 왔다. 국제공항 승격, 국가철도망·고속국도 구축 등 대형 교통 인프라 확충과 함께 5성급 호텔·비즈니스 호텔 건립, 각산 알파인코스터 등 관광 콘텐츠 다변화로 체류형 해양관광도시를 완성하겠다는 구상을 꾸준히 제시해 왔다.더불어민주당 정국정 후보는 집권 여당의 추진력을 앞세워 우주항공복합도시 특별법 조기 통과, 낚시특구 조성, 시민 1인당 민생지원금 30만 원 지급 등을 약속하며 도전했으나 현직의 벽을 넘지 못했다.박동식 당선자는 4일 발인을 마친 뒤 당선 사례에 나설 예정이며, 당선증 교부는 5일 오후로 예정돼 있다.