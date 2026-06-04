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제9회 전국동시지방선거 결과 제5대 세종시의회는 더불어민주당 18석, 국민의힘 3석 체제로 출범하게 됐다.제9회 전국동시지방선거 결과 제5대 세종시의회는 더불어민주당 18석, 국민의힘 3석 체제로 출범하게 됐다. 지역구 18석 가운데 민주당이 16석을 확보했고, 비례대표 3석은 민주당 2석, 국민의힘 1석으로 나뉘었다. 같은 날 치러진 세종시장 선거에서도 민주당 조상호 후보가 당선되면서 향후 4년간 세종시는 시장과 의회 모두 민주당이 주도하는 정치 구조를 형성하게 됐다.새벽까지 이어진 개표 과정에서 한때 민주당의 지역구 '싹쓸이' 가능성까지 제기됐지만, 막판 접전 끝에 국민의힘 김동빈, 김학서 후보가 각각 승리를 거두며 간신히 존재감을 유지했다.이로써 제4대 의회에서 국민의힘 최민호 시장과 민주당 다수 의회 간 긴장과 갈등이 교차했던 구도와 달리, 제5대 의회는 시정과 의회의 정치적 방향성이 일치하는 구조로 재편됐다. 이에 따라 주요 정책 추진 과정에서 속도감 있는 협력이 가능할 것이라는 전망이 나온다.무엇보다 이번 선거에서는 현역 의원들에 대한 유권자들의 재신임이 두드러졌다. 도담동 선거구의 이순열 의원은 제3·4대에 이어 3선에 성공하며 세종시의회 최초의 3선 의원이라는 기록을 세웠다. 출범 14년 차를 맞은 시의회에서 중진급 의원이 본격적으로 자리 잡기 시작했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.또한 세종시의회는 그간 초선 중심 구조로 인해 의정 경험 축적이 부족하다는 지적을 받아왔으나, 이번 선거에서는 안신일, 김효숙, 김재형, 유인호, 김현미, 노종용, 손인수, 박란희, 김동빈, 김학서 의원 등이 재선 또는 연임에 성공하며 의회에 복귀했다. 이는 대대적인 물갈이보다는 경험과 정책 연속성에 무게를 둔 선택으로 해석된다.동시에 다양한 경력을 지닌 초선 의원들의 진입도 이어지며 의회의 구성은 한층 다층화됐다. 다양한 경력의 정치 신인이 합류하면서 정책 생산 능력과 전문성 강화에 대한 기대감도 커지고 있다.다만 견제와 균형이라는 지방의회 본연의 기능 약화에 대한 우려도 제기된다. 국민의힘은 비례대표 포함 3석에 그치며 의회 내 실질적 경쟁 구도가 크게 약화됐다. 사실상 정당 간 대립 축이 약해진 구조다.이에 따라 향후 의회 내 긴장과 견제는 여야 간 구도가 아니라 민주당 내부에서 형성될 가능성이 높다. 의장단 구성, 상임위원장 배분, 주요 정책 심의 과정에서 당내 다양한 의견 조정과 정책 경쟁이 얼마나 작동하느냐가 핵심 변수로 떠오르고 있다.정치권에서는 이번 선거 결과를 두고 행정수도 완성을 앞둔 상황에서 세종시 유권자들이 민주당에 정책 안정성과 추진력을 부여한 것으로 해석하고 있다. 동시에 강한 권한이 부여된 만큼 성과에 대한 책임 역시 한층 무거워졌다는 평가도 뒤따른다.