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라 선거구 당선자. 사진 왼쪽부터 김경숙(국힘), 여지훈(민주) 당선자.라 선거구는 김경숙(국힘·3408표·28.65%), 여지훈(민주·2881표·24.22%) 후보가 10대 시의회에 입성했다. 김경숙 당선자는 8대 의원 출신으로 이번에 시의회에 복귀했다. 여지훈 당선자는 민주당 벌용동협의회장 출신으로 첫 의정 활동에 나선다.김경민(국힘·2736표·23.00%), 전재석(무소속·2319표·19.49%), 김명석(무소속·551표·4.63%) 후보는 탈락했다. 9대 현직 부의장인 전재석 후보가 4위에 그친 것이 눈에 띈다. 선거인 1만8322명 중 1만2269명이 투표했다.이번 선거에서 전·현직 의원이 아닌 후보가 지역구에서 당선된 사례는 강석모(가·국힘), 박도희(다·국힘), 여지훈(라·민주) 등 세 사람에 불과하다. 강석모 당선자는 국회의원 비서관 출신으로, 박도희 당선자는 전직 남양동장 출신으로, 여지훈 당선자는 벌용동협의회장 출신으로 각각 첫 의정 활동에 나서게 됐다. 나머지 7명은 모두 전·현직 의원 출신으로, 신인의 문턱이 여전히 높았음을 보여준다.지역구 여성 당선자는 정서연(가·민주)·김영애(나·국힘)·김경숙(라·국힘) 3명이며, 비례대표는 이정숙(민주)·노숙자(국힘)가 각 1석씩 차지했다. 지역구와 비례를 합산하면 이번 의회 여성 의원은 모두 5명으로, 역대 최다였던 8대 시의회와 같은 수준이다.