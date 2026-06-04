▲도성훈 후보자 당선 인사
지지자들에게 당선 인사를 하고 있다.김정형기자
그는 지난 5월 6일 직무가 정지된 이후, 무더운 날씨 속에서 거리 유세를 함께해 준 지지자들에게 깊은 감사를 표했다.
도 당선인은 "단순히 교실 안에서 문제만 푸는 과거의 방식은 끝났다"라며, "우리의 지역사회, 일터, 바다 등 온 세상이 교실이 되고, 모든 인천 시민이 선생님이 되는 교육을 만들겠다"는 포부를 밝혔다. 아이들이 스스로 문제를 발견하고 해결할 수 있는 역량을 기르는 것이 그가 꿈꾸는 인천 교육의 미래다.
끝으로 그는 교육의 본질적인 목적에 대해 화두를 던졌다.
"성공이라는 것이 부와 명예, 권력을 쫓는 것이 아니라, 얼마나 가치 있고 의미 있게 살아갈 것인가의 문제가 되어야 합니다. 이 AI 시대에 '나는 왜 사는가'를 스스로 묻고 고민하는 주체적인 인재로 아이들을 키워내겠습니다."
이번 당선으로 그는 인천 지역 진보 진영 역사상 최초의 '3선 교육감'이라는 대기록을 세우게 되었다.
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