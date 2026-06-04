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26.06.04 09:13최종 업데이트 26.06.04 09:13
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제9회 전국동시지방선거(6·3지방선거) 사천시의원 선거 결과, 더불어민주당과 국민의힘이 각각 6석을 나눠 가지며 동률을 이뤘다. 시장과 도의원 선거를 국민의힘이 모두 석권한 것과는 다른 양상이다.뉴스사천

[뉴스사천=강무성 기자] 제9회 전국동시지방선거(6·3지방선거) 사천시의원 선거 결과, 더불어민주당과 국민의힘이 각각 6석을 나눠 가지며 동률을 이뤘다. 시장과 도의원 선거를 국민의힘이 모두 석권한 것과는 다른 양상이다.

지역구 10석과 비례대표 2석 등 총 12석 가운데 민주당이 6석, 국민의힘이 6석을 각각 차지했다. 비례대표는 민주당과 국민의힘이 1석씩 나눠 가졌다.

시의원 가선거구 당선자. 왼쪽부터 정서연(민주), 강석모(국힘), 진배근(국힘) 당선자.뉴스사천

가 선거구(사천읍·축동·곤양·곤명·서포면) 민주 정서연, 국힘 강석모·진배근 당선

가 선거구는 정서연(민주·5325표·35.32%), 강석모(국힘·4629표·30.70%), 진배근(국힘·2367표·15.70%) 후보가 당선의 영예를 안았다. 정서연 당선자는 9대 비례의원 출신으로 이번에 지역구 첫 도전에 성공했다. 강석모 당선자는 전직 국회의원 비서관 출신으로 초선 의정 활동에 나선다. 진배근 당선자는 전직 사천시 공무원 출신의 현직 초선의원으로 재선에 성공했다. 김민규(국힘·2135표·14.16%) 후보와 신현근(무소속·619표·4.10%) 후보는 고배를 마셨다. 선거인 2만4351명 중 1만5632명이 투표했다.

시의원 나 선거구 당선자. 왼쪽부터 최용석(민주), 박병준(민주), 김영애(국힘) 당선자. 뉴스사천

나 선거구(정동·사남·용현면) 민주 최용석·박병준, 국힘 김영애 당선

나 선거구는 이번 선거 최대 격전지로 가장 많은 후보가 도전장을 내밀었다. 개표 결과 최용석(민주·5414표·26.33%), 박병준(민주·3474표·16.89%), 김영애(국힘·3152표·15.33%) 후보가 당선됐다. 최용석 당선자는 6·7대 의원 출신으로 이번에 의회에 복귀했다. 박병준 당선자는 9대 초선의원으로 재선에 성공했다. 김영애 당선자는 7·8대 의원 출신으로 이번에 의회에 다시 입성했다.

반면 강명수(국힘·2626표·12.77%), 임봉남(국힘·2447표·11.90%), 구정화(무소속·1808표·8.79%), 최인생(무소속·1639표·7.97%) 후보는 탈락했다. 국민의힘은 3명을 공천했음에도 1석에 그친 반면 민주당은 2석을 가져갔다. 선거인 3만3199명 중 2만1423명이 투표했다.

다 선거구 당선자. 사진 왼쪽부터 박도희(국힘), 최동환(민주) 당선자. 뉴스사천

다 선거구(동서·선구·동서금동·남양동) 국힘 박도희·민주 최동환 당선

다 선거구는 박도희(국힘·5008표·40.97%), 최동환(민주·4178표·34.18%) 후보가 당선됐다. 박도희 당선자는 전직 남양동장 출신으로 첫 의정 활동에 나선다. 최동환 당선자는 9대 현직 재선의원으로 3선에 성공했다. 3선에 도전한 윤형근(국힘·3035표·24.83%) 후보는 아쉽게 고배를 마셨다. 선거인 1만8852명 중 1만2889명이 투표했다.

라 선거구 당선자. 사진 왼쪽부터 김경숙(국힘), 여지훈(민주) 당선자.뉴스사천

라 선거구(벌용·향촌동) 국힘 김경숙·민주 여지훈 당선

라 선거구는 김경숙(국힘·3408표·28.65%), 여지훈(민주·2881표·24.22%) 후보가 10대 시의회에 입성했다. 김경숙 당선자는 8대 의원 출신으로 이번에 시의회에 복귀했다. 여지훈 당선자는 민주당 벌용동협의회장 출신으로 첫 의정 활동에 나선다.

김경민(국힘·2736표·23.00%), 전재석(무소속·2319표·19.49%), 김명석(무소속·551표·4.63%) 후보는 탈락했다. 9대 현직 부의장인 전재석 후보가 4위에 그친 것이 눈에 띈다. 선거인 1만8322명 중 1만2269명이 투표했다.

이번 선거에서 전·현직 의원이 아닌 후보가 지역구에서 당선된 사례는 강석모(가·국힘), 박도희(다·국힘), 여지훈(라·민주) 등 세 사람에 불과하다. 강석모 당선자는 국회의원 비서관 출신으로, 박도희 당선자는 전직 남양동장 출신으로, 여지훈 당선자는 벌용동협의회장 출신으로 각각 첫 의정 활동에 나서게 됐다. 나머지 7명은 모두 전·현직 의원 출신으로, 신인의 문턱이 여전히 높았음을 보여준다.

지역구 여성 당선자는 정서연(가·민주)·김영애(나·국힘)·김경숙(라·국힘) 3명이며, 비례대표는 이정숙(민주)·노숙자(국힘)가 각 1석씩 차지했다. 지역구와 비례를 합산하면 이번 의회 여성 의원은 모두 5명으로, 역대 최다였던 8대 시의회와 같은 수준이다.

더불어민주당 이정숙(사진 왼쪽), 국민의힘 노숙자 비례대표 시의원 당선자.뉴스사천

민주당과 국민의힘이 6대6 동률을 이룬 만큼 향후 의회 원 구성을 둘러싼 협상도 새로운 국면을 맞을 것으로 예상된다. 의장단 구성과 상임위 배분 등을 놓고 양당 간 치열한 줄다리기가 이어질 전망이다. 현재 3선 의원은 최용석·최동환(민주), 김영애(국힘) 등 3명이다.

사천시의원 지역구 후보자별 득표수.뉴스사천



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