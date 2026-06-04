강미애 당선인 캠프

4일 강미애 세종시교육감 당선인이 당선 확정 소식을 들은 뒤 지지자들의 축하를 받고 있다.최교진 교육부 장관을 중심으로 지난 10여 년간 이어져 온 세종교육의 정책 기조가 새로운 전환기를 맞게 됐다. 제5대 세종특별자치시교육감 선거에서 강미애 후보가 당선되면서 향후 4년간 세종교육의 변화 방향에 관심이 쏠리고 있다.3일 실시된 세종시교육감 선거 개표 결과 강미애 후보는 36.25%(6만 7910표)를 얻어 30.21%(5만 6596표)를 기록한 임전수 후보를 6.04%포인트(1만 1314표) 차로 제치고 당선을 확정했다. 이어 원성수 후보가 20.58%(3만 8559표), 안광식 후보가 12.93%(2만 4229표)를 기록했다.이는 투표 종료 직후 임전수 후보 우세를 예측한 방송 3사 공동 출구조사와는 다른 결과다. 출구조사에서는 임전수 후보가 35.1%, 강미애 후보가 32.5%를 기록하며 임 후보가 경합 우세를 보이는 것으로 나타났다. 그러나 실제 개표에서는 강 후보가 초반부터 선두를 유지하며 격차를 꾸준히 벌린 끝에 6.04%포인트, 1만 1314표 차의 안정적인 승리를 거뒀다.이번 선거는 선거운동 기간 내내 초접전 양상으로 전개됐다. 임전수 후보가 일찌감치 세종시민사회가 추대하는 민주진보 단일후보로 나섰으나, 민주진보 성향의 원성수 후보와 중도·진보 성향의 안광식 후보가 끝까지 선전하면서 진보 성향 표심이 분산됐다.반면 강미애 후보는 중도·보수 성향 유권자들의 지지를 상대적으로 집중시키며 유리한 선거 구도를 형성했다. 특히 상대 진영에 대한 공세보다는 정책과 비전 제시에 집중하는 선거 전략으로 안정적인 지지층을 확보한 것으로 풀이된다.실제 강 당선인은 선거 기간 내내 상대 후보들에 비해 차분하고 절제된 행보를 이어갔다. 교육 현장에서 쌓아온 경력과 현장 중심 교육 철학을 강조하며 정책과 소통에 집중하는 선거 전략을 펼쳤다.강 당선인은 갈등보다 협력, 이념보다 교육 본연의 가치에 초점을 맞춰 왔다. 교육계 안팎에서는 이러한 안정적 리더십과 소통 중심 행보가 이번 승리의 주요 배경으로 작용했다는 평가가 나온다.다만 이번 선거 결과에 진보 진영의 표 분산이 결정적인 영향을 미친 것으로 평가되는 만큼, 강 당선인으로서는 선거 구도에 따른 승리라는 평가를 넘어 실질적인 교육 성과로 리더십을 입증해야 하는 과제를 안게 됐다.강 당선인은 당선 소감을 통해 "이번 선거 결과는 한 사람의 승리가 아니라 세종교육의 새로운 미래를 바라는 시민 여러분의 뜻이 모인 결과"라며 "시민 여러분과 함께 '배움이 살아나는 세종, 미래가 열리는 세종교육'을 만들어 가겠다"고 밝혔다.이어 "앞으로 정치가 아닌 교육, 이념이 아닌 아이들, 갈등이 아닌 미래를 중심에 두겠다"며 "교육감은 특정 진영의 대표가 아니라 모든 학생의 성장을 책임지는 사람"이라고 강조했다. 또 "교육의 기회는 지역과 가정환경에 따라 달라져서는 안 된다"며 "읍·면과 동 지역, 학교 간 격차를 줄이고 모든 아이들이 공정한 출발선에서 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 하겠다"고 약속했다.강 당선인은 주요 교육 과제로 ▲기초학력 보장 ▲진로교육 강화 ▲교권 회복 ▲학부모가 신뢰하는 교육행정 ▲AI·디지털 교육 확대 등을 제시했다.그는 "오늘의 승리는 끝이 아니라 시작"이라며 "늘 현장에서 답을 찾고 시민과 소통하며 아이들의 미래를 가장 먼저 생각하는 교육감이 되겠다"고 다짐했다.한편 강미애 당선인은 세종 종촌초 개교 교장과 세종도원초 교장을 역임하며 학교 문화 설계와 조직 운영 경험을 쌓은 교육 전문가다. 세종교총 회장과 한국교총 이사로 활동하며 교육정책 개선과 제도 논의에 참여했으며, 최근까지 세종미래교육연구소 대표와 고려대 세종캠퍼스 객원연구원으로 활동했다. 또한 신채호장학회와 세종사랑시민연합 부회장을 맡아 지역사회와의 접점을 넓혀왔다.