이광재 캠프

더불어민주당 이광재 후보가 하남갑 국회의원 보궐선거에서 승리하며 국회 입성에 성공했다.더불어민주당 이광재 후보가 하남갑 국회의원 보궐선거에서 승리하며 국회 입성에 성공했다.4일 중앙선거관리위원회 개표 결과(99.99% 기준) 이광재 당선인은 4만 4216표(49.68%)를 얻어 4만 2831표(48.12%)를 기록한 국민의힘 이용 후보를 1385표 차로 제치고 당선을 확정했다.이번 선거는 개표 막판까지 결과를 예측하기 어려운 초접전 양상으로 전개됐다. 최종적으로 이 당선인은 1.56%포인트 차의 근소한 격차로 승리하며 하남 시민의 선택을 받았다.당선이 확정된 직후 이 당선인은 소감을 통해 "존경하는 하남시민 여러분, 진심으로 감사드린다"며 "뒤늦은 출발이었음에도 따뜻하게 제 손을 잡아주신 시민 여러분의 성원을 결코 잊지 않겠다"고 밝혔다.이어 "여러분과 함께 울고 웃으며 늘 낮은 자세로 더 겸손하게 소통하겠다"며 "하남시를 위해 제 모든 땀과 열정을 쏟아붓겠다"고 말했다.이 당선인은 선거 기간 동안 중앙정부와의 협력을 통한 지역 발전, 교통 현안 해결, 도시 경쟁력 강화 등을 주요 과제로 제시하며 유권자들의 지지를 호소해 왔다.특히 "하남에 깊이 뿌리를 내리고 시민들이 가장 자랑스러워하는 정치인이 되겠다"며 지역 밀착형 의정활동을 약속했다.이 당선인은 "하남을 대한민국에서 가장 살기 좋고 건강하며 행복한 도시로 만드는 데 모든 역량을 바치겠다"며 "모든 정치인이 본받고 싶어 하는 도시를 향해 헌신하겠다"고 강조했다.또 "시민 여러분께서 보내주신 믿음과 기대를 무겁게 받아들이고 결과로 보답하겠다"며 "국회와 지역을 잇는 든든한 가교 역할을 하겠다"고 밝혔다.이번 승리로 이광재 당선인은 하남 지역 현안 해결과 국비 확보, 광역교통망 확충 등 주요 과제를 안고 의정활동에 나서게 됐다.